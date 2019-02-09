Обрезание – причина повышенной тревожности у евреев? Нанесение увечий половым органам и психическая травма (Часть 1)

Сострадательный подход к еврейству

1. Является ли обрезание эпигенетической травмой?

Не так давно в исландском парламенте был предложен запрет на обрезание (за исключением проводимого по медицинским показаниям) как нарушение прав детей, наказываемое 6 годами тюрьмы. Тем самым были проведены параллели с обрезанием женских половых органов, которое уже запрещено во многих странах Европы.

Как и шесть лет назад в Германии, еврейские лидеры и организации успешно лоббировали против исландского запрета, называя его антисемитским: “Нацисты ввели такой закон в 1933 году, и мы знаем, чем это закончилось”, заявил (совершенно неверно) Пинхас Гольдшмит (Pinchas Goldschmidt), президент Конференции Европейских Раввинов, с радостью отметив: “Я думаю, что международное давление заставило их пойти на попятную, но борьба за брит-мила [обрезание] и шекита [ритуальное убийство животных] будет в Европе продолжаться”.

Так оно и происходит, причем не только в Европе. На самом деле эта борьба продолжается со времен Римской империи. В наше время нередко сами евреи выступали против обрезания. Авраам Гайгер (Abraham Geiger - 1810-1874), один из основателей реформистского иудаизма в Германии, призывал отказаться от этого “варварского и кровавого обычая”, указывая, что оно не входит в Завещание Моисея и даже не упоминается во Второзаконии.

Против него выступили одним фронтом как ортодоксальные, так и реформисткие раввины. Сегодня в так называемое “интактивисткое” движение входят многие евреи, выступающие за замену кровавого ритуала чисто символическим под названием брит-шалом (brit shalom). До сих пор к их аргументам не прислушиваются из-за мощной мобилизации выступающих за обрезание еврейских активистов типа Джейка Уоскета (Jake Waskett), который внес более 14.000 позитивных поправок в статью об обрезании в Википедии.

Однако борьба все равно будет продолжаться, потому что вопрос об обрезании составляет самую суть еврейского вопроса. Барух Спиноза считал, что “только обрезание сохранит еврейскую нацию навеки.”1 В любом случае этот фактор нельзя отвергать никому, кто серьезно пытается разобраться в еврейском вопросе. И вот почему.

2. Эндогамия и обрезание

Как я писал ранее, понятие еврейства, включая иудаизм, сионизм и многое другое, несёт в себе фундаментальный характер завета. Религиозные евреи считают, что это договор между Богом и единственным народом, о котором Бог заботится. Однако большая часть еврейской интеллектуальной, культурной, финансовой, политической и криминальной элиты, например из Бнай Брита (“Сыновья Завета ”), считают, что это договор между самими евреями.

Они могут не верить в Яхве, но они считают этот завет древним, пережившим сотню поколений, поэтому он основывается на глубокой связи с предками (или её иллюзии). “Это не Бог выбрал Израиль, а Израиль выбрал Бога”, - любил говаривать атеист Давид Бен-Гурион, имея в виду, что независимо от существования Яхве евреи обеспечили себе судьбу, связанную с избранностью и доминированием в мире: “ Если ты […], будешь слушать гласа Господа Бога Яхве, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли ” (Второзаконие 28:1).

Взамен Яхве попросил, превыше всего, религионую исключительность: “да не будет у тебя других богов пред лицем Моим ” (Исход 20:3). Эта заповедь сопровождается строгой эндогамией (инбридингом). Яхве запрещает евреям женить детей на не-евреях “ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам” (Второзаконие 7:3).

С точки зрения еврея-атеиста главное в Завете – эндогамия, а ревность Яхве – это всего лишь религиозное оправдание: “божественность в иудаизме содержится в возвеличивании реально существующей расы ” (Isaac Kadmi-Cohen, Essay on the Jewish Soul, 1929).2 Такое же мнение у социального психолога-дарвиниста Кевина Макдональда, который приводит сильные доказательства в пользу того, что иудаизм – это “групповая эволюционная стратегия”, изложенная в виде религии.3

Эндогамия настолько высоко ценится в Библии, что даже перекрывает запрет на инцест как его понимают в большинстве культур. Авраам женится на Саре, которая является ему сводной сестрой. Его сын Исаак в молодости получил жену-египтянку, но его наследники – его дети от Ревекки, дочери его двоюродного брата Бетуила (чья мать Милка была замужем за его дядей Нахором - Бытие 11:29).

