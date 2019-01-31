Кто живет дольше: мясоеды или вегетарианцы?

На долголетие влияют наши гены и окружающая среда. В исследованиях, в которых участвуют идентичные близнецы, ученые подсчитали, что не более 30% этого влияния происходит от наших генов, а это означает, что самая большая группа факторов, которые контролируют долголетие человека – это его окружение.

Из многих возможных факторов окружающей среды лишь немногие были так тщательно изучены, как наше питание. Например, ограничение калорий - это одна из изучаемых областей. Пока что исследования показывают, что ограничение калорий может увеличить продолжительность жизни, по крайней мере, у малых созданий. Но то, что работает для мышей, не обязательно работает для людей.

То, что мы едим - в отличие от того, сколько мы едим - также является важной темой для изучения, как и потребление мяса. Исследование, которое отслеживало почти 100 000 американцев в течение пяти лет, показало, что люди, не употребляющие мясо, реже умирали - по любой причине - в течение периода исследования, чем мясоеды. Этот эффект был особенно заметен у мужчин.

Некоторые мета-анализы, которые объединяют и повторно анализируют данные нескольких исследований, также показали, что диета с низким содержанием мяса связана с большей продолжительностью жизни и что чем дольше человек придерживается диеты без мяса, тем больше польза. Однако не все исследования согласны. Некоторые демонстрируют очень небольшую или даже не существенную разницу в продолжительности жизни между любителями мяса и не употребляющими его.

Есть доказательства, что диеты без мяса могут снизить риск развития проблем со здоровьем, таких как диабет 2 типа, высокое кровяное давление и даже рак. Есть некоторые данные того, что веганские диеты, возможно, предлагают дополнительную защиту по сравнению со стандартной вегетарианской диетой. Эти результаты гораздо легче интерпретировать, поскольку они сообщают о фактическом событии, когда у них была диагностирована проблема со здоровьем, а не смерть по какой-либо причине.

Так можем ли мы с уверенностью сказать, что отказ от мяса увеличит вашу продолжительность жизни? Простой ответ: еще нет.

Проблема с долголетием

Первое, что ясно, - это то, что по сравнению с большинством других существ люди живут очень долго. Это очень затрудняет проведение исследований, в которых измеряется влияние чего-либо на продолжительность жизни (вам будет трудно найти ученого, готового подождать 90 лет до завершения исследования). Вместо этого ученые либо оглядываются на существующие медицинские записи, либо набирают добровольцев для более коротких исследований, измеряют показатели смертности и смотрят, какая группа в среднем чаще всего умирала первой. По этим данным заявляют о влиянии определенных видов деятельности на продолжительность жизни, в том числе прекращение употребления мяса.

У этого подхода есть определенные проблемы. Во-первых, связь между двумя вещами - например, употреблением мяса и ранней смертью - не обязательно означает, что одно вызвало другое. Может показаться, что вегетарианство и долголетие связаны, но другая переменная может объяснить связь. Например, вегетарианцы могут больше тренироваться, меньше курить и пить меньше алкоголя, чем их коллеги, употребляющие мясо.

Исследования в области питания также полагаются на то, что добровольцы точно и правдиво фиксируют потребление пищи. Но это не всегда так. Исследования показали, что люди склонны занижать потребление калорий и переоценивать потребление здоровой пищи. Без фактического контроля рациона групп и определения продолжительности их жизни трудно быть абсолютно уверенным в результатах.

Так должен ли я избегать мяса для долгой и здоровой жизни? Ключ к здоровому старению, вероятно, лежит в контроле нашей окружающей среды, включая то, что мы едим. Исходя из имеющихся данных, возможно, что употребление диеты без мяса может способствовать этому, и что отказ от мяса в вашей диете, безусловно, может увеличить ваши шансы избежать болезней с возрастом. Но, безусловно, есть и свидетельства того, что это действительно может работать в тандеме с предотвращением явных рисков для долголетия, включая курение.

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