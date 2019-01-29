У удивительной луны Сатурна Титан есть еще одна общая черта с Землей

Самая большая луна Сатурна, Титан. Вот как бы выглядела луна без своей плотной атмосферы (Image: NASA/Cassini)

Титан - самая большая луна Сатурна - примечателен тем, что имеет плотную атмосферу и жидкость на поверхности. Единственный объект в Солнечной системе с такими же характеристиками - это, как вы уже догадались, Земля. Благодаря новым исследованиям мы можем выделить и третью общую черту: глобальный уровень моря.

Два новых исследования, опубликованных в Geophysical Research Letters, дают свежую информацию об одном из самых интригующих объектов солнечной системы, луне Сатурна Титан. Первое исследование предоставляет наиболее подробную на сегодняшний день топографическую карту Титана, а второе исследование дополняет предыдущее, показывая, что крупнейшие моря и озера Титана обладают общей равнопотенциальной поверхностью, то есть образуют общий уровень моря. Оба исследования были проведены исследователями из Корнелльского университета в Итаке, Нью-Йорк.

Используя данные из разных источников, в том числе великого исследования Кассини, исследовательская группа во главе с Алексом Хейсом смогла создать новую топографическую карту. Она не идеальна (в ней есть небольшие пробелы), но она пока самая детальная.

Эта работа, на которую ушел целый год, помогла найти и другие особенности, в том числе новые горы (не выше 2290 футов (700 метров)) и впадины в экваториальных регионах, которые выглядят как древние, высохшие моря или криовулканические потоки (то есть потоки от ледяных вулканов). Ученые из Корнелла также узнали, что Титан – более сплющенный - или более плоский - чем мы думали, что означает, что у него есть сильно меняющаяся кора.

Во втором исследовании, также проведенном Хейсом, исследователи использовали новую топографическую информацию, чтобы показать, что существует средний уровень в морях и озерах Титана. Однако, в отличие от океанов Земли с жидкой водой, на Титане есть водоемы с маслянистыми углеводородами (например, с жидким метаном и этаном). Было показано, что крупнейшие моря и озера Титана находятся на постоянной высоте по всей планете, подобно тому, как Атлантический и Тихий океаны располагаются на общем уровне моря на Земле.

Небольшие озера появились на высоте в несколько сотен футов выше моря Титана, снова напоминая то, что мы видим на нашей планете. В качестве примера, озеро Титикака находится на высоте 12 507 футов в Андах.

«Мы измеряем высоту поверхности жидкости на другом теле [930 миллионов миль] от Солнца с точностью около 40 сантиметров [15,75 дюйма]. Поскольку мы обладаем такой удивительной точностью, мы смогли увидеть, что между двумя морями высота плавно изменялась примерно на 11 метров [36 футов] относительно центра масс Титана, в соответствии с ожидаемым изменением гравитационного потенциала», - сказал Хейс в заявлении.

Хейс говорит, что из-за гравитационного воздействия меняется повышение уровня моря. Новые исследования показывают, что общие различия в изменении уровня моря находятся в пределах ожидаемых границ гравитационного воздействия Луны.

Это расследование дает понять, что большие жидкие образования Титана должны быть как-то связаны. По словам исследователей, наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что они связаны подземными водоносными пластами, а не каналами или реками на поверхности.

«Мы не видим пустых озер, которые находятся ниже местных заполненных озер, потому что, если они опустятся ниже этого уровня, они будут заполнены. Это говорит о том, что под поверхностью планеты есть поток и что они взаимодействуют друг с другом», - сказал Хейс. «Это также говорит нам о том, что под поверхностью Титана хранится жидкий углеводород».

Углеводороды Титана, вероятно, текут под поверхностью, подобно тому, как вода течет по подземным пористым горным породам на Земле, в результате чего близлежащие озера или моря имеют общий уровень жидкости.

Многое из этого на данный момент является чистым предположением; каким-то образом ученым придется доказать, что под поверхностью Титана находятся залежи углеводородов - тяжелая задача, мягко говоря. Но это также просто означает то, что Титан созрел для дальнейшего расследования и, возможно, роботизированной миссии.

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