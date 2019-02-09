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В аэропорту Венесуэлы задержана партия американского оружия

Февраль 06, 2019 Europe/Moscow

В аэропорту Венесуэлы задержана партия американского оружия

Национальная гвардия Венесуэлы обнаружила и задержала партию американского оружия в аэропорту в 170 км от Каракаса.

По сообщению ИА "Спутник", замминистра общественной безопасности Венесуэлы заявил, что гвардейцы при содействии управления таможни и налогов задержали несколько единиц стрелкового оружия, заложенных среди обычных грузов в международном аэропорту г. Валенсия.

По данным министерства общественной безопасности, эта партия, включавшая 19 автоматов со 118 магазинами и 90 раций, была отправлена в Венесуэлу из г. Майами, в штате Флорида. Ведомство обещало позднее обнародовать дополнительную информацию.

Власти Каракаса в последние недели подвергли яростной критике попытки Вашингтона свергнуть законную власть в Венесуэле, которые привели к волнениям и ожесточенным столкновениям в этой стране. В этой же связи законный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "сумасшествием" перспективу военного вторжения США. Тем временем в стране нарастает напряженность вокруг нефтяной промышленности, экспорт сырья частично блокирован.



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теги: Венесуэла  
   
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