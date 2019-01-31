УКРАИНА НА КРАЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ГЕНОЦИДА - ИЛИ ВОЗВРАТ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА В УКРАИНУ? А нам то, что дальше, братья?

В средствах массовой информации появилась новость, которая провозглашает новый план по урегулированию войны в Донбассе на смену Минским соглашениям. В новостях проводится мысль что этот план готов, а также указывается, что Спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик рассказал об этом плане урегулирования войны в Донбассе. Свое виденье этого плана мы дадим в следующей статье, а сейчас мы повторим статью об Украине и Хазарском Каганате.

И так,

На одном из заседания интеллектуального клуба, на котором присутствующему Эдуарду Ходосу, (как его называют - говорящая голова!), было предложено высказаться о перспективах Украины и её народа.

В ответ Э.Ходос, покачав головой, как будто собираясь то ли с мыслями, то ли с силами – начал повествование – изложение, как мне показалось, своих реальных мыслей, свое мнение о ситуации в Украине. Привожу его вкратце - а именно - на Украине процветает Хабадовский фашизм https://www.youtube.com/watch?v=xSCRB6wrGPY , а реальные перспективы для народов Украины – хочется плакать, настолько они бесперспективны и далеки от того, что когда-то с воодушевлением называли – жить по ному!

Кукловоды, нет смысла уточнять, кто это, делают все, чтобы столкнуть славянский народ между собой. В мире, в начале ХХ века, славяне составляли более 8 процентов от численности людей на земном шаре, сегодня эта цифра составляет всего около 3 процентов. В мировой истории, со слов Э. Ходоса, было 3 Хазарии: - первая, 1050 лет назад, (в лето 965 г.), великий русский князь Святослав Игоревич разгромил хазарскую армию и взял столицу Хазарского каганата — Итиль. Молниеносный удар русских дружин при поддержке союзных печенегов привёл к крушению паразитарного Хазарского государства; - Вторая, с 1917 по 1938 год на территории России. Интересно по этому поводу, высказывание в одной из книг, название которой у меня не сохранилось: - «Если бы гражданская война была результатом борьбы политических партий, она бы очень быстро закончилась. И белые, и красные быстро бы выдохлись. То, что происходило на самом деле, это была война между мафией Ротшильда и мафией Шиффа, которые постоянно стимулировали эту войну финансами. Это объясняет, почему гражданская война длилась так долго. Это объясняет, почему гражданская война была намного более жестокой, чем только что закончившаяся мировая война. Это было потому, что на самом деле, это была не война, а целенаправленное истребление народов с целью максимальной депопуляции, обезлюднивания России. Максимальная депопуляция открывала финансовым королям дорогу к использованию природных богатств России в своих интересах, для своей выгоды». – третья, сегодня в Украине, с 1991 г. по настоящее время, в обосновании остались те же, поэтому приводить не буду, только отмечу, что здесь еще присоединилось уродливое образование под названием ЕС.

Сегодня, кукловоды Украинских националистов, как и те, что стоят за спиной добровольцев на Востоке Украины, делают все для уменьшения славянского населения. Посмотрите, как все они галдят о защите прав человека, но ведь ни у кого из них, ни дети, ни братья или отцы, не сражаются, не страдают, не лежат по больницам с тяжёлыми ранами и травмами, не гибнут мучительной смертью! А мы слушаем, слушаем, как они, брызжа пеной изо рта, доказывают и оправдывают, необходимость продолжения этой войны - до последнего славянина. Трагично то, что большая часть молодежи повелась на эту дурь! И кто получает пули в лоб? А что же имеют, так называемые «просветители», проповедники построения коммунизма - чужими руками, хуже – чужими жизнями.

К примеру, Харьковскую, Полтавскую и Днепропетровскую области оккупировали представители секты Хабад, которые пустили свои щупальца в нефтеносных районах Украины! Казалось бы - вот сфера приложения усилий для реализации возможностей национальных активистов, направленных на экономический контроль за правом использования недр, ведь энергия сегодня выше золота, это экономический суверенитет, это реальное дело, однако, вместо этого - факельные шествия, кричалки, запугивания и избиение тех, кто имеет альтернативное мнение.

