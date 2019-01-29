Наука смеха - и почему она имеет темную сторону

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Если вы слышите, что кто-то смеется позади вас, то вы, вероятно, представляете, что человек общается по телефону или с другом – улыбаетесь, и душа радуется. Скорее всего, только звук смеха может заставить вас улыбнуться или даже засмеяться вместе. Но представьте, что смеющийся человек просто гуляет на улице один или сидит на похоронах сзади вас. Тогда такая ситуация вам не кажется привлекательной.

Правда в том, что смех не всегда положительный или здоровый. Наука выделяет различные типы, от настоящего и спонтанного до симулированного (фальшивого), стимулированного (например, щекотанием), вызванного (наркотиками) или даже патологического. Но нервная основа смеха все еще не совсем известна. То, что мы знаем о ней – в основном из патологических клинических случаев.

Смех и умение понять юмор – жизненно важные компоненты адаптивной социальной, эмоциональной и когнитивной функции. Удивительно, что это свойственно не только людям. Приматы и обезьяны также могут наслаждаться смехом. Это помогает им выжить. В конце концов, смех - это совместная деятельность, которая способствует сближению, рассеивает потенциальные конфликты и снимает стресс и беспокойство. Но одинокий смех может иметь зловещий оттенок.

Смех действительно способен мгновенно перекрыть другие эмоции - когда мы смеемся, то не можем рыдать или злиться. Это происходит потому, что наши лицевые мышцы и голос похищены весельем. И все это контролируется нашим мозгом и нейротрансмиттерами.

Мы знаем, что есть несколько путей мозга, которые отвечают за смех - каждый за его различные компоненты. Например, области мозга, которые участвуют в принятии решений и управлении нашим поведением, должны быть заторможены, чтобы человек мог спонтанно и долго смеяться. Смех также зависит от областей, ответственных за переживание эмоций.

Какая болезнь может помочь в исследовании

Мы получили подробную информацию об особенностях мозга, имеющих решающее значение для выражения лица, глотания, движений языка и горла, но гораздо меньше известно о том, как положительные эмоции действительно превращаются в смех. К счастью, ряд болезней и состояний помог немного пролить свет на его основные нейронные функции.

Один особенно хорошо исследованный синдром, который, как считается, был впервые установлен Чарльзом Дарвином, характеризуется неконтролируемым выражением эмоций. Клинически он характеризуется частыми, невольными и неконтролируемыми вспышками смеха и плача. Это состояние известно как синдром псевдобульбарного аффекта и может выражаться в нескольких различных неврологических состояниях.

Вкратце, это состояние возникает из-за разрыва связей между лобными путями в стволе мозга, которые контролируют эмоциональные побуждения, и путями, которые управляют выражением лица и эмоций. Некоторые нарушения, конкретно связанные с этим состоянием, включают черепно-мозговую травму, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и инсульт.

Действительно, исследование, проведенное в прошлом году, показало, что чувство юмора и смех в неподходящее время могут быть ранним признаком слабоумия. Синдром псевдобульбарного аффекта также является одним из наиболее часто встречающихся побочных эффектов инсульта с точки зрения эмоциональных изменений.

Существует ряд других специфических состояний, которые также могут быть связаны с ненормальной работой мозга. Гелотофобия - это сильный страх того, что над тобой смеются. Гелотофилия, с другой стороны, доставляет удовольствие от этого.

Гелотофобия, в частности, может перерасти в крайнее беспокойство. Это может привести к постоянному поиску любых признаков насмешек. Этот ненормальный страх быть высмеянным может возникать из-за негативного раннего опыта. Гелотофобия связана с плохим взаимодействием между лобной и медиальными височными областями мозга, сетями, отвечающими за мониторинг и обработку эмоциональных стимулов.

Мы также знаем, что лобные мозговые пути позволяют нам понимать буквальное значение языка в социальном и эмоциональном контексте. Это помогает нам ценить такой тонкий юмор, как сарказм. Интересно, что эта способность часто теряется после травмы головного мозга или в условиях, связанных с лобной дисфункцией, например, аутизмом.

Здоровый смех

Несмотря на темную сторону смеха, нельзя отрицать, что смех обычно вызывает теплые чувства. Мы знаем, что смех улучшает сердечно-сосудистую функцию, укрепляя нашу иммунную и эндокринную системы.

Мы также знаем, что позитивный «доброжелательный юмор» - «смеяться с другими», а не «смеяться» над другими - особенно полезен. Действительно, то, как наш мозг воспринимает смех других людей, показывает, что смех с кем-то более эмоциональный и приятный, чем смех над кем-то.

Наш мозг, кажется, особенно подвержен эмоционально полезным и счастливым сигналам. Это может помочь объяснить то, почему смехотерапия сильно влияет на нас: тренировка мышц, улучшение дыхания, снижение стресса и тревоги, а также улучшение настроения. Доказано, что смехотерапия действует аналогично антидепрессантам, повышая уровень серотонина в мозге.

Таким образом, независимо от вида юмора, до тех пор, пока смех не вызван болезнью, он, вероятно, будет лучшим лекарством.

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