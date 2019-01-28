Германия выделит €12 млн на проекты в Петербурге в память о жертвах блокады Ленинграда

Средства пойдут на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание в Санкт-Петербурге германо-российского Центра общения и встреч для представителей общественности обеих стран

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БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас приветствовали решение правительства ФРГ выделить €12 млн на проекты в Санкт-Петербурге в качестве гуманитарного жеста и признания Германией своей ответственности за блокаду Ленинграда. Об этом говорится в совместном заявлении министров, которое распространила в воскресенье пресс-служба МИД Федеративной Республики.

"75 лет назад Ленинград, сегодняшний Санкт-Петербург, был полностью освобожден советскими войсками от блокады германского вермахта, которая вошла в историю как жестокий акт против целого города и его населения, - говорится в заявлении. - Тем самым закончился длившийся 872 дня период смертей, голода и страданий, во время которого погибли более 1 млн человек".

"Мы, министры иностранных дел ФРГ и РФ, приветствуем решение германского правительства, которое основывается на признании ответственности за совершенные от имени Германии преступления тех лет, совершить добровольный гуманитарный жест по отношению к еще здравствующим жертвам блокады в форме выплаты в размере €12 млн, которые пойдут на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание в Санкт-Петербурге германо-российского Центра общения и встреч для представителей общественности обеих стран и пострадавших во время блокады", - отметили главы МИД.

Лавров и Маас выразили уверенность, что "эта добровольная акция будет способствовать улучшению качества жизни пострадавших во время блокады и послужит историческому примирению между народами обеих стран как основе двусторонних отношений в будущем".

Германия осознает ответственность

В МИД ФРГ по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда отметили, что "Германия признает свою историческую ответственность" за случившееся. По данным ведомства, в мае прошлого года Маас и Лавров договорились о проекте по поддержке пострадавших во время блокады - модернизации на средства правительства ФРГ больницы для ветеранов войны в Санкт-Петербурге. Кроме того, кабмин ФРГ принял решение о финансировании создания Центра общения и встреч.

"Сегодня, в 75-ю годовщину снятия блокады, оба министра дали сигнал к реализации проектов, которая будет осуществляться во взаимодействии с Германским обществом международного сотрудничества (GIZ)", - подчеркнули в МИД ФРГ. Ведомство привело слова Мааса, который заявил, что этот жест со стороны ФРГ является в том числе "символом того, что такое [события блокады] никогда больше не должно повториться". Во время визита в Москву в мае 2018 года глава германского МИД отметил, что "страдания, которые причинили немцы в России, в особенной мере ощутили жители Санкт-Петербурга".

О блокаде

Блокада Ленинграда - одна из самых драматичных страниц в истории Великой Отечественной войны. За время осады города погибло, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн ленинградцев. Операция по полному снятию блокады началась 14 января 1944 с удара советских войск с так называемого Ораниенбаумского плацдарма к западу от Ленинграда. Полностью город от вражеской осады удалось освободить 27 января 1944 года.

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