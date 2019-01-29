У удивительной луны Сатурна Титан есть еще одна общая черта с Землей
Самая большая луна Сатурна, Титан. Вот как бы выглядела луна без своей плотной атмосферы (Image: NASA/Cassini)
Титан - самая большая луна Сатурна - примечателен тем, что имеет плотную атмосферу и жидкость на поверхности. Единственный объект в Солнечной системе с такими же характеристиками - это, как вы уже догадались, Земля. Благодаря новым исследованиям мы можем выделить и третью общую черту: глобальный уровень моря.
Два новых исследования, опубликованных в Geophysical Research Letters, дают свежую информацию об одном из самых интригующих объектов солнечной системы, луне Сатурна Титан. Первое исследование предоставляет наиболее подробную на сегодняшний день топографическую карту Титана, а второе исследование дополняет предыдущее, показывая, что крупнейшие моря и озера Титана обладают общей равнопотенциальной поверхностью, то есть образуют общий уровень моря. Оба исследования были проведены исследователями из Корнелльского университета в Итаке, Нью-Йорк.
Используя данные из разных источников, в том числе великого исследования Кассини, исследовательская группа во главе с Алексом Хейсом смогла создать новую топографическую карту. Она не идеальна (в ней есть небольшие пробелы), но она пока самая детальная.
Эта работа, на которую ушел целый год, помогла найти и другие особенности, в том числе новые горы (не выше 2290 футов (700 метров)) и впадины в экваториальных регионах, которые выглядят как древние, высохшие моря или криовулканические потоки (то есть потоки от ледяных вулканов). Ученые из Корнелла также узнали, что Титан – более сплющенный - или более плоский - чем мы думали, что означает, что у него есть сильно меняющаяся кора.
Во втором исследовании, также проведенном Хейсом, исследователи использовали новую топографическую информацию, чтобы показать, что существует средний уровень в морях и озерах Титана. Однако, в отличие от океанов Земли с жидкой водой, на Титане есть водоемы с маслянистыми углеводородами (например, с жидким метаном и этаном). Было показано, что крупнейшие моря и озера Титана находятся на постоянной высоте по всей планете, подобно тому, как Атлантический и Тихий океаны располагаются на общем уровне моря на Земле.
Небольшие озера появились на высоте в несколько сотен футов выше моря Титана, снова напоминая то, что мы видим на нашей планете. В качестве примера, озеро Титикака находится на высоте 12 507 футов в Андах.
«Мы измеряем высоту поверхности жидкости на другом теле [930 миллионов миль] от Солнца с точностью около 40 сантиметров [15,75 дюйма]. Поскольку мы обладаем такой удивительной точностью, мы смогли увидеть, что между двумя морями высота плавно изменялась примерно на 11 метров [36 футов] относительно центра масс Титана, в соответствии с ожидаемым изменением гравитационного потенциала», - сказал Хейс в заявлении.
Хейс говорит, что из-за гравитационного воздействия меняется повышение уровня моря. Новые исследования показывают, что общие различия в изменении уровня моря находятся в пределах ожидаемых границ гравитационного воздействия Луны.
Это расследование дает понять, что большие жидкие образования Титана должны быть как-то связаны. По словам исследователей, наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что они связаны подземными водоносными пластами, а не каналами или реками на поверхности.
«Мы не видим пустых озер, которые находятся ниже местных заполненных озер, потому что, если они опустятся ниже этого уровня, они будут заполнены. Это говорит о том, что под поверхностью планеты есть поток и что они взаимодействуют друг с другом», - сказал Хейс. «Это также говорит нам о том, что под поверхностью Титана хранится жидкий углеводород».
Углеводороды Титана, вероятно, текут под поверхностью, подобно тому, как вода течет по подземным пористым горным породам на Земле, в результате чего близлежащие озера или моря имеют общий уровень жидкости.
Многое из этого на данный момент является чистым предположением; каким-то образом ученым придется доказать, что под поверхностью Титана находятся залежи углеводородов - тяжелая задача, мягко говоря. Но это также просто означает то, что Титан созрел для дальнейшего расследования и, возможно, роботизированной миссии.
статью прочитали: 27 человек
|
Комментарии
|
|
Материалы по теме
|
|
|25.01.2019 22:43
|
|
Эксклюзив
Science alert -
Титан обладает достаточной энергией для поселения размером с США
Если мы собираемся выйти за пределы нашей родной планеты и строить поселения, то один из важнейших ресурсов, который нам понадобится – это энергия. В новом исследовании говорится, что у самой большой луны Сатурна, Титан, энергия в изобилии.
читали: 1029
читать далее
|
|24.01.2019 20:25
|
|
Эксклюзив
Science alert -
Исследование, от которого плавится мозг, говорит, что наша Вселенная - это увеличивающийся пузырь в другом измерении
У физиков появилась новая смелая идея, которая объясняет вечную тайну нашей увеличивающейся Вселенной – возможно, мы живем в «пузыре» между другими пятимерными пространствами.
читали: 2424
читать далее
|
|18.01.2019 23:42
|
|
Эксклюзив
The Atlantic -
Большая тайна колец Сатурна
Сатурн смущал ученых еще со времен Галилея...
читали: 720
читать далее
|
|16.01.2019 15:11
|
|
Эксклюзив
The Atlantic -
Отношения США и России мешают освоению космоса
Путаница в планах США и России показывает, как горячие и холодные международные отношения мешают освоению космоса.
читали: 766
читать далее
|
|10.01.2019 20:00
|
|
Эксклюзив
Business Insider -
Кому принадлежит луна?
«Так скажи мне, кому принадлежит Луна?"
читали: 1792 , обсуждали: 2
читать далее
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь