«Русские арестовали в Сирии сотни проиранских военных»

Фото Yazan Badran

Российские силы в Сирии проводят массовые аресты среди бывших союзников по борьбе с врагами режима Асада — шиитских вооруженных отрядов, сформированных Ираном, и даже среди иранских военных. Об этом сообщил сегодня саудовский телеканал Аль-Арабия со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Согласно каналу, сотни арестованных боевиков проиранских формирований доставлены на базу российских ВВС в Хмеймим.

«Десятки командиров находятся под арестом в расположении сформированного Россией Пятого корпуса сирийской армии», — уточняет канал.

Наблюдатели связывают волну арестов с недавними столкновениями между пророссийскими и проиранскими частями армии Асада. «Аль-Арабия» сообщает, что проиранская Четвертая дивизия отказалась выполнять приказ командования Пятого корпуса и не вышла из города Хама. Издание называет происходящее «частью российско-иранского конфликта».

Ранее российские СМИ сообщали, что речь шла о контроле над сельскохозяйственными угодьями, с которых кормились проиранские части. Феллахи якобы пожаловались командованию Пятого корпуса на притеснения, и последние открыли огонь по силам Четвертой дивизии.

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