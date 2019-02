архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.02.19 23:30 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Zero Hedge”,

"The Coming US-China Proxy War In Venezuela" Глобальная сеть - 03 февраля 2019 г. Назревающая опосредованная американо-китайская война в Венесуэле by Tyler Durden Sat, 02/02/2019 Согласно заявлениям правительства, опубликованным в пятницу, Китай в ближайшее время не откажется от подвергающегося атакам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, даже несмотря на то, что наброшенная США международная петля "делегитимизации" затягивается вокруг лидера-социалиста. Пекин подтвердил, что поддерживает [с Венесуэлой] «нормальные межгосударственные отношения», и сотрудничество между двумя сторонами «не должно быть подорвано, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация» - было сказано на брифинге в Министерстве иностранных дел Китая. Или, если говорить простыми словами: с миллиардами долларов выданных кредитов, «невмешательство» - это просто не вариант для Китая . Image via CNN Chile «Китай, различными путями, поддерживает тесные связи со всеми сторонами» - сказал представитель министерства в ответ на вопрос о том, имел ли Китай контакты с лидером Национального собрания Хуаном Гуайдо. «Мы готовы работать со всеми сторонами для содействия мирным переговорам и создания благоприятных условий для надлежащего урегулирования венесуэльской проблемы», - добавили в министерстве. Но тут есть не такая уж малозначительная проблема для Китая - за последнее десятилетие он предоставил Каракасу кредитов на более 50 миллиардов долларов в рамках программы соглашений "нефть в кредит". Это подчеркивает, насколько быстро то, что, по-видимому, является новым массированным наступлением Белого дома с целью смены режима в стране может снова привести Вашингтон к косвенному конфликту как с Китаем, так и с Россией. В общей сложности Венесуэла «только Китаю и России должна более 120 миллиардов долларов», сообщил FOX на этой неделе. Новое сообщение Wall Street Journal обрисовывает в общих чертах то, что поставлено на карту, и растущую стоимость этого для Пекина : Когда в 2007 году Китай заключил первое из ряда соглашений о нефти и займах с Венесуэлой, это казалось идеальным вариантом. Венесуэла имела самые большие в мире запасы нефти; Китай был готов стать крупнейшим потребителем энергии. Спустя двенадцать лет и после выдачи более 50 миллиардов долларов займов, политический кризис в Венесуэле угрожает выплате этих займов Китаю и втягивает Пекин в опосредованное противостояние с Вашингтоном, поскольку он поддерживает венесуэльского лидера, которого США намерены свергнуть. Этот конфликт с Вашингтоном, без которого Пекин мог бы обойтись, развивается на фоне усилий по урегулированию торгового спора, который оказывает давление на китайскую экономику. А что же остается от этого кредита, который потенциально может исчезнуть с ударом анти-Мадуро переворота? По оценкам Министерства торговли Китая, Венесуэла все еще должна около 20 миллиардов долларов , сообщает WSJ. Source: WSJ И Китай, и Россия по-прежнему остаются крупнейшими поставщиками оружия в латиноамериканскую страну, а Пекин вложил дополнительные 3,2 миллиарда долларов в виде прямых инвестиций в Венесуэлу в 2017 году, не говоря уже о трех совместных предприятиях между China National Petroleum Corp. и санкционированной в настоящее время государственной нефтяной компанией Венесуэлы. Petróleos de Venezuela SA или PdVSA. Хотя венесуэльские выплаты Китаю, как сообщается, начали к 2015 году замедляться до «тоненькой струйки», текущие политические волнения и попытки Вашингтона сменить режим могут оказаться разрушительными для китайских инвестиций : Китайские инвестиции в настоящее время находятся под угрозой при господине Мадуро, и Пекин также признает, что поддерживаемая США администрация Гуайдо может отказаться от погашения долгов . Министерство торговли Китая высказало эту озабоченность во вторник: «Если в будущем к власти придет оппозиционная партия, новое венесуэльское правительство может использовать «защиту национальных интересов» в качестве причины для пересмотра условий контракта с Китаем и даже просто отказаться от погашения оставшихся долгов», - говорится в последнем отчете министерства по инвестиционным вопросам в Венесуэле. Учитывая, что Пекин знает о последствиях любой смены власти в Венесуэле, и, что он остается главным поставщиком оружия режима Мадуро, никто не может сказать - какие возможные планы тайного военного сотрудничества или планы действий в чрезвычайных ситуациях уже задействованы в настоящее время. Подобно тихой военной поддержке Китаем Сирии Асада в течение последних лет международной прокси-войны в Леванте, которая стала более публичной в настоящее время, Китай может поддержать Мадуро в более прямой, открытой форме. «Карта в стиле Холодной войны», представленная в понедельник на брифинге в Белом доме: карта была составлена так, чтобы показать страны, которые поддерживают социалистического президента Венесуэлы Николаса Мадуро (красным цветом), и страны, которые не поддерживают его (синим цветом). via Bloomberg «Россия и Китай используют Венесуэлу как прокси-конфликт, чтобы бросить вызов США. Это больше, чем просто экономическая поддержка. Россия и Китай используют свою экономическую поддержку для создания военно-промышленного присутствия в Венесуэле », - заявил на этой неделе Fox News Джозеф Хумир, исполнительный директор Центра за безопасное свободное общество (Center for a Secure Free Society). Для начала, у Китая, на авиабазе Capitán Manuel Rios в Гуарико, есть станция слежения за спутниками, а у России есть кибер-присутствие на военно-морской базе Antonio Diaz "Bandi" в Ла-Орчилле, острове к северу от Каракаса. «Это добавляет космические и кибер-пространственные возможности, которых нет у режима Мадуро», - отметил Хумир. «Для России и Китая оказание давления на США через Венесуэлу усиливает их региональные амбиции на Украине и в Восточной / Центральной Европе (для России), а также на Тайване и в Южно-Китайском море (для Китая)». - FOX News Все это наводит на мысль о том, что некоторые аналитики называют сценарием "новой холодной войны" - что еще один кубинский ракетный кризис на заднем дворе Америки может быть не за горами. Это тем более вероятно, учитывая, что Белый дом Трампа, возможно, не совсем точно оценивает решимость Китая и России поддерживать Мадуро и по-прежнему лояльных к нему военных. И все же, в отличие от Сирии, где российская интервенция по приглашению Дамаска в 2015 году сорвала планы США, НАТО и стран Персидского залива по смене режима, в случае Венесуэлы, география явно работает в пользу Вашингтона.