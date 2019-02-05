Зеленский и послы: шантаж отморозками

Недавно проскочила

в информпространстве

вариация на тему "Война это мир" от Порошенко:

“

Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны…".

Обыватели должны напрячься: о, может, состояние путинской агрессии отменится, жить легче станет... Ибо Тимошенко, соревнуясь в переможном тренде, не тарифами же едиными соревноваться, вдарила по мозгам

образом

киборга - мол, каждый из вас может им стать... А тут такое заманчивое предложение: могу, если что, и отменить путинскую агрессию!

А вдруг обыватель не дослушает до конца: "Мир – это полное восстановление территориальной целостности Украины...".

А ведь

эта часть была уже для переможников - фактически обещание вечной войны.

Непонятно также, что в случае перемоги с кем будет заключаться "холодный, но мир"

... Но запомним: никакой реакции Запада и его кураторов – ибо ниже мы сравним отсутствие реакции с аудиенцией кураторов неожиданно возглавившего предвыборные украинские рейтинги Зеленского. Сразу оговоримся: относительно поставленной задачи мыслить в заданной матрице, Зеленский – это та же “путинская агрессия”, только вид сбоку, но кандидат обкомом не проверенный, не привержен всей душой необходимой матрице, потому имеются вопросы...

Так что

по поводу

заметной

новыны “послы знамо каких держав проэкзаменовали Зеленского и остались недовольны” – можно сделать несколько выводов, вне зависимости от симпатий к комику. Поскольку самый интересный абзац новын звучит так:

“И это был холодный душ для него, как рассказывают сами дипломаты... Особо на него “наседала” посол Франции с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Неопределенными ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили - не боится ли он, что Администрацию президента после этого сожгут радикалы?”

Хм, Франция... Мог бы посол промолчать на фоне жёлтых жилетов, но время сейчас такое, что некогда обращать внимания на несуразности.

Просто отметим, что из представленных новын

следует, что те, кому надо, прекрасно осведомлены о наличии отмороженных в краине, об их возможностях и достаточно важной, а иногда и определяющей роли в политике. Несмотря на западные же мантры об успехах реформ, которые имеются в деле продвижения к демократии “несмотря ни на что”.

Поскольку в качестве стороны конфликта Россия вести переговоры не будет, можно понять заявление

Зеленского

о переговорах и как намёк об общей попытке урегулирования отношений, и тогда уже слова послов – фактически угроза: не боишься, что сгоришь в пожаре

,

если что?

(Это если кто подумал, что в одесской трагедии товарищи или не разобрались, или стыдливо отворачивают глаза – “забудем, что было, то было...”, - далеко нет, даже наоборот – чуть ли не шантаж: ты что, обнаглел, хочешь, как в Одессе?)

Поскольку отмороженные всё-таки держались на привязи все годы президентства пороха, и даже в нужные моменты кураторы в случае бузы кивали – “в этом эпизоде их можно мочить”, а в некоторых эпизодах – когда уничтожались вороги – не имели претензий, то угроза даёт понять, что кураторы могут в зависимости от необходимости или кивнуть, или не заметить бузы, или – как в случае с Майданом – вообще посчитать бузу некими народными хотелками, которым необходимо подчиниться.

Из этого следует, что кураторы сами полагаются в будущем на управляемость отмороженных в данной краине.

Ибо с запуском попытки глобального геополитического переформатирования в стиле “арабской весны” отмороженные практически везде играют важную и заметную роль.

И надо заметить, что из всех отмороженных, которых использовали в ходе этих игрищ, украинские – самые правильные и послушные.



Ещё чуть раньше, тоже относительно недавно, проскользнуло и едва осталось замеченным интервью бывшего главаря “Правого сектора” Яроша.

На вопрос, при каких условиях он может повести людей на третий Майдан, Ярош ответил: "В случае капитуляции. Если государство сдадут России на их условиях: в языковой политике, культурной, экономической. В таком случае шины, конечно, уже никто не будет жечь. У людей на руках достаточно всего, чтобы более эффективно действовать. Но это нежелательный вариант, потому что Россия этим снова воспользуется".

Т. е. Майдан под прикрытием идеи “мы снова снимем зарвавшихся прохиндеев, если захотим” профессиональные отморозки обещают завести лишь при условии, что власть внезапно захочет ввести нормы здравого смысла или даже жизненной необходимости в языковую, культурную, экономическую политику – это назовут сдачей украинских интересов. Вот тогда объявится Ярош как необходимый довесок к внезапно возникшему майдану, на который наверняка будут зазывать найемы и лещенки... Все остальные оказии, которые имеются в стране, такие как

остановка заводов, кризис промышленности

долговая кабала

страны

массовая трудовая миграция

тяжёлое социально-экономическое положение, снижение жизненного уровня населения

ну и – то, о чём, собственно, у нас тема:

фактически легализация отморозков, милитаристские формирования с неясным статусом, ухудшение криминогенной обстановки...

и пр пр пр – всё это по отдельности на фоне благополучия и процветания профессиональных патриотов ещё пуще тянет на Майдан, чем в пресловутых 13-14-х, но нужен запал – участие тех самых отморозков.

И вот тогда зловещий вопрос в виде намёка от западных послов удачно перекликается с посылом видного деятеля отмороженного политического фланга.

статью прочитали: 1 человек