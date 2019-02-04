США заменят военное присутствие в Сирии «тайными инструментами»

Кевин Баррет. Иллюстрация: tasnimnews.com

Корреспондент EADaily побеседовал о проблемах глобальной политики с американским арабистом и исламоведом Кевином Барретом.

— Г-н Баррет, после вмешательства США во внутриполитические дела Венесуэлы можно ли сказать, что США вернулись к «Доктрине Монро»?

— США никогда не отступали от «Доктрины Монро», согласно которой они присвоили себе право полного политического контроля над Западным полушарием. Вместо этого американцы расширили его, включив в него и всё Восточное полушарие.

Применяя само собой разумеющееся абсурдное понятие «американской исключительности», США назначили себя единственной сверхдержавой и постоянным глобальным гегемоном, призванным защищать богатство и власть неолиберальных элит, начиная с американской и израильской, и навязывать монокультуру неолиберального капитализма на весь мир.

Потеря Вашингтоном большей части Латинской Америки в течение последних десятилетий, от которой она сейчас восстанавливается, не была результатом какого-либо отзыва «Доктрины Монро». В реальности левые движения коренных народов сумели нивелировать силу США в Латинской Америке, потому что стратегический и военный центр Вашингтона сместился на Ближний Восток после неоконсервативно-сионистского государственного переворота 11 сентября 2001 года.

Фактически именно «Глобальная доктрина Монро» и последующее чрезмерное распространение Америки на Ближнем Востоке непреднамеренно позволяли подданным империи в Латинской Америке восстановить часть своей автономии. Сегодня эта автономия откатывается назад. Как далеко и как долго, еще неизвестно.

— Как вы думаете, США выведут войска из Сирии?

— Я сомневаюсь, что США полностью уйдут из Сирии в ближайшее время, несмотря на выражаемое страстное желание Дональда Трампа сделать это. Постоянное правительство или «Глубинное государство», наиболее заметным институтом которого является Совет национальной безопасности, выступает решительно против общего взгляда Трампа «Америка прежде всего» и его желания уйти из Сирии в частности. Поэтому, я думаю, что лучшее, на что мы можем надеяться, это частичный уход.

Кроме того, представляется вероятным, что любые выведенные официальные силы США будут заменены тайными инструментами власти, включая частных наемников. Речь идет о компромиссе, который предлагает Трампу «Глубинное государство», особенно такие корыстные элементы, как Эрик Прин, — «пытаться усидеть на двух стульях: вывести американские войска и позволить наемникам заполнить пустоту и заработать много денег».

— Чего добивается Израиль регулярными налетами с ударами по территории Сирии?

— Сионисты воюют с коренным населением Ближнего Востока уже более века. Их стратегия была последовательной: непрекращающаяся агрессия, обильные дозы терроризма и откровенная ложь, продаваемая общественности через западные СМИ, где они же и доминируют.

Стратегически сионисты знают, что если регион когда-нибудь станет стабильным и процветающим, сионизм будет быстро побежден и, так или иначе, исчезнет. Поэтому их главным приоритетом является безостановочная дестабилизация региона, особенно соседних стран.

Сирия находится в центре их внимания по многим причинам, включая стремление сионистов защитить украденный и все еще оккупированный район Голанских высот. Поскольку их попытка свергнуть сирийское правительство провалилась, сионисты пытаются спровоцировать как можно больше хаоса на службе своей стратегии Одеда Инона по «балканизации» региона. Они также хотят сорвать сирийско-иранский альянс и подготовиться к возможной войне против «Хизбаллы» в Ливане.

По мере того, как сионистская позиция становится все более несостоятельной как с военной точки зрения, так и с точки зрения мирового общественного мнения, их готовность пойти на отчаянные авантюры возрастает.

— Почему саудиты не хотят остановить атаки на Йемен? Сегодня ясно, что «коалиции» не удалось добиться поставленных целей.

— Саудовское руководство жестоко и некомпетентно. Единственная причина, по которой это отсталое племя бедуинов Нажди находится у власти, — их польза для британских, американских и сионистских имперских интересов. По-видимому, они считают, что не могут признать поражение в Йемене из-за восприятия, которое это создаст, как внутри страны, где всегда есть многочисленные угрозы для неправильного правления дома Саудов, так и на международном уровне, где саудиты сделали ставку на крайнюю антииранскую позицию и антиось сопротивления. Так что они останутся в Йемене еще долго после того, как должны будут уйти, так же, как американцы и СССР во Вьетнаме, и сегодня американцы делают так в Афганистане. Будут ли последствия их ошибок фатальными или просто токсичными, покажет время.





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