И что, куда дальше, братья? Да так Вы, братцы, всю страну (извините) просрете!

Наверное именно об этом пишет Залута-Семенко М. Оккупация Украины сектой Хабад. Дорога в ад !

Однако, вернемся к теме Хазарского каганата, многие, возможно, увидят сходство, не мне судить.

Однако! В первой половине І Х века в Хазарском каганате один влиятельный иудей Обадия взял власть в свои руки, приняв титул пех. Это означало, что он возглавил правительство при номинальном хане (кагане), находившимся с этого времени под стражей и выпускаемом напоказ народу один раз в год. Таким образом, преврати в хана в марионетку Обадия при помощи власти сделал равинистский иудаизм государственной религией Хазарии.

В государстве, именовавшийся Хазарским каганатом, управлял «пех» или точнее - малик (царь). Все государственные должности были распределены между евреями. Хазарский царь и его родственники были родовитыми иудеями, хозяевами государства и сочленами самых выгодных торговых предприятий. Роскошные города Хазарии были не для хазар, а для торгующих иудеев (рахдонитов). За хазар некому было заступится, ибо для мусульман «своими» были арабы, для иудеев – евреи, для христиан – греки, а у хазар никого не было. В Хазарском каганате, хазары составляли самую угнетенную часть населения.

«Пех» представлял не столько Хазарию, сколько рассеянный иудейский этнос.

Основой государственной политики в Хазарии было «двоевластие», по сути - грандиозный обман народа, которому дважды в год показывали законного хана - уже ставшего иудеем, для того чтобы остальное время глава иудейской общины выжимал из хазар и близлежащих народов средства на содержание наемников, которые должны этих хазар подавлять.

Читатель, тебе это ничего не напоминает? Не вызывает эмоций или, хотя бы, раздумий?

Приняв правила, продиктованные иудеями, хазары посчитали их лучшими.

Читатель! Ну разве это не напоминает тебе призывы к построению коммунизма – в отдалённом, несбыточном будущем – но главное – это трудиться на благо «достижения великой цели»! Но нашелся один «зловестный» руководитель государства, перечёркивая все обещания на будущее, ввёл ежегодные снижения цен, в т.ч. по истечению нескольких лет после победы над фашизмом, снижение налогов, обеспечил реальные возможности для крестьян коллективно заниматься обработкой земли - в коллективе легче, в т.ч. за счёт специализации – от трактористов и комбайнёров, до складских рабочих! Обеспечил возможность свободно, без всяких налоговых инспекций продавать на базарах продукты со своих приусадебных хозяйств, а народ, покупатели знали, что это свежие огурчики или помидоры, а не ГМО, что в них нет никаких химикатов, медленно отравляющих потребителей.

Чем всё кончилось, читатель? Помнишь ли ты историю того периода? Очередные благодетели народа, заложившие фундаменты собственных вилл, дворцов, несметных имений? Кем, на чьей крови и труде это всё построено? Нужен ли тебе, читатель, ответ на этот, почти риторический вопрос? Полагаю, что НЕТ, ты его и сам знаешь, потому что твоим трудом, а сегодня - и кровью, создаются эти несметные богатства в руках отдельных «наших благодетелей»!

Но, уважаемый читатель, продолжая экскурсы в прошлое, вернёмся к нашим, сегодняшним делам и нашему «каганату»!

В дальнейшем, рахдониты (еврейские купцы), захватили монополию караванного пути между Китаем и Европой. В переводе на понятие ХХ века, эта торговля соответствовала валютным операциям и перепродаже наркотиков.

Хазарские династии, со свойственной степнякам религиозной терпимостью и благодушием считали, что их держава приобретает работящих и интеллигентных подданных, которых легко использовать для экономических и дипломатических поручений.

Богатые евреи подносили хазарским ханам и бекам роскошные подарки, а еврейки пополняли ханские гаремы. Так сложилась еврейско-хазарская химера.

Такая пассивность и терпимость хазар спасла их от истребления и жестокой эксплуатации, но больно отразилась на судьбах их детей и внуков.

Читатель, опять задаю вопрос – и это тебе тоже ничего не напоминает?

