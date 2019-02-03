Россия: $10мес. за высокоскоростной широкополосный интернет, в США $70 за медленный – обзор 195 стран

В США широкополосный интернет намного дороже, чем в других странах

В России доступ в Интернет один из самых недорогих в мире, говорится в новом исследовании. Там за месяц платят менее 10 долларов, в то время как в Китае $41, а в США - $67,69 в месяц.

Теперь становится более понятным, почему правительства западных стран постоянно винят во всех своих проблемах «русских хакеров», так как нельзя не позавидовать такой стоимости входа в интернет.

Сайт Cable.co.uk провел исследование стоимости пользования Интернетом в различных странах мира в 2018 году:

· Россия оказалась на 4-ом месте среди стран с самым дешевым широкополосным интернетом со средней ежемесячной платой в $9,77. Стоимость одного Мегабита составила 32 цента

· США опустились на три места ниже по сравнению с предыдущем годом на 119 место. Срденяя стоимость ежемесячного доступа к широкополосному Интернету там составила $67,69

· Китай упал на 22 позиции и занял 65-е место, так как средняя стоимость широкополосного интернета выросла с $9,71 до $41,27 в месяц





В комментарии к исследованию аналитик сайта at Cable.co.uk Дэн Хоудл сказал:

«Данные по Соединенным Штатам представляют особый интерес. Эта страна считается самой технологически продвинутой в западном мире, в то время как стоимость широкополосного интернета там оказывается безобразно большой по сравнению с большинством стран мира. Доступ к широкополосному Интернету в США в семь раз дороже, чем в России, и более чем на 64 процента выше, чем в Китае.

В то же время в Великобритании любому предлагается очень недорогой доступ к широкополосному интернету и т.н. «сверхбыстрый» интернет, который может быть подключен примерно в 96 процентов домов, так что эта страна на фоне остальных выглядит довольно неплохо, находясь среди первой трети стран с самым дешевым интернетом и занимая почетное пятое место среди 29 стран Западной Европы».

















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