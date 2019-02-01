Почему мы не можем найти Планету Девять?

Ryan Alexander

Астрономы подозревают, что большая планета прячется в отдаленных окраинах Солнечной системы. Многие астрономы по-прежнему убеждены в том, что открытие, которое случается один раз в поколение, не за горами.

Планета Девять, гипотетическая планета, которая, как считается, скрывается далеко за пределами Нептуна, дает все новые доказательства своего существования. Но ни один телескоп пока не смог ее обнаружить. Майкл Браун, сторонник гипотезы Планеты Девять и астроном Калифорнийского технологического института, настроен «неизменно оптимистично», он чувствует, что кто-то скоро найдет ее. Есть основания полагать, что Планета Девять, если она существует, может быть невидима для обсерватории. На недавнем семинаре в Калтехе собралось два десятка физиков, они делились последними новостями и обсуждали более креативные варианты охоты.

Первая информация о Планете 9 появилась в 2014 году, когда открытие показало, что группа мини-ледяных миров за поясом Койпера следовала по подозрительно сходной траектории вокруг Солнца. «Если предметы находятся на одной и той же орбите, то что-то их подталкивает», - сказал Скотт Шеппард, астроном Института науки Карнеги и один из первооткрывателей планеты в 2014 году. Два года спустя Браун и его коллега Константин Батыгин предположили, что «возмутитель», как они его называют, должен весить от 5 до 20 масс Земли и следовать по эллиптической орбите в сотни или даже в 1000 раз отдаленной от Солнца, чем Земля.

Именно там космос становится темным и пугающе быстрым. Планеты в два раза дальше выглядят тусклее в 16 раз. На орбитальном расстоянии 600 астрономических единиц Планета Девять будет в 160000 раз темнее, чем Нептун на 30 а.ед. «Это кирпичная стена, в основном, на1000 а.е.», - сказал Кевин Лухман, астроном из Университета штата Пенсильвания.

Вот почему исследование оказалось таким сложным. И Браун, и Шеппард возглавляют команды, которые ищут планету с помощью телескопа Subaru на Гавайях. Subaru обладает широкое полем обзора, которое помогает командам исследовать потенциальную область поиска. За последние два года исследования команд длились около недели каждый год. При идеальной погоде этого теоретически было бы достаточно, чтобы многое изучить. Но ветреные и облачные ночи помешали многим запланированным наблюдениям.

Даже если астрономы полностью изучат необходимую область, планета может спрятаться. Возможно, ее не видно из-за Млечного Пути или она скрывается в ярком свете звезды. «У меня пропадает сон, когда я думаю об этом», - сказал Браун. Хуже того, она может находиться в той части своей орбиты, которая тянет ее за пределы этой стены в 1000 а.ед. Ее возвращение заняло бы тысячи лет.

Необходимы новые идеи. Одна такая идея состоит в поиске тепла, которое объект должен излучать напрямую. Лухман, по сути, исключил существование чего-то большего и более теплого, чем газовый гигант, с помощью анализа инфракрасных данных 2014 года. Но физики предполагают, что меньшая, более холодная Планета Девять будет сиять в миллиметровой части спектра. Звезды здесь тусклые, поэтому возможность ночного кошмара Брауна меньше. Лучше всего то, что прямое излучение, в отличие от отраженного света, должно идти только в одну сторону.

По словам Гилберта Холдера, ученого из Университета Иллинойса, современные миллиметровые телескопы в Антарктиде и Чили могли бы обнаружить Планету Девять, если бы она попала в их поле поиска. Тем не менее, эти инструменты заняты картированием микроволнового фона космического излучения (CMB), поэтому они могут быть не в том направлении в нужное время. Владелец ждет эксперимента CMB, который, согласно его предварительным расчетам, может поймать планету размером с Землю на 1000 а.ед. «Планете Девять негде было бы спрятаться, если бы эта штука была включена», - сказал он.

Однако менее терпеливые души задаются вопросом, могут ли признаки Девятой Планеты скрыться в сегодняшних данных. В дополнение к сиянию, тело будет также немного повторять пути известных планет.

После более чем десятилетнего отслеживания пути космического корабля Кассини через систему Сатурна некоторые исследователи считают, что орбита планеты отличается от того, что предсказывают их модели. «Это закономерность», - сказал Мэтью Холман, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Он сравнил модель орбиты Сатурна с данными Кассини и обнаружил намек на что-то неизвестное. «Если вы поместите планету во внешнюю солнечную систему, - сказал он, - то так будет лучше».

Но исследователи из Лаборатории НАСА, у которой есть собственная модель солнечной системы, не согласны. Каждый раз, когда Кассини запускала свои двигатели или совершал очередной полет, в записях скорости и местоположении зонда была некая неопределенность. Каждая модель по-разному понимает эти источники ошибок, и алгоритмы Лаборатории предполагают, что шума более чем достаточно, чтобы скрыть любой предполагаемый сигнал Планеты Девять.

В другом выступлении на семинаре рассказывалось о гравитационном картировании всей солнечной системы с помощью сети мощных акселерометров. Макан Мохагег, физик, считает, что группы атомов охлажденные до такой степени, что они действуют, как волны, могли бы достигнуть цели. Помехи между двумя такими волнообразными группами очень чувствительны к движению. По словам Мохагега, поместите на орбиту три или четыре датчика, основанных на этой технологии, и вы сможете точно определить местоположение неизвестных гравитационных нарушений. Его группа запустила испытательное устройство на Международную космическую станцию в мае.

Даже если Девятой Планеты там нет, мы можем найти что-то другое. Шеппард скоро подтвердит открытие (а в некоторых случаях и повторное открытие) маленьких лун Юпитера.

статью прочитали: 47 человек