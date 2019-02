архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.02.19 22:24 "The Atlantic", "Russia Is Attacking the U.S. System From Within" США - 02 февраля 2019 г.

"Russia Is Attacking the U.S. System From Within" США - 02 февраля 2019 г. Россия атакует систему США изнутри SERGEI CHIRIKOV / REUTERS Новое заявление специального советника Роберта Мюллера показывает, как Россия использует федеральные суды для преследования своих противников. Новое судебное заявление, которое было представлено в среду Робертом Мюллером, показало, что российские тролли, в настоящее время вовлеченные в судебное разбирательство из-за предполагаемого вмешательства в выборы 2016 года, видимо, ведут еще одну кампанию по дезинформации конца прошлого года - на этот раз против самого Мюллера. Согласно документу, служба специального советника передала юристам более 1 миллиона страниц с доказательствами о Concord Management and Consulting. Фирма обвиняется в финансировании троллей, известных как Интернет-исследовательское агентство. Кто-то, связанный с Concord, якобы манипулировал документами, надеясь, что они заставят людей усомниться в надежности доказательств Мюллера. Но такая тактика, похоже, никого не убедила, но стала еще одним примером того, как Россия использовала систему правосудия в США для борьбы с конкурентами за рубежом. В прошлом году я подробно рассказал об открытии России. Она выяснила, как использовать иммиграционные суды США и так называемые красные уведомления Интерпола, чтобы преследовать и даже задерживать своих врагов. Эксперты говорят, что кремлевские уполномоченные преследовали своих конкурентов и других лиц, используя суды США для поиска фиктивных исков посредством «поверхностно законных исков», - заявил Андер Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council. Мюллер предъявил обвинение Concord в феврале 2018 года вместе с двумя другими юридическими лицами и 13 гражданами России, предположительно связанными с Интернет-исследовательским агентством. Но казалось маловероятным то, что обвинение приведет к судебному разбирательству, поскольку русские не могут быть экстрадированы в Соединенные Штаты. Concord неожиданно нанял хорошо известную американскую юридическую фирму Reed Smith для борьбы с Мюллером, утверждая, что обвинения должны быть сняты, потому что специальный советник был незаконно назначен. Судья по этому делу, Дабни Фридрих, дважды отказывался закрыть дело и недавно раскритиковал американских адвокатов Concord за подачу «непрофессиональных и неуместных» судебных документов. Судебная тяжба продолжалась. Теперь, согласно заявке Мюллера на этой неделе, неизвестные лица, работающие за пределами России, похоже, повернули процесс раскрытия США в интересах Concord. По словам специального советника, более 1000 файлов на веб-сайте, где размещались просочившиеся документы, «соответствуют тем, которые были созданы при раскрытии». По словам Мюллера, документы публиковались с компьютера с российским IP-адресом, и тот, кто их опубликовал, явно «имел доступ, по крайней мере, к некоторым неуязвимым раскрытиям, сделанным правительством». Но поддельные документы были перепутаны, также, по-видимому, в попытке обвинить Мюллера в том, что он назвал американские веб-сайты и страницы в Facebook, такие как Occupy Democrats, российской дезинформационной операцией. Веб-сайт также вставлял ненужные документы в папки с уникальными именами, известными только тем, у кого есть доступ к материалам раскрытия, и изобразил их как доказательства Мюллера «в явной попытке поставить расследование под сомнение», сказал специальный советник. В заявлении, опубликованном в четверг, Reed Smith отрицал ответственность за нарушение, утверждая, что данные были размещены сторонним человеком, работающим на Concord, и никогда не хранились во внутренних компьютерных системах Reed Smith. «Reed Smith и его адвокаты в этом случае всегда выполняли охранный приказ», - сказали в компании. Адвокат Reed Smith, представляющий Concord, не ответил на требование о комментарии. В октябре эксперты по правовым вопросам и вопросам национальной безопасности сказали ABC News, что, в частности, в случае с Concord российское правительство, возможно, пытается использовать процесс раскрытия в стратегии «серой почты», чтобы заставить Мюллера отказаться от дела и предотвратить обнародование секретной информации о национальной безопасности США. Марк Зайд, адвокат из Вашингтона по вопросам национальной безопасности, сказал, что рассматривает последний инцидент, связанный с «Concord» и веб-сайтом, «как часть последовательной стратегии русских, чтобы помешать» расследованию Мюллера. «Интересно, стоили ли обвинения против русских этих трудностей и проблем, - сказал Заид, - особенно учитывая то, что шансы получить право на арест маловероятны». Но случай Concord – лишь один из примеров этого явления, и он «помогает разоблачить попытки русских напасть на наши демократические системы», добавил он. В 2017 году Российское государственное агентство по страхованию вкладов подало две заявки на судебную помощь от федеральных судов в Нью-Йорке и Массачусетс, чтобы получить информацию о двух бывших акционерах частного Пробизнесбанка, Сергея Леонтьева и Александра Железняка. Леонтьев и Железняк к этому моменту бежали в Соединенные Штаты, но это не помешало агентству преследовать их через суды США. Леонтьев столкнулся с Владимиром Путиным, когда одно из дочерних предприятий банка попыталось запустить «Навальную карту» - дебетовую карту, которая пожертвовала бы процент переводов антикоррупционной организации во главе с Алексеем Навальным. Вскоре после этого Центральный банк России отозвал лицензию Пробизнесбанка и вынудил компанию обанкротиться, несмотря на то, что банк считался финансово значимым всего два месяца назад. Агентство немедленно начало делить активы Пробизнесбанка дружественным Кремлю учреждениям, таким как БИНБАНК, после назначения в 2015 году его временным управляющим и ликвидатором. Когда Леонтьев захотел в 2017 году отменить судебную повестку федерального суда, направленную против него, утверждая, что она была организована двумя российскими агентами, суд отклонил его ходатайство. Суд написал, что «не был слеп к требованиям Леонтьева о том, что раскрытие предназначено для других разбирательств», и имел свои собственные опасения «относительно законности этих требований», которые «усугубились участием двух санкционированных отдельных лиц». Несмотря на все эти оговорки, суд вынес решение против Леонтьева на узких основаниях, что он только помогал обеспечить раскрытие в «основном судебном процессе ...до иностранного суда». Когда адвокаты Леонтьева попросили не предоставлять документы раскрытия ни одному лицу, с которым связывался Павлов, адвокаты агентства отказались. «Тот же состав российских лиц, санкционированных правительством США за их участие в деле Магнитского, теперь пытается использовать западные институты, в том числе судебную систему США и Интерпол, для дальнейшего коррумпированного преследования Леонтьева и других, используя прикрытие законных судов и учреждений », - заявил Боб Вейгель, адвокат Леонтьева по делу. Мишель Эстлунд, адвокат, сказала мне в прошлом году, что проблема заключается в следующем: хотя суды США добросовестно помогают российским властям, российские суды этого часто не делают. Там система полностью отличается от нашей. И когда суды должным образом реагируют на то, что кажется юридически санкционированной просьбой о помощи в раскрытии, они часто оказывают помощь в чрезвычайно коррумпированном судебном разбирательстве». Другой адвокат, который внимательно следит за этим явлением и попросил анонимности, потому что он не должен был говорить с прессой, повторил оценку Эстлунда. «Русские догадались, как это использовать», - сказал он. «У нас есть огромная система правосудия, которая не создана для решения не судебных вопросов, таких как «пытается ли этот человек злоупотреблять всей нашей судебной системой? »» В прошлом месяце проблема снова возникла, когда Южный округ Нью-Йорка обнародовал обвинительное заключение в отношении российского адвоката Натальи Весельницкой. По словам прокуроров, Весельницкая пыталась помешать расследованию дел ее клиента - компании Превезон, обвиняемой в отмывании миллионов долларов, украденных у российских налогоплательщиков, через недвижимость Манхэттена. В обвинительном заключении говорится, что Весельницкая тайно работала с российским правительством над подготовкой документа, который должен был стать независимой оценкой, сделанной российской прокуратурой, в которой говорилось, что Превезон невиновен в отмывании средств. Затем этот документ был подан в федеральный суд в попытке «повлиять на исход» судебного иска, возбужденного против Превезона федеральными прокурорами, по словам Джеффри Бермана, американского адвоката в Манхэттене. Эта схема угрожала «способности наших судов и нашего правительства обеспечить справедливость», - сказал он. И это сработало: суд решил отклонить ходатайство правительства США. Похоже, что Мюллер предвидел, как россияне, связанные с Concord, могут попытаться использовать правовой процесс. В июне 2018 года он попросил у Фридриха, судьи, охранный приказ, который помешал бы адвокатам Конкорда делиться какими-либо документами раскрытия с русскими, указанными в обвинительном заключении о троллях, а также с другими иностранцами, такими как юристы за пределами Соединенных Штатов. По словам Мюллера, если данные будут распространяться за пределами американских юридических фирм, «иностранные граждане могут попытаться использовать эту возможность для получения секретных материалов в рамках сбора разведывательных данных». Мошеннический веб-сайт, нацеленный на дискредитацию его расследования, потерпел неудачу, но доказал предвидение Мюллера, вне всякого сомнения.