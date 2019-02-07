Ученые из ИТМО выявляют алгоритм, который поможет выявить игрозависимость на ранних этапах

По словам ученых, первым делом они сконцентрировали усилия на определении пола каждого отдельного игрока по различным критериям. В результате им это удалось, однако специалисты не считают данный результат достаточно значимым. Эксперимент был проведен лишь для того, чтобы убедиться в правоте выведенных алгоритмов игрозависимости. Ученые считают, что лишь полное понимание технологии образования привыкания можно считать показателем успеха их научной работы. Для этого специалисты намерены проанализировать ранние этапы некоторых игр и выявить определенные механизмы формирования стойкой зависимости. Тем не менее, в дальнейшие планы ученых входят довольно неоднозначные способы применения полученных знаний.

Специалисты планируют повысить популярность книг или фильмов, добавив в них те самые механизмы образования игрозависимости. Эксперты считают, что рассматриваемые механизмы будут работать одинаково эффективно везде, так как основаны на строго определенных математических алгоритмах.





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