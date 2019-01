архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 31.01.19 01:05 скаут: Игорь Львович

"Russian plane transported 20 tons of gold from the Central bank" Египет - 30 января 2019 г."Russian plane transported 20 tons of gold from the Central bank" Пассажирский самолет доставил в Каракас из России то ли 400 бойцов ЧВК, то ли 20 тонн золота из Центрального банка Египет

Russian plane transported 20 tons of gold from the Central bank

Российский самолет привез 20 тонн золота из Центрального банка



Российский самолет PY777, приземлившийся на этой неделе в Каракасе, доставил 20 тонн золота из Центрального банка страны, заявил официальный представитель Венесуэлы.

Индия Rumours pile up on social media as Russian passenger jet arrives in Venezuela Множество слухов в социальных сетях породило прибытие в Венесуэлу российского пассажирского самолета

Венесуэльские социальные сети полны различных теорий - что самолет привез наемников, что он загружен золотом, или что он прибыл для того чтобы вывезти Николаса Мадуро в изгнание. Updated Jan 30, 2019 | Reuters Российский самолет в аэропорту Simon Bolivar в Каракасе, Венесуэла| Photo Credit: Reuters Caracas: Необычное прибытие российского пассажирского самолета в Каракас заставило социальные медиа гудеть слухами о его миссии после того, как Кремль пообещал поддержать своего союзника - президента Венесуэлы Николаса Мадуро против поддерживаемой США попытки отстранить его от должности. Согласно данным отслеживания рейсов и фотографиям Reuters, Boeing 777, вмещающий около 400 пассажиров и принадлежащий российской авиакомпании Nordwind Airlines, сразу после прямого перелета из Москвы,был припаркован на частной площадке на территории аэропорта. Как показывают данные отслеживания рейсов, это был первый полет по данному маршруту. Ни Nordwind, ни правительство Венесуэлы не ответили на просьбу прокомментировать цель прибытия самолета в Каракас. Венесуэльские социальные сети полны различных теорий - что самолет привез наемников, что он загружен золотом, или что он прибыл для того чтобы вывезти Николаса Мадуро в изгнание. Ни одна из этих теорий не имеет под собой убедительных доказательств, но лихорадочные спекуляции являются свидетельством атмосферы неопределенности в стране, так как Мадуро подвергается беспрецедентному международному давлению - от него требуют уйти в отставку. Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что контрактники частных военных компаний, выполняющие секретные миссии для России, прилетели в Венесуэлу, чтобы, по словам близких к ним людей, усилить службу безопасности Мадуро перед лицом массовых протестов оппозиции на прошлой неделе. Этот самолет обычно летает между Россией и Юго-Восточной Азией и, согласно общедоступным данным о рейсах, ранее не летал в Каракас. Ни Nordwind, ни другие коммерческие авиакомпании не предлагают прямых рейсов Москва-Каракас. Российская «Новая газета» сообщила, что самолет летел с двумя экипажами и без пассажиров. Мадуро утверждает, что он столкнулся с попыткой государственного переворота, осуществляемой, при поддержке Вашингтона, лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который на прошлой неделе провозгласил себя президентом и был признан Соединенными Штатами в качестве законного главы государства. Россия обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в попытке захвата власти в Венесуэле и предостерегла от любой военной интервенции. Кремль во вторник осудил новые санкции США против жизненно важного нефтяного сектора Венесуэлы как незаконное вмешательство в дела страны-члена ОПЕК. статью прочитали: 27 человек Комментарии