Однако, возможность получения политической гегемонии не сложилась, в связи с тем, что военная власть, её инициатива, осталась в руках арабов. А что происходит сегодня на территории ЕС – не арабы ли, не потомки ли тех мусульман, к которым европейские «благодетели» иудеи приходили и приходят преподавать лекции о демократии, решили преподать лекцию о нормах поведения при беззастенчивом навязывании им чужих интересов?

Что изменилось? Не преуспев в военном деле, хазарские евреи начали наверстывать потери «любовью». А что сегодня делают в ЕС? Рассказывают, что у них дома, на территории ЕС, нужно вести себя благопристойно!? А как вы, шлёпанные благодетели, вели себя и ведёте при «посещении» чужих территорий? Как, прости меня, господи за желание назвать это справедливым именем, характеризовать эти ваши «деяния»? Блядст*во! И кого же мы, уважаемый читатель, сегодня «почитаем» за благодетелей? Не этих ли курв и скотов? Те самых, которые проповедуя человеческие и христианские ценности, толкают наши народы, народы Украины, на уничтожение себе подобных, уничтожение братом брата, отцом – сыновей и детьми – родителей? И если тебе, власть, это до сих пор самой не понятно, так пойми, проси прощения у народа и, либо вали отсюда, либо смирись с тем, что народ сам поможет тебе осознать всю глубину содеянного!

В конце V ІІІ века появилось множество детей от смешанных еврейско-хазарских браков. Однако судьба их завесила от того, кто был отцом, а кто матерью.

Ещё раз, читатель, тебе это тоже ни о чём не говорит? Попей водицы и приди в себя!

Сын хазарина и матери еврейки имел все права отца и возможности матери. Его обучали еврейские раввины, община помогала ему делать карьеру или участвовать в торговле, род отца защищал его от врагов и страховал в случае несчастье и бедности. А сын еврея и матери хазарки был всем чужой.

Читатель, и это тебе ни о чём не говорит? Так присмотрись к твоему окружению!

Иудейская община в Хазарии не только копила и накопила богатства, но и включила в свой состав ханов хазарской династии. Тюрки сохранили обычай многоженства, женились на еврейках, а дети их становились царевичами, становились членами иудейской общины. Они изучали Тору и Талмуд, женились на соплеменницах из числа богатых невест. Так произошло постепенное разделение хазарской знати с её накопленными за счёт народа несметными богатствами и народа, тихо жившего и живущего своей жизнью - моя хата с краю! Читатель, тебе и это не известно? Народ превратился в инструмент обогащения и оправдания пребывания у власти личностей, которым на твои, народ, чаяния и нужды, просто «насра*ть», прости господи мои, нет, не грехи, на мои, в этом случае, характеристики и выражения!

Родовая аристократия, входившая в Хазарский каганат и уживавшаяся с тюркской династией, вызвала гражданскую войну, которая оказалась неудачной для аристократии. Хазария повела тотальную беспощадную войну, согласно вавилонскому Талмуду - «за оскорбление иудея, не иудеям – смерть». То есть поголовное истребление всех людей, находившихся по ту сторону линию фронта.

Ещё раз, спрашиваю тебя, читатель, ты ещё не прозрел, ничего не понял, не усвоил и житейских лекций? Посмотри, господи, вокруг себя! Чьи дети гибнут в братоубийственной войне, кого мы отпеваем и хороним?

Опять к истории! После этой войны, Хазария изменила свой облик. Из системной целостности она превратилась в противоестественное сочетание аморфной массы подданных с господствующим классом, чуждым народу по крови и религии. Так родилась первая Хазарская антисоциальная химера.

А что происходит сейчас у нас, в Украине?! Пояснять или сам, своими мозгами, дойдёшь, докопаешься, своим носом дороешься до истины?

При этом, представителей верховной власти Хазарского правителя не волновала ни судьба нижних чинов, ни, тем более, народа, а правитель использовал свое право на дезинформацию, которая предписывалась, выдавалась за религию. За истинную веру! Подавлялись все, кого относили к внутренним врагам, для этого хазарские иудеи нанимали «Боевую силу». У нас сегодня это называют службой безопасности. Тамошние мусульмане, охотно нанимались на службу в Хазарию, оговорив только, что их не пошлют воевать против мусульман. Война не своя, за это платят деньги, и за эти деньги они представляют свои жизни хозяев а м в распоряжение! Патриотизм, самопожертвование, любовь к отчизне? НЕТ, ДЕНЬГИ И ДЕНЬГИ! Как в старой, полу блатной песне – Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа! Ведь без денег жизнь плохая, не годится никуда!

