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опубликовано редакцией на Переводике 11.02.19 00:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Папа Франциск признал, что монахини использовались священниками и епископами как «секс-рабыни»

February 7, 2019

Written by The Mind Unleashed

( TMU )  - Папа Франциск признал, что в римско-католической церкви существует  хроническая проблема, когда монахини подвергаются сексуальному насилию со стороны священников и епископов, которые  зачастую используют их в качестве «секс-рабынь».

Слова  понтифика знаменуют собой первое публичное признание проблемы, которая    ещё одним позорным пятном ложится на католическое духовенство, борющимся  с глобальным скандалом по поводу сексуального насилия над детьми.

В последние годы католические монахини  поднимали свой голос против за сексуальных  посягательств со стороны священнослужителей в Африке, Латинской Америке, Индии и Италии.

Беседуя  во вторник с корреспондентом Ассошиэйтед Пресс во время полета домой из Абу-Даби, Папа  признал, что для преодоления кризиса необходимо сделать еще больше:

«Это правда ... Были священники и даже епископы, которые делали это. Я думаю, что это все еще продолжается, потому что что-то не останавливается только потому, что  об этом стало известно».

Папа также сообщил, что предыдущий понтифик Папа Бенедикт распустил  женский монашеский орден после того, как [стало известно что] высокопоставленное духовенство совершало  насилие над монахинями, вплоть «до сексуального рабства». Папа Франциск сказал: «Это путь, по которому мы пошли. Папа Римский Бенедикт имел смелость распустить женский  орден, который был в определенном смысле рабским, тому что рабство, вплоть до сексуального рабства, это рабство женщин проникло в него со стороны священнослужителей и  основателя ордена».

Пресс-представитель Ватикана позже подтвердил для CBS News, что в 2005 году во Франции  была распущена Община Св. Иоанна.

За статьей, опубликованной женским журналом Ватикана, в которой рассказывалось  о злоупотреблениях в отношении монахинь в католической церкви последовало множество  комментариев.

В статье для Women Church World,  главный редактор Lucetta Scaraffia  рассказала о случаях, когда монахини были вынуждены делать аборты  от священников или рожать детей, которых священники отказывались признавать, отмечая, что преступники пользовались безнаказанностью из-за культуры молчания, окружающей их преступления.

Скарафия написала:

«Если  по-прежнему закрывать глаза  на этот скандал - еще более серьезный  из-за того, что жестокое обращение с женщинами влечет за собой деторождение и, таким образом, лежит в основе скандала навязанных абортов и детей, не признаваемых священниками, - условия угнетения женщин в Церкви никогда не изменятся».

Журнал также  опубликовал послание Папы,  посвященное скандалу, где он  подверг критике злоупотребление властью высокопоставленными священнослужителями и священниками, которые покрывали  преступления.

В среду церковные чиновники  попытались отказаться от слов  о «сексуальном рабстве». Пресс-секретарь Ватикана Алессандро Гизотти заявил журналистам, что  «слова Папы о «сексуальном рабстве», означают «манипулирование» или тот тип злоупотребления властью,  который отражается в сексуальном насилии».

В прошлом году Международный союз глав  конгрегаций, представляющий более полумиллиона монахинь, обрушился на «культуру молчания и тайны»  в связи с такими злоупотреблениями в церкви и призвал членов Церкви сообщать о случаях жестокого обращения в свои  ордена и общины, а также в церкви и государственные органы, отмечая, что они «поддерживают тех смелых женщин и мужчин, которые сообщают о насилии».



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теги: Религия  
   
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