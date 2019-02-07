Как экономический коллапс Америки вероятно будет выглядеть на самом деле

Совсем не так как многие люди себе представляют

By Daisy Luther

The Organic Prepper

January 15, 2019

Когда мы думаем о «экономическом коллапсе» наше воображение обычно рисует нам картины отчаяния, подобные тем, свидетелями которых мы были в таких местах, как Венесуэла или Греция. Мы думаем о голоде, о полном отсутствии медицинской помощи и волнах самоубийств людей, которые просто не могут выжить. Мы представляем себе совершенно очевидный апокалиптический социальный крах.

Я подозреваю, что здесь, в Америке крах будет выглядеть совсем не так, как в других странах ... по крайней мере, на первых порах. И в моем описании, вполне вероятно, вы увидите, что многие из его признаков появляются и проявляются вокруг нас в течение многих лет.

Коллапс будет происходить постепенно.

Проблема с коллапсами, о которых мы читаем в средствах массовой информации, заключается в том, что мы видим конечные результаты процессов постепенной деградации, которые развивались в течение многих лет. Венесуэла была одной из самых богатых стран в мире вплоть до середины 1980-х годов благодаря своим богатым запасам нефти. Затем цены на нефть рухнули и начался спад. Хотя на самом деле прошло несколько десятилетий, прежде чем стало совершенно очевидно, что страна попала в беду.

Американские блоггеры-”выживальщики” бьют во все колокола по крайней мере с 2008 года, когда наша экономика вошла в рецессию. Хотя США удалось найти выход из неё в, по крайней мере, иллюзию восстановления процветания, тем не менее остается под вопросом, насколько это восстановление было реальным, а насколько - пропагандой.

Маловероятно, что мы увидим какое-то одно событие, которое ясно скажет всем: «Эй, наша экономика рухнула. Великая депрессия 2.0 наступила сегодня, 14 января 2019 года, в связи с событием X».

Вместо этого мы продолжим видеть такие признаки как отсутствие постоянных рабочих мест с льготами и соцпакетом, рост потребительских долгов и долгов за образование, рост количества людей, которые не могут позволить себе аренду жилья и покупку продуктов, и рост количества магазинов навсегда закрывающих свои двери в продолжающемся розничном апокалипсисе.

Из-за доступности кредитных карт и займов, всё кажется не так уж и плохо. Люди все еще проводят время в магазинах в поисках пустяков. Они все еще тратят миллиарды на Рождество. Они все еще едят в ресторанах.

Но только то, что они тратят эти деньги, не означает, что у людей все в порядке с финансовой точки зрения.

Будет казаться, что просто отдельные семьи испытывают трудности.

То, как идут дела в Америке, вовсе не похоже на то, что мы сталкиваемся с национальным кризисом. Потребители потребляют. Люди работают - просто посмотрите на эти «рабочие места». Люди до сих пор устраивают барбекю с соседями, устраивают экстравагантные праздничные тусовки и с энтузиазмом следят за футбольными матчами.

Но “американская мечта” на самом деле не такая уж и “мечта”. Потому что под всеми этими атрибутами нашей приятной жизни люди находятся на грани кризиса.

40% американцев не смогли бы справиться с неожиданными расходами всего в 400 долларов без необходимости продавать что-то из своих вещей. 78% американцев живут от зарплаты до зарплаты. Это означает, что только одна пропущенная зарплата станет финансовой катастрофой для большинства американцев.

И когда наступит эта пропущенная зарплата или неожиданные расходы, люди будут полностью винить себя. Они будут тихо чувствовать себя неудачниками и не понимая, что вся система рушится вокруг них. Они будут верить, что страдает только их семья из-за их собственных плохих решений.

Конечно, мы могли бы время от времени делать лучший выбор. Мы могли бы пропустить эти каникулы или тратить меньше на детей на Рождество или перейти на диету из бобов, риса и яблок. Мы могли бы отказаться от кредитных карт, жить по средствам и вести полноценный спартанский образ жизни.

Иногда возникновение проблем с деньгами не зависит от нас.

Даже если мы принимаем самые лучшие экономические решения, очень многие вещи - вне нашего контроля. Что, если член семьи серьезно заболеет и сляжет с, не дай бог, сердечным приступом или раком? Даже при наличии медицинской страховки (которую растущее число семей среднего класса, включая мою, не может себе позволить), только первичные расходы будут просто астрономическими. И это даже не учитывая долговременную потерю дохода больного человека. Тотальная финансовая катастрофа, и нет никакого способа этого избежать.

