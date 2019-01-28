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опубликовано редакцией на Переводике 28.01.19 13:26 скаут: alexanderirvin; переводчик alexanderirvin;

Ссылка на оригинал Политика Швеции в отношении России диктуется извне



Карл Мерлинг - генеральный директор инвестиционной компании "Райс кэпитал", ведущий инвестор в сфере недвижимости и проектов инфраструктуры в России



Во многих смыслах я обычный шведский отец семейства. Два года назад моя жизнь изменилась. Внешнеполитический институт Швеции тогда выпустил доклад, в котором я и ряд как известных, так и неизвестных шведов были причислены к агентам Кремля. Я лично имел честь попасть в заголовки издания Афтонбладет вместе с Путиным. После этого я попытался понять, почему наши имена оказались рядом и пришел к выводу, что шведская внешнеполитическая служба в определенной степени контролируется зарубежными заинтересованными группами, что недопустимо и создает угрозу национальной безопасности.



Некоторые считают мою ситуацию неординарной. Еще с детства Россия вызывала мой интерес, и благодаря службе в армии я изучил русский язык. С тех пор я инвестировал свой капитал и капитал других в Россию. Это чудесный опыт.



Россия у многих вызывает впечатление загадочной и очаровательной страны. Спрос на так называемых экспертов по России растет. Россия - сложная страна, а СМИ требуют простых ответов. Многим экспертами по России, увы, не достает требуемой квалификации. Согласно резюме главный эксперт Внешнеполитического института по России не владеет свободно русским языком. Новый эксперт по так называемой российской дезинформации - турист, вернувшийся из Индии. Эксперт МИД Швеции по российской экономике дал Москве такие советы, которые привели к показательной катастрофе 90-ых. Когда после этого вышеупомянутое министерство нанимает журналиста, чтобы написать об этих достижениях экспертов, то выбор падает на "сурвивалиста" из Хельсингланда, который, кажется, уже решил, что третья мировая на подходе.



Это нелепо и пугающе. Поэтому я иногда напрямую выходил на политиков, чтобы донести свой собственный взгляд на Россию. Это не более необычно, чем высказывание учителя об образовательной политике. Но когда до Внешнеполитического института дошла информация о том, что я общался с представителями Шведских демократов и что у меня имеются контакты среди российских предпринимателей и политиков, я стал тайным агентом в их глазах. Разумеется, это вздор: я, как и многие другие, имею право на собственные политические взгляды и никогда не являлся членом партии Шведских демократов.



Это обстоятельство ввергло меня в подавленное состояние. Почему МИД Швеции через своих уполномоченных распространяет клевету о согражданах? Как выходит, что чушь их "экспертов" так быстро распространяется заграницей? Что-то было не так именно с внешнеполитической службой. Как сказал Уоррен Баффетт, "увидел одного таракана на кухне - а потом с каждым днем их всё больше".



Я решил присмотреться к Внешнеполитическому институту и обнаружил, что это - некоммерческая организация, управление которой осуществляется неким Внешнеполитическим объединением. Объединение оказалось частным клубом, где избираются и встречаются инсайдеры шведской внешней политики. Те, кто обладает политическим опытом, знают, однако, что Внешнеполитический институт Швеции в действительности является частью внешнеполитической службы и его работа оплачивается средствами из бюджета, а в правительстве его представляет МИД.



Механизм, стоящий за Внешнеполитическим институтом, - способ для инсайдеров влиять на шведскую политику за счет налогоплательщиков. В зависимости от цели и реакции международного сообщества доклады Внешнеполитического института могут быть представлены в качестве предположений, научных материалов, политических предложений или даже как юмор какого-нибудь сотрудника. Мы, простые граждане, не можем привлечь этот институт к ответственности. Никто не в курсе их более глубинных мотивов.



Далее я обнаружил, что большинство шведских экспертов по России имели сторонний приработок в Атлантическом Совете, неоконсервативном аналитическом центре в Вашингтоне, основными спонсорами которого являются диктаторы Ближнего Востока и оборонная промышленность США. Таким образом, они, по-видимому, работают как на шведскую внешнеполитическую службу, так и в особых интересах зарубежных стран.



