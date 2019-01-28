Россия в Сирии схлестнулась с Ираном

Район города Шата на равнине аль-Гхаб в Сирии, в западной части мухафазы (провинции) Хама стал полем боя для двух подразделений сирийской армии – четвертой дивизии, которой командует брат Башара Асада Махер, и пятого корпуса, находящегося под командованием бригадного генерала Сухейла аль-Хасана.

Между этими двумя соединениями одной и той же армии идут ожесточенные бои, уверяет немецкий журнал "Шпигель". Подоплека состоит в том, что части сирийских вооруженных сил фактически не подчиняются Асаду, а контролируются его иностранными покровителями, которые их вооружают, кормят и дают им задания.

Четвертая дивизия находится под контролем Ирана, который хочет закрепиться на этой стратегически важной равнине, и уже заняла там несколько деревень. Однако русские, как утверждают журналисты "Шпигеля", тоже сознают значение этой территории, прилегающей к Идлибу, и они решили разместить там свои "лояльные" сирийские части – в частности, оснащенный и вооруженный ею пятый корпус под командованием генерала аль-Хасана.

Утром 19 января соединения сошлись на поле боя. "Русско-сирийский" корпус быстро доказал свое превосходство, выбив "ирано-сирийскую" дивизию из занятых ею деревень и уничтожив весь дивизионный бронетранспорт. Сражение продолжалось до вечера, пока темнота не заставила обе стороны свернуть боевые действия. На следующий день они не возобновились, за исключением спорадических перестрелок.

Как отмечают в "Шпигеле", количество погибших варьируется от нескольких десятков до двухсот человек. Ни одна из сторон не заинтересована в предании гласности факта драки между союзниками, поэтому журналисты восстанавливали картину боя по обрывкам свидетельств местных жителей и разведчиков из Идлиба, слушавших по радио переговоры между обеими сторонами.

Издание утверждает, что конфликт между русскими и персами в Сирии не нов – наемные или контролируемые этими странами подразделения неоднократно воевали между собой в последние месяцы.

В октябре разразилась война между верным Асаду кланом суннитских банд, которые хотели захватить контроль над восточной частью Алеппо после победы над повстанцами, и иранско-сирийским ополчением, преследовавшим ту же цель. При этом русские снабжали суннитский клан оружием, боеприпасами и обеспечивали им материально-техническую базу.

В июне имели место столкновения между российскими военными и боевиками "Хизбаллы", которые хотели захватить контроль за пограничными переходами между Ливаном и Сирией после того, как из приграничных районов выбили боевиков ИГИЛа.

Утрата общего врага выявила противоречия между союзниками и их целями. Русские стремятся сохранить в Сирии власть Асада, добиться там стабильности и покоя, параллельно создав себе ближневосточный плацдарм. У Ирана же цели более серьезные – там намереваются сделать Сирию собственным сателлитом, насадив среди алавитов, употребляющих спиртное и не заставляющих своих женщин закрывать лица, радикальный шиитский вариант ислама.

Как отмечают обозреватели, именно усугубившиеся разногласия между россиянами и иранцами в Сирии могут объяснить тот факт, что в России не слишком возражали против последнего израильского удара по иранским объектам.

Иранцы же начали публично жаловаться на то, что русские не задействуют комплексы С-300 при израильских авиаударах.

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