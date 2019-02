архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.02.19 17:15

Ссылка на оригинал Синтетический шок – от грязного электричества до 5G

4 февраля, 2019

Waking Times Мы по природе своей полны электричества; однако его «искусственный» вариант, имитирующий природную версию, отнюдь не приносит нам полной и здоровой жизни, а скорее полностю лишает её. На самом деле Эдисон, Тесла и прочие своими изобретениями «синтетического электричества» оказали этому миру медвежью услугу. Они наверняка хотели как лучше, это несомненно, но революция, которую принёс с собой электрический свет, ещё на один шаг отодвинула человека от его истоков как «создания природы». Сэмюэл Милхэм из управления здравоохранения штата Вашингтон высказал гипотезу под названием «Исторические доказательства того, что электрификация вызвала в 20-м веке эпидемии болезней цивилизации» (2009). Милхэм показал, что с тех пор как Томас Эдисон начал электрификацию Нью-Йорка в 1880 году, ее развитие находится в зависимости с резким увеличением сердечнососудистых заболеваний, диабета, суицида и рака. На фермах и в сельской местности, которые сильно отставали от городов в плане электрификации, случаи таких заболеваний почти не регистрировались. Большинство ферм в США получили электричество только в 1950-х годах. Тем не менее эта информация, которая была известна на протяжении десятилетий, не была доступна широкой публике. Милхэм пишет: «Кажется невероятным, что различия в причинах смертности таких масштабов оставались необъясненными более 70 лет с их появления и в течение 40 лет после того, как они были впервые замечены». Так что задолго до появления WiFi, мобильников, беспроводных телефонов и планшетов тысячи людей умирали от заболеваний, вызванных проживанием рядом с электромагнитными токами. Точнее говоря, рядом с магнитным полем промышленной частоты, чаще всего частотой 60 герц. В дальнейшем к этому «грязному» электричеству добавились флуоресцентные и галогеновые лампы, беспроводные роутеры и регуляторы яркости света. Согласно автору, в 1900 году сердечные болезни и рак в США занимали 4-ое и 8-е место среди наиболее частых причин смерти, а к 1940 году сердечные заболевания вышли на первое место, а рак – на второе, где и находятся до сих пор. В еще одном исследовании статистики причин смертности 1930 года отмечается, что уровень заболеваемости раком в городах на 58,2% выше, чем в сельской местности при практически одинаковой диете населения. Я привожу эти свидетельства для того, чтобы мы могли осознать взрывной рост микроволнового «грязного электричества», которое впервые появилось тридцать лет назад и которое с тех пор росло по экспоненте. Дошло до того, что около 2 миллиардов людей носят мобильный телефон или подобное устройство. Всё это показывет нам, что ‘передовые’ технологии и «непродвинутый» человек представляют собой очень опасное уравнение. Почти все так называемые формы «сложных технологий» привели к хаосу в руках населения с недостаточным пониманием того, что на самом деле творят искусственные энергетические приборы с человеком, природой и биосферой. Люди – и даже совсем уже не дети – по-прежнему любят игрушки. А мальчишки особенно любят механические игрушки. У многих взрослых, очевидно, так и не сформировался инстинкт, свойственный всем животным, с осторожностью относиться к неизвестному. И вот вместо того, чтобы занять осторожную позицию, миллионы людей бросаются покупать новейшие устройства, которые, как им говорят, сделают жизнь еще более приятной, лёгкой и комфортной. При наличие ума это можно заменить на «ещё более сложной, более напряженной и более опасной”. Но эта информация до людей никогда не доводится (ну разве что иногда мелким шрифтом), поскольку жизнью на планете управляют корпорации, для которые повышение прибылей – альфа и омега. Большинство человечества продолжает идти в эту ловушку, решив попасть в заточение, думая при этом, что обретают новую свободу. И это стало еще более очевидно с приходом смартфонов, «умных» счетчиков, «умных» часов, «умных» городов - всего «умного». Ну да, все хотят быть «умными» (‘smart’); в конце концов, «умные» приложения – это прикольно, модно и круто, правда? Но вам сначала нужно будет пожертвовать своим разумом, чтобы «приколоться» на этой токсичной игровой площадке. Не сомнений, что в этом мире нужно быть тупым, чтобы стать «умным». Этот парадокс можно увидеть повсюду. Потребовалось полвека и миллионы смертей, чтобы запретить сигареты. Сколько времени понадобится, чтобы покончить с электромагнитным излучением? Если верить Барри Троуэру (Barrie Trower), ведущему эксперту в области электромагнитных микроволновых излучений (а оснований не верить ему нет), менее чем через десять лет во всем мире запретят