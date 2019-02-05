Как растения растут в космосе?

TIM KOPRA / NASA

Чтобы мы могли выжить за пределами Земли, нам необходимы овощи, чтобы есть, и цветы, которыми можно восхищаться.

В начале месяца на луне проросли крошечные зеленые растения.

Это семена хлопчатника, которые прилетели в Chang’e 4, китайском космическом корабле, приземлившимся, впервые в истории, на противоположной стороне Луны. Семена прилетели с домашним комфортом: вода, воздух, почва и система отопления. Саженцы напоминали миниатюрный темно-зеленый лес. Намек на жизнь в бесплодном мире.

А потом, примерно через неделю, они все умерли.

Наступила лунная ночь. Температура поверхности рядом с космическим кораблем упала до –52 градусов по Цельсию (–62 градуса по Фаренгейту). Система обогрева ростков не рассчитана на длительное использование. Растения замерзли.

Космическое пространство, как вы могли ожидать, сурово к растениям, людям или большинству живых существ, за исключением, может быть, тихоходок, которые похожи на маленьких медведей. Если вы возьмете маргаритку из Международной космической станции и поместите в космический вакуум, она сразу погибнет. Вода в ее клетках испарится, оставив после себя высушенный цветок.

Впервые было выращено биологическое вещество на Луне. Но растения цвели в космосе годами. Им просто нужно немного больше заботы и внимания, чем их земным братьям.

Первым в космосе процветал Arabidopsis thaliana, веретенообразное растение с белыми цветами, в 1982 году на борту Салюта, ныне несуществующей российской космической станции. Данный вид растений был выбран по практическим соображениям; ученые называют Arabidopsis thaliana плодовой мухой растениеводства благодаря довольно быстрому жизненному циклу, позволяющему проводить множество анализов за короткий период.

Теперь можно встретить растения на Международной космической станции, единственной лаборатории человечества над Землей. Они выращиваются в специальных камерах, оборудованных искусственным освещением, имитирующим солнце. Семена посажены в питательные вещества, напоминающие наполнитель для кошачьего туалета, и усыпаны удобрениями. Вода, неспособная течь сама по себе, подается аккуратно и точно к корням. Вентиляторы выталкивают воздух, чтобы поддерживать поток углекислого газа и кислорода.

Самая продвинутая камера на станции, размером с мини-холодильник, оснащена точными датчиками, которые контролируют все условия внутри. Все, что нужно сделать астронавтам, это добавить воду и заменить фильтры. На Земле ученые могут контролировать все, от температуры и влажности до уровня кислорода и углекислого газа.

Растения не эволюционировали для жизни в этой необычной обстановке. Но астронавты вырастили несколько сортов салата, редиса, гороха, циннии и подсолнечника, и у них это хорошо получается. «Растения отлично приспосабливаются», - говорит Джоя Масса, ученый из Космического центра Кеннеди НАСА, который изучает растения в условиях микрогравитации.

Ученые были удивлены, узнав, что отсутствие гравитации, силы, которая сформировала наши биологические процессы, не разрушает развитие растений. На Земле они создают определенную структуру корней, когда растут от семян в поисках питательных веществ. Ученые давно предполагали, что на движения частично влияла сила тяжести. На Международной космической станции корни демонстрировали тот же процесс, без гравитации.

«Растений на самом деле не будет волновать гравитация, если вы можете правильно создать все условия», - говорит Масса.

Для НАСА камеры роста на космической станции – предшественники внеземных ферм. Если люди когда-нибудь будут путешествовать на другие планеты, им понадобится много еды в дорогу. НАСА годами совершенствовала термостабилизированную и другую пищу для астронавтов на Международной космической станции, от омлета до курицы-терияки. По словам Джули Робинсон, главного ученого Международной космической станции, еда должна долго храниться, но она не выдержит долгого путешествия на Марс.

«Сегодня у нас нет системы, которая бы сохраняла все питательные вещества в пище на протяжении всего времени, даже если она была заморожена», - говорит Робинсон.

Будущие астронавты, скорее всего, привезут с собой на Марс набор семян для первых посевов. Ничто не сможет расти в марсианской почве, которая напоминает вулканический пепел; она лишена органических веществ - сформированных на Земле поколениями разложившихся растений - которые поддерживают жизнь.

Она также содержит химические соединения, токсичные для человека. Астронавты могли бы вымывать токсины с помощью своих собственных химических растворов и превращать почву во что-то полезное, но вместо этого может быть проще создать камеры роста на Международной космической станции.

На Марсе растения, вероятно, будут расти в теплицах с климат-контролем, из гелей, богатых питательными веществами, и при ярком освещении. Вода будет поступать к корням через жидкие растворы или мелкодисперсный туман с потолка. И любому на Марсе понадобятся множество таких инопланетных садов;

Астронавты уже сделали космический салат. В 2015 году на космической станции было разрешено попробовать листья красного салата ромейна, выращенного в первой камере НАСА. Они добавили немного бальзамической заправки и откусили кусочек. «Это потрясающе», - сказал тогда астронавт НАСА Кьелл Линдгрен. «Хороший вкус».

По словам Массы, никто на Земле еще не пробовал космический овощ. Некоторые растения, выращенные на станции, отправляют на землю для изучения в лаборатории, но обычно они возвращаются в замороженном виде или в химическом растворе.

Ученые НАСА думают не только о питании в этих экспериментах. Заниматься растениями только ради самого процесса довольно приятно. Исследования показали, что садоводство успокаивает и может положительно влиять на психическое здоровье. Будущим астронавтам в дальнем космосе, годами сидящим в маленьком космическом корабле с одними и теми же людьми, потребуется какое-то расслабление. Растения, особенно цветы, выращиваемые не для потребления, а для украшения, могут помочь астронавтам почувствовать связь с Землей.

«Нам очень нравится выращивать, поливать растения и цветы», - говорит Робинсон, ученый МКС. «Но становится очень грустно, если растения не приносят успеха и умирают».

Представьте себе масштаб разочарования, когда ближайший магазин находится через всю солнечную систему, и единственный вариант - вырастить еще одно растение.

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