Или если вашу машину разобьёт незастрахованный водитель? Пусть даже ваша собственная страховка покрыла то, что вы заплатили за свой автомобиль, но вы только сводите концы с концами и не можете позволить себе купить другую машину? Тогда вы не сможете ездить на работу ... тогда вы не сможете оплатить свои счета ... тогда, опять же, произойдёт абсолютно не зависящая от ваших действий катастрофа.

Каждый раз, когда вы видите, что ваша семья страдает в финансовом отношении, вы должны понимать, что очень немногие из нас защищены от проблем с деньгами. Мы все по-разному относимся к этим финансовым катастрофам, и мы все используем все свои навыки и таланты, когда нам приходится иметь с ними дело. Некоторым из нас повезло больше, чем другим - они могут найти вторую и третью работу. Кто-то может более настойчиво сокращать свои расходы. Кто-то, может быть, живет в районах, которые имеют большие возможности для трудоустройства, а не в экономически депрессивных небольших городах. У кого-то может не быть больных детей или детей имеющих плохое здоровье, которым требуется круглосуточный уход и наблюдение.

Черт побери, да вообще, когда ты имеешь детей, ты платишь за детский сад каждый раз, когда идешь на работу. Мне знакомо это, когда мои дети были маленькими ( а я была матерью-одиночкой), мне приходилось устраиваться на вторую работу только для того, чтобы покрыть расходы на детский сад, которые летом равнялись моей арендной плате за жильё. Я работала семь дней в неделю в течение многих лет и лишилась такого огромного количества времени которое я могла бы повести со своими детьми, что это разбило мне сердце.

Очень легко смотреть свысока на других, которые испытывают трудности с деньгами, но всегда нужно помнить, что только одна-единственная кризисная ситуация - и мы сами можем оказаться на их месте. Мы живем в системе, которая устроена таким образом чтобы мы оказывались на этом месте.

Разрыв станет ещё больше.

В Соединенных Штатах мы наблюдаем отнюдь не иллюзорный процесс исчезновения. Мы наблюдаем исчезновение среднего класса. Помните, когда почти у всех были обычные атрибуты принадлежности к среднему классу - дом, две машины у дверей и дети, которые летом играли в бейсбол, а зимой брали уроки гимнастики? Образ жизни, который раньше четко определял нашу принадлежность к среднему классу, сегодня всё труднее и труднее достичь. И дело не только в том, что американцы ленивы и привыкли тратить деньги, которых у них нет.

Самым большим ударом для среднего класса, который я могу вспомнить, был закон неадекватно названный Законом о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act - АСА - Obamacare). В то время как он действительно помог многим людям, которые вообще не могли позволить себе никакого медицинского обслуживания, помог субсидиями и вычетами из налогов, для остальных, для тех из нас у кого ранее был разумный план [медицинского страхования], этот закон стал финансовым апокалипсисом. Есть множество историй о семьях, месяц за месяцем плативших тысячи долларов за халтурную медпомощь, которая ничего не давала, пока они не потратили 10000 долларов из своего кармана. Это столкнуло семьи, ранее принадлежавшие к среднему классу, на уровень прожиточного минимума. Но поскольку их нелепые ежемесячные страховые выплаты не были списаны, они не могли получить субсидии. Какая ирония - ACA лишил людей средств, а затем не покрыл их расходы на медицинское обслуживание.

Когда я говорю о разрыве, я не имею в виду так называемое «неравенство в доходах». Оно всегда будет существовать, потому что у всех нас разные навыки, а разные навыки стоят разных сумм денег.

Я говорю о разрыве в образе жизни. Я говорю о том, как людям, которые часто работают на двух и трех работах, едва удается выжить. Это настоящая проблема, когда все, что мы делаем, это работа, и мы не можем тратить время на воспитание наших детей, чтобы они были хорошими и продуктивными членами общества.

Не поймите меня неправильно - богатые люди могут тратить свои деньги так, как они хотят. Но в какой-то момент их явное легкомыслие нарисует мишень в виде профиля Марии-Антуанетты на их спинах. Обычные люди, которые могли бы комфортно прожить год жизни на сумму которую богатые заплатили за одну из сумок Birkin в своих коллекциях кошельков по 20 000 долларов, все больше и больше раздражаются тем, как идут дела в этой стране.

В конце концов, нормальные вещи станут предметами роскоши.

Хотя дела обстоят непросто, даже некоторые из наших самых бедных граждан все еще живут лучше, чем 2/3 населения мира. У большинства из нас есть крыша над головой, тепло в доме зимой, еда, вода в кране и электричество для работы наших холодильников.

