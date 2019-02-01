Россия собирается «аннексировать» Белоруссию

Белоруссия и Россия: подавление зарождающейся информации об «аннексии»

Появившееся сообщение о том, что Россия планирует «аннексировать» Белоруссию – не что иное, как внешняя информационная атака на их проблемное партнерство. Она стремится ускорить темпы западного направления Минска, используя ложный страх перед Москвой.

Тревожные сигналы Аппельбаум об «аннексии»

Многие, возможно, сталкивались в последнее время с историей о том, что Россия планирует «аннексировать» Белоруссию под эгидой соглашения Союзного государства 1999 года между обеими странами. Причем Энн Эпплбаум, член Совета по международным отношениям (CFR) и жена бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, уделяет этой теории особое внимание. Многие на Западе, возможно, захотят поверить в то, что президент Путин тайно замышляет использовать интеграционный прогресс, достигнутый в последние месяцы между его страной и Белоруссией, чтобы «держаться за власть» после окончания его четвертого срока в 2024 году. Реальность такова, что этот сценарий чрезвычайно неестественен, особенно из-за нежелания Белоруссии соглашаться с ним. По правде говоря, межгосударственные отношения между двумя братскими странами очень напряжены, несмотря их на официальные заверения об обратном.

Вперед! На Запад!

Автор следил за этой тенденцией в течение некоторого времени, а в ноябре опубликовал статью о том, как «Белоруссия только что бросила Россию под автобус». Ее сопровождала заметка в ​​Facebook, которая подтверждала события, произошедшие в их отношениях с того времени. В итоге, можно сказать, что Белоруссия в основном шантажирует Россию энергией на миллиарды долларов и другими субсидиями, в противном случае она ускорит свое прозападное направление. Скептики обычно отмечают, что эти два государства часто ссорятся друг с другом по этому вопросу. На этот раз их спор сильно отличается от предыдущих после того, как Минск в ноябре прошлого года принял у себя экспертов из неоконсервативного Фонда Джеймстауна, в состав которого также входил бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес. Кроме того, с тех пор президент Лукашенко много говорил о том, насколько сильно он хочет сохранить «суверенитет» и «подлинную независимость» своей страны, очевидно, опровергая слухи о том, что Союзное государство может привести к фактическому присоединению Белоруссии к России.

Также, Лукашенко фактически столкнулся с таким сценарием, отрицая, что что-то подобное было в планах двусторонних отношений с Россией. Он язвительно заметил то, что «если нет равноправной основы, то нет и союза». Другими словами, в то время как объединение Белоруссии с Россией не обсуждается, что бы ни говорили западные неоконсерваторы, это не означает, что Минск исключает дальнейшее объединение с Москвой на других уровнях. Наоборот, Белоруссия стремится продолжать движение Союзного государства, но только в том случае, если отношения между ними можно будет «уравновесить». Иными словами, Лукашенко не «предаст» Путина, если последний «пойдет на компромиссы» по определенным финансовым, экономическим и другим вопросам, хотя и не уверен, что российский лидер сделает это.

«Уравновешивание» или «шантаж»?

Как сравнительно небольшая страна, Белоруссия прекрасно осознает свою значимость для России и Запада. Сейчас она, похоже, готова использовать это в своих интересах. Руководство дало понять, что «уравновешивание» теперь станет более сильным, поскольку оно активно добивается расположения своих западных соседей и их американского покровителя, тем самым оказывая давление на Россию, чтобы она действовала быстро или «проиграла». Россия видит эту игру и неохотно продолжает уступать требованиям Белоруссии, опасаясь, что она еще больше воодушевит своего «партнера». В то же время, однако, можно утверждать, что геополитическая «лояльность» Белоруссии (какой бы сегодня ненадежной она ни была) «бесценна» и что Москва должна сделать все возможное, чтобы помешать Минску двигаться в западном направлении и не ставить под угрозу безопасность евразийской великой державы.

После всех объяснения теперь легче понять действия поддельных новостей. Хотя в настоящее время российско-белорусские отношения переживают беспрецедентную напряженность, эти две страны по-прежнему тесно связаны друг с другом (экономически, религиозно, исторически и т.д.). Это правда, что Белоруссия постепенно движется на запад под предлогом «диверсификации» связей с ЕС и его американским покровителем, но прогрессивные темпы все еще технически «управляемы», особенно если Москва заключит сделку с Минском.

Infowar намерения

Тем не менее, введение infowar сообщения о возможной надвигающейся российской «аннексии» Белоруссии направлено на то, чтобы посеять семена сомнений между этими двумя партнерами, играя демагогическими фантазиями каждой стороны. Внешнее поколение этого крайне эмоционального сценария призвано «естественно» спровоцировать очень горячую дискуссию, тем самым способствуя «органическому росту» этой сюжетной линии до парламента и даже до главы государства.

Идеальным сценарием для Запада является то, что известный общественный деятель, политик или глава государства говорит что-то очень провокационное об infowar сообщении, вызывая самоподдерживающийся цикл дальнейшего недоверия между Белоруссией и Россией, что может быть использовано для ускорения западного направления первого за счет последнего. Этот хитрый план действительно может сработать, потому что он использует беспрецедентные разногласия. Также он был подготовлен заранее, так как эксперты Infowar предсказали, что в это время должен быть еще один «шантаж». Это объясняет, почему сообщение было распространено именно в этот период.

Заключительные мысли

В сообщениях о том, что Россия готовится «аннексировать» Белоруссию - будь то мирным путем через Союзное государство или насильственным путем через вторжение – нет правды. Но эта история привлекательна для некоторых сил в каждой из этих двух стран и на Западе, хотя и по совершенно разным причинам. Некоторые российские ультранационалисты мечтают «восстановить Советский Союз» по такой схеме, в то время как их белорусские коллеги переживают за то, что это когда-либо случится. Достаточно сказать, что Запад предпочел бы стоять в стороне и наблюдать за тем, как обе стороны ссорятся из-за этого несуществующего заговора. Весь смысл в том, чтобы раскрутить этот сценарий, чтобы еще больше обострить и без того беспрецедентно напряженные отношения между обеими странами. Но на данный момент, кажется, что ни русские, ни белорусы не клюнут на такой очевидный infowar крючок.

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