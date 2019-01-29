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опубликовано редакцией на Переводике 28.01.19 15:40
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

НАСА собирается отправить подводную лодку на Титан Сатурна

миссия.jpg

NASA/JPL

Большая часть Земли покрыта жидкой водой, но в других мирах нашей Солнечной системы все по-другому. У большинства из них нет какой-либо жидкости на поверхности, и хотя мы знаем, что под толстым льдом Энцелада есть жидкий океан, это может быть большой проблемой для исследования. Один из других спутников Сатурна, Титан – один из очень немногих объектов в Солнечной системе с жидкими образованиями прямо на открытом воздухе. НАСА готовится к будущей миссии, чтобы исследовать его моря.

Самая большая проблема для инженеров НАСА заключается в том, что массивные жидкие образования - это вовсе не вода, а углеводороды, такие как переохлажденный метан. Новый документ был только что опубликован в журнале Fluid Phase Equilibria. Он описывает текущие исследования потенциального состава морей и то, как должна быть спроектирована подводная лодка НАСА, чтобы выжить в них.

«НАСА разрабатывает беспилотную подводную лодку для исследования морей Титана, богатых углеводородами», - пишут исследователи. «Титан – единственное известное небесное тело в нашей солнечной системе, кроме Земли, со стабильным жидким морем на поверхности. Термодинамические свойства морей Титана не были хорошо охарактеризованы. Эта работа исследует растворимость азота в различных жидких метано-этановых составах и влияние растворенного азота на плотность моря».

Команда, состоящая из ученых из Лаборатории исследования свойств водорода (HYPER) в Университете штата Вашингтон, смоделировала невероятно холодные температуры и сильное давление, которое должно будет выдержать транспортное средство при исследовании морей Титана. Они обнаружили, что наблюдение и запись визуальных данных будет огромным препятствием, так как большинство технологий камеры просто не выдержат суровых условий.

Они нашли выход, используя инструмент под названием бороскоп с жесткой трубкой. Когда проникает свет то, он проходит вниз по трубке до того, как попадает на объектив, превращающий его в реальное изображение, которое можно просматривать через окуляр или, в этом случае, записывать и передавать на Землю. Поскольку сам объектив отделен от кончика оптического реле, он может избежать влияния суровых условий.

Еще много нужно будет сделать, прежде чем НАСА сможет продвинуться вперед. Но фактическая дата запуска только через два десятилетия, поэтому есть достаточно времени, чтобы сделать все правильно.


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теги: Наука, космос  
   
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