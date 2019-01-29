Франция оштрафовала Google на 57 миллионов долларов за нарушение европейских норм по неприкосновенности частной жизни

377053 / Pixabay

Группа по надзору за защитой данных Франции оштрафовала Google, принадлежащий компании Alphabet, за нарушение норм ЕС по защите неприкосновенности частной жизни в интернете.

Штраф в размере 50 миллионов евро (57 миллионов долларов), таким образом, стал крупнейшим штрафом, наложенным на американскую технологическую компанию, в связи в увеличением предела санкций, предусмотренных новым Общим регламентом по защите данных.

Общим регламент по защите данных, вступивший в силу в мая, представляет собой свод норм по защите данных, применяющихся в отношении всех компаний, действующих в пределах ЕС, с целью предоставления пользователям интернета большего контроля над их персональными данными. Он также предоставляет регуляторам полномочия штрафовать за нарушения в размере до 4% глобальной выручки компании.

В Группе по надзору за защитой данных Франции заявили, что Google нарушил Общий регламент по защите данных тем, что сделал сложным для пользователей получать информацию о политике компании в области персональных данных, в частности в отношении таргетированной рекламы. Решение было принято в ответ на жалобы неправительственной группы активистов Quadrature du Net и Quadrature du Net (NOYB)..

Основатель NOYB Макс Шремс обвинил компанию в получении «принудительного согласия» с практикой использования данных через использование всплывающих окон онлайн, что создает впечатление, что согласие необходимо для доступа к услугам Google. Предоставленная компанией Google информация также не делает это достаточно ясным, что согласие пользователя является основой, на которой юридически обосновывается использование таргетированной рекламы.

В Группе по надзору за защитой данных Франции заявили, что размер штрафа отражает серьезность недостатков, а также доминирующее положение компании Google на французском рынке через смартфоны на платформе Android. Компания Google сделала заявление, пообещав соответствовать ожиданиям Европы и Группы по надзору за защитой данных Франции.

статью прочитали: 2 человек