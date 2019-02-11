Папа Франциск признал, что монахини использовались священниками и епископами как «секс-рабыни»

February 7, 2019

Written by The Mind Unleashed

( TMU ) - Папа Франциск признал, что в римско-католической церкви существует хроническая проблема, когда монахини подвергаются сексуальному насилию со стороны священников и епископов, которые зачастую используют их в качестве «секс-рабынь».

Слова понтифика знаменуют собой первое публичное признание проблемы, которая ещё одним позорным пятном ложится на католическое духовенство, борющимся с глобальным скандалом по поводу сексуального насилия над детьми.

В последние годы католические монахини поднимали свой голос против за сексуальных посягательств со стороны священнослужителей в Африке, Латинской Америке, Индии и Италии.

Беседуя во вторник с корреспондентом Ассошиэйтед Пресс во время полета домой из Абу-Даби, Папа признал, что для преодоления кризиса необходимо сделать еще больше:

«Это правда ... Были священники и даже епископы, которые делали это. Я думаю, что это все еще продолжается, потому что что-то не останавливается только потому, что об этом стало известно».

Папа также сообщил, что предыдущий понтифик Папа Бенедикт распустил женский монашеский орден после того, как [стало известно что] высокопоставленное духовенство совершало насилие над монахинями, вплоть «до сексуального рабства». Папа Франциск сказал: «Это путь, по которому мы пошли. Папа Римский Бенедикт имел смелость распустить женский орден, который был в определенном смысле рабским, тому что рабство, вплоть до сексуального рабства, это рабство женщин проникло в него со стороны священнослужителей и основателя ордена».

Пресс-представитель Ватикана позже подтвердил для CBS News, что в 2005 году во Франции была распущена Община Св. Иоанна.

За статьей, опубликованной женским журналом Ватикана, в которой рассказывалось о злоупотреблениях в отношении монахинь в католической церкви последовало множество комментариев.

В статье для Women Church World, главный редактор Lucetta Scaraffia рассказала о случаях, когда монахини были вынуждены делать аборты от священников или рожать детей, которых священники отказывались признавать, отмечая, что преступники пользовались безнаказанностью из-за культуры молчания, окружающей их преступления.

Скарафия написала:

«Если по-прежнему закрывать глаза на этот скандал - еще более серьезный из-за того, что жестокое обращение с женщинами влечет за собой деторождение и, таким образом, лежит в основе скандала навязанных абортов и детей, не признаваемых священниками, - условия угнетения женщин в Церкви никогда не изменятся».

Журнал также опубликовал послание Папы, посвященное скандалу, где он подверг критике злоупотребление властью высокопоставленными священнослужителями и священниками, которые покрывали преступления.

В среду церковные чиновники попытались отказаться от слов о «сексуальном рабстве». Пресс-секретарь Ватикана Алессандро Гизотти заявил журналистам, что «слова Папы о «сексуальном рабстве», означают «манипулирование» или тот тип злоупотребления властью, который отражается в сексуальном насилии».

В прошлом году Международный союз глав конгрегаций, представляющий более полумиллиона монахинь, обрушился на «культуру молчания и тайны» в связи с такими злоупотреблениями в церкви и призвал членов Церкви сообщать о случаях жестокого обращения в свои ордена и общины, а также в церкви и государственные органы, отмечая, что они «поддерживают тех смелых женщин и мужчин, которые сообщают о насилии».

статью прочитали: 23 человек

Комментарии