Но всё это может измениться.

По мере того, как наша экономика идёт ко дну, а наш национальный долг растет, мы можем увидеть, что вещи, которые мы все считаем само собой разумеющимся сегодня, могут стать предметами роскоши завтра. Представьте себе, что обычные вещи, которыми мы всегда пользовались, стали недоступны для большинства из нас, как Lamborghini на дороге.

Что если бы только богатые люди могли позволить себе электричество? А как насчет тепла? Как насчет питьевой воды? Что, если это различие между богатыми и бедными может быть определено тем, у кого есть возможность включить свет одним движением пальца, а у кого - нет?

Многие люди беспокоятся о таких вещах, как вспышка на Солнце, которая уничтожит электроэнергетику, отбросив нас на 200 лет назад. У нас не стало бы ни холодильников, ни транспорта, ни климат-контроля, ни света. Но в этой ситуации мы все были бы в одной лодке. Независимо от того, насколько вы богаты, любые незащищенные электрические приборы все равно будут бесполезны.

Что, если именно так выглядит экономический коллапс?

Что, если реальная угроза будет состоять в том, что никто не сможет себе позволить оплатить счет за электричество? Что, если цены вырастут до такой степени, что вы должны будете делать выбор между едой и электричеством? Что, если дом за домом, свет погаснет по всей Америке?

А как насчет питьевой воды? Несколько лет назад в округе Джефферсон, штат Алабама, цена на воду выросла в четыре раза, и ежемесячные счета за воду превышали 300 долларов.

Округ Джефферсон в штате Алабама является самым густонаселенным округом штата, а также самым бедным. Один из самых бедных из этих бедных районов - Бирмингем, крупнейший город округа Джефферсон. Здесь счета за воду и канализацию за последние 15 лет выросли в четыре раза, а совокупные расходы на канализацию и воду составляют около 300 долларов в месяц, таким образом, из среднего чека социального страхования в 600 долларов в месяц, на покрытие всего остального - других коммунальных услуг, еды и одежды остаются всего 300 долларов . Низкооплачиваемые работники, которых там много, живут не лучше. Многие люди предпочитают не оплачивать постоянно растущие счета, а покупать бутыли с водой на автозаправочных станциях. Они используют эту воду для питья, стирки и в своих переносных туалетах, которые можно увидеть, разбросанными по задним дворам по всему району, - современный вариант надворной постройки. Они платят компаниям за вывоз нечистот и отходов. Это получается дешевле дешевле, чем позволить городу заботиться об этом. (источник)

Просто представьте, что такие вещи стали еще более распространенными. Представьте что вам нужно будет разбогатеть, чтобы иметь электричество и водопровод?

Вот как это может произойти.

Что, если это постепенное разрушение нашего образа жизни будет происходить по одному домохозяйству за раз?

Нет массового изъятия вкладов из банков. Нет государственной конфискации средств. Нет драматического события, на которое мы все могли бы указать и сказать: «Вот так была разрушена американская экономика (вставьте дату)».

Вместо этого становится все труднее оплачивать необходимые счета. Вы все глубже и глубже влезаете в долги, пытаясь оплатить такие вещи, как медицинские счета и еда. Ваша зарплата, если вы работаете, не успевает за ростом стоимости жизни, потому что человек, управляющий бизнесом, просто пытается выжить.

Затем вы переоцениваете свои приоритеты. Вы думаете о том без чего вы можете обойтись. Что важнее? Медицина или уход за детьми? Питьевая вода или электричество? Аренда или еда?

Это будущее, к которому мы должны готовиться.

Перестаньте ожидать какого-то грандиозного события и посмотрите на упадок, который уже происходит вокруг вас. Подумайте о своих возможностях в мире, где только богатые люди могут позволить себе электричество, водопровод и еду одновременно.

Может быть, приближение той эпической катастрофы, к которой все готовились, именно сейчас замедлилось. Не может быть чтобы она произошла в ближайшем будущем, не правда ли?

Возможно, катастрофа - это разрушение нашего образа жизни в Первом мире из-за непосильного долга и потребительства. Может быть, именно так разворачивается социалистическая утопия, которой желают все контролирующие этот мир уроды. Если все отчаянно хотят выжить или вернуть себе прежнюю роскошь, насколько труднее было бы манипулировать ими в удобной системе управления?

Если вы хотите отстоять свою независимость, то уверенность в себе - это сохранение жизни.

статью прочитали: 2 человек