Вот и мы скатились к патриотизму за деньги! Как сказал, как-то М.Задорнов, на одном из своих сатирических концертов, правда, очень давно: «Любить Родину – это одно, но любить государство с той или иной властью – это совсем другое. Я люблю Родину!».

И вот за всё, за все проблемы, вплоть до права на жизнь, платить приходилось самим просты хазарам, народу! Народу, превратившимся, в собственной стране, в покорных, бесправных подданных! Подданных его величества капитала, скопившимся в руках и карманах «членов правительства», чуждого им этнически, чуждого по религии и задачам. Так появились черные и белые хазары, как два разных народа живущих в одном государстве. Посмотри вокруг себя, читатель – все ли вокруг тебя равноправны и с равными возможностями? За чей счёт содержатся 20-25 летние замы министров, чьи задачи весьма далеки от официальных обязанностей, не говоря уже за длинноногих секретарш, подающих, то кофе, то себя!

В дальнейшем, потомки тюрко-хазаров, отказались от своего этнического имени и стали себя называть по-славянски «бродниками», а потом по тюркски – казаками, а этноним хазар сохранялся за потомками евреев, но лишь до конца Х І века, когда этот этнос исчез с исторической сцены! Может и у нас он, когда-нибудь вернёт власть в руки «казаков», как когда-то взял её Б.Хмельницкий!

Для ясности, повторю слова из моей статьи: НАЦИОНАЛИСТ, НАЦИОНАЛИЗМ, ЛОЗУНГИ И РЕАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ И ЛЮДЕЙ! Полагаю, что глупейшей ошибкой тех, кто находится у власти сегодня, и тех, кто машет националистическими флагами из мести, из ничем, кроме дурацких представлений о себе, любимых, допускать блокаду своих же территорий, на которых проживают народы Украины, наши с вами, сограждане! Чем это закончится, если не остановиться, не взяться за разум и не сесть за стол, чтобы, пошучу, за рюмкой кофе, найти в спокойной обстановке решение всем проблемам, которые под крики и мат, найти никогда не удастся! И нам для этого не нужны, ни ЕС-кие «советники-благодетели» - у них свой интерес, ни мудрецы с востока – они обеспокоены своей безопасностью, нам нужен общий для Донбасса и Львова, для Одессы, Харькова и Днепропетровска, стол, за которым и найти решение тем проблемам, которые мы же сами и породили. Вот таково, дорогие сограждане, моё представление о порождённых проблемах, о необходимости построения нашей государственности на общепонятных, реальных, без трепа и дурковатых лозунгов, принципах, с тем, чтобы к нам не перлись непрошенные гости под видом «благодетелей и советников» - всё равно, что-то стянут, а реально спрашивали разрешения войти, постучавшись или позвонив в двери!

Так может этим и время заняться? А способы и варианты есть, как и предложения по нашему устройству. Кто за, а кто против?

Вот такие дела, братья, так, как я их вижу!

Повторюсь, нам нужен конструктивный диалог, как семейный совет, а не война с такими же, как и мы сами.

Прошу, читатель, помни об оккупации Украины, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается! Повторю - подумай, что ты можешь сделать для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!»! Хочу задать вопрос – а что сделал ты и к чему готов? Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Как отстраниться, как избежать навязывания нам их, но нам не нужных, принципов?! Но это необходимо для прекращения войн в Мире, в т.ч. и у нас в Украине - другого пути нет.

Ведь и сегодня, как и после смерти Богдана Хмельницкого, на Украине началась знаменитая "руина", которая несет столько бедствий нашим гражданам! Помните, братья, это урок истории!

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

Для единомышленников и оппонентов: solidarnost@transinform.net

Для однодумців і опонентів: solidarnost@transinform.net

Председатель

Координационного Совета

ОО Союз Солидарности и Социальной Справедливости,

Адвокат