Наиболее интересные подробности всплыли недавно. Благодаря утечке информации появились данные, что британское министерство иностранных дел в 2015 обходными путями спонсировало анонимную сеть Integrity Initiative. Официально это создавалось для "борьбы с дезинформацией". Настоящей же целью, как представляется, было запустить повестку британского МИДа относительно России в публичном обсуждении нескольких стран. В Испании Integrity Initiative по прямому распоряжению британского МИД скомпрометировало кандидата на пост главы испанских спецслужб, чье мнение о России расходилось с британским. Самым поразительным было то, что Integrity Initiative выставили лидера Лейбористской партии Джереми Корбина агентом Кремля! На деньги британских налогоплательщиков!



Кто же, согласно опубликованным данным, отвечает за шведский сегмент Integrity Initiative? Кто, как не эксперты Внешнеполитического института Швеции? В финансируемом из бюджетных средств учреждении шведской внешнеполитической службы работают сотрудники, которые в то же время работают на британский МИД с целью влиять на шведскую внешнюю политику посредством анонимной организации-прикрытия! А не звучит ли это как т.н. активные меры, в которых многие обвиняют Россию? Внешнеполитический институт Швеции - пример того, как наш государственный сектор был втихаря приватизирован. Даже поверхностно задавшись вопросом, обнаруживаешь, что всем управляют частные субъекты. То же самое касается МИД: важные решения принимаются, исходя из особых интересов кого-то за рубежом. Это вредит международным отношениям Швеции и создает проблему в области безопасности.



МИД знает достаточно много обо всем этом, что приводит к вопросу о мотивах чиновников. Каждая организация ориентирована на расширение деятельности. МИД в последние десятилетия "рос" за счет того, что Швеция стала тараном ЕС в экспансии против России и за счет того, что наше сотрудничество с НАТО становится всё теснее. Для сотрудников МИДа такое развитие дает новые рабочие места в Брюсселе и Вашингтоне, но разве это на пользу Швеции?



По моему мнению, в МИДе возобладало корпоративное мышление. Такие весьма сомнительные организации как Внешнеполитический институт Швеции могут существовать, поскольку это держится в тайне самими чиновниками. В данной ситуации необходимо более подробное изучение происходящего.



