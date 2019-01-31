Искусственный интеллект, который точно знает, что вы хотите съесть

TOMASZ BOBRZYNSKI / GETTY

Может ли приложение определить вкус еды?

Вкус и аромат не так легко поддаются анализу. В отличие от изображения и звуков, которые можно зафиксировать камерой и микрофоном, нет широко распространенного способа определить вкус. Раньше было почти невозможно выразить то, что люди испытывают, когда едят.

«Если я буду на фермерском рынке, я смогу сфотографировать прекрасный гриб, но я не смогу точно передать вкус и показать его кому-то», - говорит Тарини Нараване, докторант в Калифорнийский университет в Дэвисе, изучающий вкусы. Это вечный философский вопрос: «Откуда мне знать, что я называю красным то, что вы называете красным? Чаще это касается вкуса, чем визуального мира», - говорит Нараване. Вкус «гораздо сложнее».

Но приложение искусственного интеллекта Gastrograph стремится создать способ надежного измерения вкуса. После преобразования вкуса в цифровую форму, его будет намного легче понять и контролировать.

Запущенный в 2016 году, Gastrograph работает над тем, чтобы люди могли пробовать продукты питания - дегустаторы, нанятые компаниями по производству продуктов питания и напитков, и любой пользователь, у которого есть смартфон. Когда люди пробуют новую еду или напиток, они вводят свои впечатления в Gastrograph, где каждый раздел представляет категорию вкуса и аромата, от цветочного до древесного. После того, как пользователи выбирают значение для категории, они углубляются на шаг, выбирая конкретные описания; если это фрукт, то он больше похож на зеленое яблоко, мандарин или бузину? Используя данные, введенные ранее многими пользователями, система разработала свое собственное представление о том, как каждый продукт и напиток отображаются в приложении.

Когда кто-то пишет новый отзыв, Gastrograph сравнивает отчет с данными приложения. По словам Джейсона Коэна, основателя и генерального директора компании Analytical Flavor Systems (AFS), которая занимается разработкой приложения, анализ искусственного интеллекта может определить вкус продукта даже лучше, чем тот, кто предоставил обзор. Люди постоянно ощущают то, что не могут идентифицировать, говорит Коэн: «У всех нас было такое чувство: о, я знаю этот вкус, что это?»

Более того, мы сознательно не замечаем многие вкусы, даже если они могут быть важными компонентами вкусовых ощущений. Например, Коэн говорит, что если вы добавляете в молоко немного ванили, люди обычно сообщают, что оно сладкое, сливочное и вкусное. По словам Коэна, если кто-то попробует личи в первый раз и сообщит только о разных вкусах, с которыми он знаком, приложение может распознать, что он действительно пробует личи.

В каждой выборке продуктов питания и напитков Gastrograph пытается создать комплексную модель, фиксируя все ее вкусы, даже скрытые. Приложение «буквально читает чьи-то мысли», говорит Коэн, но затем быстро исправляет себя. «Нет, если бы мы читали их мысли, они бы знали, что они пробуют. Мы читаем их подсознание.

AFS продает Gastrograph, который дает возможность производителям продуктов питания лучше понять то, что они производят, и как это связано с потребителями. Некоторые из первых клиентов компании были пивоварами, которые хотели, чтобы их пиво все время сохраняло неизменный вкус. Пивоварение зависит от сельскохозяйственной продукции, которая естественным образом меняется из года в год.

Компания Yards Brewing в Филадельфии, давний клиент AFS, регулярно использует этот инструмент. «Мы просто регистрируем пользователя, он садится с барменом, достает телефон и проводит дегустацию. Поскольку приложение знает, каким должно быть пиво на каждом этапе, дегустация помогает убедиться, что продукт на правильном пути.

Когда Gastrograph моделирует еду или напиток, он может попытаться предсказать, что произойдет, если вы измените вкус еды или напитка или используете новые демографические данные. Приложение использует технику из области компьютерной лингвистики. Лингвисты с помощью машин анализируют большое количество текста и создают многомерные модели значений слов. Они используют такие операции, как «король – мужчина + женщина = королева». Gastrograph использует аналогичные операции, чтобы попытаться предсказать, понравятся ли людям продукты, которые они не пробовали.

Одним из новых клиентов AFS является Acelerada, высокотехнологичный Skunk Works для Grupo Bimbo, мексиканского хлебопекарного гиганта. Bimbo планирует доставку Sanissimo, самого популярного в Мексике крекера, в Соединенные Штаты. Перед запуском Acelerada работала с Gastrograph, чтобы проверить, как американские потребители относятся к этому продукту. Bimbo хочет создать крекер с добавлением сверху морской соли, протестировать его с помощью Gastrograph и, возможно, изменить рецепт крекеров, которые поступят в продажу.

Первые клиенты AFS надеются использовать ИИ, но насколько далеко продвинется Gastrograph, если технология окажется полезной для прогнозирования подсознательных предпочтений людей. Приложение будет проникать в наши мысли, которые скрыты даже от нас самих? Мир только начинает думать о том, как социальные медиа-платформы могут разрушать наши умственные процессы. Если ИИ действительно может получить информацию о вкусах в подсознании, будет ли он использован для того, чтобы создать продукты, вызывающие привыкание? Будут ли приложения применять здоровые ингредиенты или стремиться к победе над конкурентами?

Коэн, гурман, говорит, что будущее с искусственным интеллектом будет вкусным, а не страшным. «Всегда найдется пиво, которое вам больше нравится, и оно не будет таким, как у меня », - говорит он. «Далеко не худший кошмар, продукты будут лучше для всех».

Но ИИ - один из самых мощных инструментов, которые когда-либо разрабатывали люди. Как и все инструменты, его эффекты зависят от его использования. Похоже, что нынешние клиенты AFS заботятся о том, чтобы производить более качественную еду и напитки. Мы надеемся, что пользователи искусственного интеллекта поступают так же.

статью прочитали: 26 человек