WiFi и все электромагнитные излучения. Если этого не сделать, говорит Barrie Trower, через три поколения здоровым будет рождаться только один ребенок из 8, в через пять поколений исчезнут животные и насекомые. В настоящее время 27 минут разговора по мобильнику увеличивают риск развития рака на 40. Дети воспринимают излучение на 60% больше, чем взрослые, а поскольку барьер между мозгом и кровью становится прочным после 20 лет, мозг детей чрезвычайно подвержен воздействию излучений. Последствия 2-минутного разговора по мобильному телефону длятся два часа. При этом происходят неврологические расстройства, и это значит, что тем, кто регулярно пользуется мобильником, потребуется 6 недель для восстановления нормальной деятельности мозга. Опубликовано 64 отрецензированных работ, в которых прослеживается связь мобильных телефонов с раком. В одном российском исследовании описано большое количество выкидышей и мертворождений у матерей, которые пользовались мобильниками во время беременности. WiFi – это оружие войны. Его нельзя было изобретать, а тем более использовать, даже в военных целях. Сейчас почти невозможно пойти куда-нибудь, где бы его не было. Частоты, которые будут использоваться в анонсированном 5G еще более повышают уровни излучения, описанного выше. 5G испольщует частоту, которая практически идентична частоте, используемой военной полицией США для активного управления поведением толпы. Артур Фирстенберг (Arthur Firstenberg), автор и администратор организации, выступающей за запрет использования 5G (International Appeal ‘Stop 5G on Earth and in Space’) утверждает: «Несмотря на повсеместное отрицание, свидетельств вредного воздействия излучений радиочастот более чем достаточно. Накопленные клинические данные о заболевших и травмированных людях, обнаруженные в экспериментах повреждения ДНК, клеток и систем органов у большой группы растений и животных в значительной степени вызваны электромагнитным загрязнением, представлены в более чем 10.000 научных работах». Он далее пишет: «Если телекоммуникационная промышленность выполнит свои планы по внедрению 5G, то ни одному человеку, растению или животному не удастся избежать воздействия уровней радиоизлучения, которое превосходит нынешнее в десятки или сотни раз 24 часа в день, 365 день. От него нельзя будет скрыться нигде на этой планете». Ряд профессоров медицинского факультета Ягеллонского университета и Института электромагнитных исследований имени Януса Максвелла в Кракове написали совместную работу под названием «Биологические эффекты, вызванные электромагнитным полем, у людей» ( ‘Electromagnetic Field Induced Biological Effects in Humans’). В статье говорится: «Интенсивность электромагнитного излучения в человеческой нарастает и в настоящее время достает астрономических величин, равных которым на нашей планете никогда не было. При максимальном воздействие сегодня стандартное электромагнитное излучение в 1015 – 1018 раз выше естественного электромагнитного поля Земли. Нынешняя фаза экологической деградации из-за искусственных электромагнитных полей микроволновых частот стала опасной для биологической жизни. Самым значительным процессом влияния ЭМИ на живые организмы является прямое проникание этого излучения в ткани.» Глядя, как наша планета – и все живое на ней, включая людей – изнывает от институализированных загрязнителей, которые считаются «необходимыми» для экономического роста, у нас есть повод подумать о своей предрасположенности к самоуничтожению. Это полезное занятие, которым, я думаю, стоит время от времени заняться всем, кто еще сохранил способность действовать как человек. Тогда можно осознать, сколько признаков этой болезни каждый из нас вносит в свою обыденную жизнь. После этого, если человек способен предпринимать разумные действия, можно начать процесс детоксикации и возвращения уровня внутреннего равновесия путем установления и поддерживания прямого контакта с естественным фоновым резонансом в 8,73 герца (The Schuman Resonance of 8.73 Hertz). Ибо только здесь можно найти равновесие, покой разума и естественную мудрость. Это электричество истины. А синтетическое электричество, в окружении которого мы прожили последнее столетие, оказывается жалкой копией этой истины, силой, которая чужда нашей естественной биологии. Каждый сам решит, что делать с представленной здесь информацией. Но если милостию Божьей или просто человеческой смекалкой мы сможем спасти планету и себя от охвативших нас суицидальных наклонностей, то тогда давайте построим новое общество, которое не будет вмешиваться в то, что не может резонировать с нашей глубинной природой. Если этого не делать, мы просто ускорим нашу смерть. А вот взрастить наши истинные ритмические отношения с пульсированием c резонансами природы и любви может сделать действительностью дар вечной жизни. 