Ревекка пришла в ужас от того, что её сын Иаков может жениться на ком-то не из их семьи и послала его к своему брату Лабану, что сын мог жениться на одной из его дочерей. В итоге Иаков женился на обеих (Бытие 28). Со старшим братом Иакова Исавом та же история: сначала он женится на двух хеттянках, “и были они в тягость Исааку и Ревекке” Бытие 26:35), но потом он покаялся и взял в жены двоюродную сестру: «и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих» (28:9). Порода у самого Измаила тоже не отличалась чистотой: так как Исав был сыном Авраама и египетской наложницы Агарь, то его вычеркнули из числа избранных людей; он стал родоначальником эдомитян (Бытие 36).

Историки считают, что эту генеалогию придумали священники-левиты во время Вавилонского изгнания, главным образом перед его концом, когда Вавилон попал под власть Персии и высланные иудеи собирались вновь завоевать Палестину 4. Именно среди вавилонских изгнанников чистота крови и строгая эндогамия стали опорой древнего иудаизма, что отражено в Книге Ездры.

Среди правящей элиты и особенно среди семей священников, считавших себя потомками Аарона, брачные союзы между двоюродными сестрами и братьями или между дядей и племянницей ценились особенно высоко. Сам Ездра, аронитский священник, который переехал в Иерусалим через 80 лет после того, как Кир Великий позволил первому контингенту вновь поселиться в Палестине, жалуется, что эти первые переселенцы (42.360 человек с 7.337 слугами и 245 певцами и певицами, согласно Книги Неемии, 7:64–67) “были не верны Яхве” “женившись на чужестранках в этой стране” (Ezra 10:2).

Под «этой страной» Езра подразумевал палестинское население, над которым собирались царствовать иудео-вавилоняне. Эти коренные жители, которые считали себя полноправными обитателями этих земель, объявлялись «чужестранцами» в этом извращенном взгляде на историю, навязываемом поселенцами при поддержке персов. Ездра говорит своим вавилонским собратьям:

«земля, в которую вы входите, чтобы наследовать ее, осквернена сквернами иноплеменных земли, и они наполнили ее нечистотами своими. (Ездра 8:80)

Ездра, встав, сказал им: вы сделали беззаконие и живете с иноплеменными женами, прилагая грехи Израилю.

Итак, воздайте теперь исповедание и славу Господу, Богу отцов наших, и сотворите волю Его, и отделитесь от народов земли и от жен иноплеменных!» (Ездра 9:8–10).

Ездра требует, чтобы все совершившие беззаконие отказались от своих иноплеменных жен и рожденных от них детей. Согласно современным историкам то, что запрет Ездрой смешанных браков перекликается с Второкнижием и то, что заклейменные Ездрой смешанные браки напоминают описанные в Книге Чисел и Книге Царей, следует понимать в обратном порядке, поскольку большая часть Пятикнижия и вся Второзаконная литература были отредактированы для поддержания теократического проекта Ездры.

Обрезание у младенцев, вероятно, явилось одним из нововведений, привнесенных в Палестину иудео-вавилонянами. Оно имеется в Книге Бытия, прямого завета Яхве Моисею задолго до того, как Яхве говорил с Моисеем. Но Авраам не был известен пророкам эпохи до Вавилона, и его путешествие из города Ур «за реку» (Евфрат) в Палестину под влиянием данного Яхве обещания «дать тебе землю сию во владение ” (Бытие 15:7), возможно, было написано во время персидского периода в качестве модели для (повторного) завоевания Палестины.5 Обрезание – единственная заповедь авраамического завета:

“Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол;

обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами.

Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого‐нибудь иноплеменника, который не от твоего семени.

Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным.

Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой”(Книга Бытия 17:9–14).

Обрезание само по себе не было чем-то новым. Оно не было известно в Месопотамии, но его проводили в древнем Египте на 14-летних подростах. Его можно сравнить с обрядом инициации в традиционных обществах, когда молодых людей болезненно отрывают от мира женщин и вводят в мир мужчин.

Обрезание накануне или во время подросткового возраста также практиковалось в Сирии, хотя и не повсеместно, большей частью в южных районах страны ближе к Египту, а не в северных. Вероятно, это практиковалось и в доисламской Аравии, как и сейчас в исламских странах.

Обрезание подростков в Древнем Египте





В следующей части: обрезание заменило принесение в жертву первенца на 8-й день его жизни (Тора); данные эндокринологии о критичном периоде развития с 8 по 21 день жизни



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