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я обычный шведский отец семейства. Два года назад моя жизнь изменилась. Внешнеполитический институт Швеции тогда выпустил доклад, в котором я и ряд как известных, так и неизвестных шведов были причислены к агентам Кремля. Я лично имел честь попасть в заголовки издания Афтонбладет вместе с Путиным. После этого я попытался понять, почему наши имена оказались рядом и пришел к выводу, что шведская внешнеполитическая служба в определенной степени контролируется зарубежными заинтересованными группами, что недопустимо и создает угрозу национальной безопасности.Некоторые считают мою ситуацию неординарной. Еще с детства Россия вызывала мой интерес, и благодаря службе в армии я изучил русский язык. С тех пор я инвестировал свой капитал и капитал других в Россию. Это чудесный опыт.впечатление загадочной и очаровательной страны. Спрос на так называемых экспертов по России растет. Россия - сложная страна, а СМИ требуют простых ответов. Многим экспертами по России, увы, не достает требуемой квалификации. Согласно резюме главный эксперт Внешнеполитического института по России не владеет свободно русским языком. Новый эксперт по так называемой российской дезинформации - турист, вернувшийся из Индии. Эксперт МИД Швеции по российской экономике дал Москве такие советы, которые привели к показательной катастрофе 90-ых. Когда после этого вышеупомянутое министерство нанимает журналиста, чтобы написать об этих достижениях экспертов, то выбор падает на "сурвивалиста" из Хельсингланда, который, кажется, уже решил, что третья мировая на подходе.Это нелепо и пугающе. Поэтому я иногда напрямую выходил на политиков, чтобы донести свой собственный взгляд на Россию. Это не более необычно, чем высказывание учителя об образовательной политике. Но когда до Внешнеполитического института дошла информация о том, что я общался с представителями Шведских демократов и что у меня имеются контакты среди российских предпринимателей и политиков, я стал тайным агентом в их глазах. Разумеется, это вздор: я, как и многие другие, имею право на собственные политические взгляды и никогда не являлся членом партии Шведских демократов.меня в подавленное состояние. Почему МИД Швеции через своих уполномоченных распространяет клевету о согражданах? Как выходит, что чушь их "экспертов" так быстро распространяется заграницей? Что-то было не так именно с внешнеполитической службой. Как сказал Уоррен Баффетт, "увидел одного таракана на кухне - а потом с каждым днем их всё больше".Я решил присмотреться к Внешнеполитическому институту и обнаружил, что это - некоммерческая организация, управление которой осуществляется неким Внешнеполитическим объединением. Объединение оказалось частным клубом, где избираются и встречаются инсайдеры шведской внешней политики. Те, кто обладает политическим опытом, знают, однако, что Внешнеполитический институт Швеции в действительности является частью внешнеполитической службы и его работа оплачивается средствами из бюджета, а в правительстве его представляет МИД.Механизм, стоящий за Внешнеполитическим институтом, - способ для инсайдеров влиять на шведскую политику за счет налогоплательщиков. В зависимости от цели и реакции международного сообщества доклады Внешнеполитического института могут быть представлены в качестве предположений, научных материалов, политических предложений или даже как юмор какого-нибудь сотрудника. Мы, простые граждане, не можем привлечь этот институт к ответственности. Никто не в курсе их более глубинных мотивов.Далее я обнаружил, что большинство шведских экспертов по России имели сторонний приработок в Атлантическом Совете, неоконсервативном аналитическом центре в Вашингтоне, основными спонсорами которого являются диктаторы Ближнего Востока и оборонная промышленность США. Таким образом, они, по-видимому, работают как на шведскую внешнеполитическую службу, так и в особых интересах зарубежных стран.Наиболее интересные подробности всплыли недавно. Благодаря утечке информации появились данные, что британское министерство иностранных дел в 2015 обходными путями спонсировало анонимную сеть Integrity Initiative. Официально это создавалось для "борьбы с дезинформацией". Настоящей же целью, как представляется, было запустить повестку британского МИДа относительно России в публичном обсуждении нескольких стран. В Испании Integrity Initiative по прямому распоряжению британского МИД скомпрометировало кандидата на пост главы испанских спецслужб, чье мнение о России расходилось с британским. Самым поразительным было то, что Integrity Initiative выставили лидера Лейбористской партии Джереми Корбина агентом Кремля! На деньги британских налогоплательщиков!, согласно опубликованным данным, отвечает за шведский сегмент Integrity Initiative? Кто, как не эксперты Внешнеполитического института Швеции? В финансируемом из бюджетных средств учреждении шведской внешнеполитической службы работают сотрудники, которые в то же время работают на британский МИД с целью влиять на шведскую внешнюю политику посредством анонимной организации-прикрытия! А не звучит ли это как т.н. активные меры, в которых многие обвиняют Россию? Внешнеполитический институт Швеции - пример того, как наш государственный сектор был втихаря приватизирован. Даже поверхностно задавшись вопросом, обнаруживаешь, что всем управляют частные субъекты. То же самое касается МИД: важные решения принимаются, исходя из особых интересов кого-то за рубежом. Это вредит международным отношениям Швеции и создает проблему в области безопасности.МИД знает достаточно много обо всем этом, что приводит к вопросу о мотивах чиновников. Каждая организация ориентирована на расширение деятельности. МИД в последние десятилетия "рос" за счет того, что Швеция стала тараном ЕС в экспансии против России и за счет того, что наше сотрудничество с НАТО становится всё теснее. Для сотрудников МИДа такое развитие дает новые рабочие места в Брюсселе и Вашингтоне, но разве это на пользу Швеции?По моему мнению, в МИДе возобладало корпоративное мышление. Такие весьма сомнительные организации как Внешнеполитический институт Швеции могут существовать, поскольку это держится в тайне самими чиновниками. В данной ситуации необходимо более подробное изучение происходящего.