Американские военные предупреждают об угрозе со стороны китайской космической станции в Аргентине

Главная антенна китайской наземной станции в провинции Неукен, Аргентина. (Argentina Presidency of the Nation)

Министерство обороны взволнованно из-за удаленного комплекса, который, по словам Пекина, помог ему приземлиться на противоположной стороне Луны.

Министерство обороны США все больше беспокоится о том, что военные Китая могут следить за спутниками США и союзников с новой наземной станции, расположенной в пустынях Патагонии.

В заявлении перед Конгрессом США 7 февраля адмирал Крейг Фаллер предупредил законодателей об ускоренной экспансии Китая в Латинской Америке. Китай не только поддерживает автократические режимы в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа и использует практику хищнического кредитования, но также инвестирует средства в такую ключевую инфраструктуру, как наблюдение за космическими аппаратами дальнего космоса в Аргентине, сказал Фаллер законодателям.

Военные и разведывательные органы США с самого начала следят за развитием этого объекта с растущей тревогой. За последние несколько лет выросла мощная 16-этажная антенна из удаленного комплекса в 200 гектаров в провинции Неукен. Но, по словам экспертов, станция, которая окружена 8-футовым забором из колючей проволоки, работает без особого контроля со стороны аргентинских властей. По сообщениям, наземная станция начала работу в апреле 2018 года.

Китай настаивал на том, что цель объекта – мирное исследование космоса и наблюдение. Говорят, например, что в январе он сыграл решающую роль в посадке Китайского космического корабля на темной стороне луны.

Брайан Виден, эксперт по космической политике и безопасности, отметил, что Соединенные Штаты используют антенны, как в Патагонии, по всему миру.

«Для меня нет никаких конкретных доказательств, кроме того, что происходит в Китае, которые бы говорили, что это низко».

Но военные США обеспокоены тем, что радар может использоваться для другой цели: для сбора информации о положении и активности военных спутников США.

«Пекин мог бы нарушить условия своего соглашения с Аргентиной только о ведении гражданской деятельности. Он может контролировать космическую деятельность США, союзников и партнеров», - сказал Фаллер, который до недавнего времени служил в Пентагоне главным военным помощником бывшего министра обороны Джеймса Мэттиса.

Как у Китая, так и у России есть несколько способов вывести из строя невоенные и военные спутники США и союзников, которые предоставляют очень важные навигационные, коммуникационные и командно-контрольные услуги по всему миру, согласно докладу NASIC ВВС США. В Китае есть военные подразделения, которые уже начали обучение противоспутниковым ракетам, подобным тем, которые использовались в испытании 2007 года для уничтожения китайского метеорологического спутника. Они создали более 3000 единиц обломков, которые все еще находятся на орбите Земли, и угрожают находящимся поблизости космическим объектам.

Согласно сообщению, в дополнение к противоспутниковым ракетам обе страны могут блокировать спутники. Например, те, которые управляют беспилотными военными самолетами США. Бортовые лазеры могут также использоваться для временного или постоянного слепого изображения спутников и других датчиков. Кибератаки на ключевую инфраструктуру, такую как наземные космические станции, также опасны.

Разведывательное сообщество США также считает, что космические возможности Китая и России представляют опасность для вооруженных сил США, даже несмотря на то, что обе страны настаивают на международных соглашениях о нераспространении оружия в космосе.

В дополнение к боевой ракете, предназначенной для спутников на низкой околоземной орбите, Китай, вероятно, намерен использовать дополнительное оружие, способное уничтожить спутники вплоть до «геосинхронной» орбиты Земли, заявил директор Национальной разведки Дэн Коутс 29 января в Комитете Сената по разведке.

«Предложения Китая и России по международным соглашениям о нераспространении оружия в космосе не затрагивает множества вопросов, связанных с [противоспутниковым] оружием, которое они разрабатывают. Благодаря этому они используют возможности космической войны, настаивая на том, что космос должен быть без оружия », - сказал Коутс, согласно его письменным показаниям.

Эксперты отметили, что утверждение Пекина о мирных целях не может быть принято за чистую монету, поскольку китайское национальное космическое агентство тесно связано с Народно-освободительной армией.

Фрэнк Роуз, который занимал пост помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями с 2014 по 2017 год и в настоящее время является старшим сотрудником Института Брукингса, сказал, что географическое расположение новой станции дает Китаю важный космический обзор в южном и западном полушариях.

«Это вопрос определенных орбит. Есть причина, почему у США спутниковые станции слежения по всему миру - это дает глобальный обзор», - сказала Роуз. «Вы не сможете получить такого обзора из Китая».

Эван Эллис, профессор в Институте стратегических исследований Военного колледжа США, сказал, что основной целью наземной станции может быть мирное исследование. Общая форма и размер тарелки «соответствуют тому, что говорят китайцы», - сказал он, отметив, что это местонахождение «имеет определенный смысл». Ученым нужны объекты, расположенные со всех сторон Земли, для космические наблюдения.

Эллис сказал, что персонал, работающий на объекте – это либо действующие, либо бывшие китайские военные, но это «отнюдь не низко», учитывая, насколько тесно армия связана с китайской космической программой.

Тем не менее, Эллис отметил, что этот объект также может быть использован для сбора других типов данных, в частности, о различных секретных коммерческих и военных спутниках.

Он также обеспокоен тем, что правительство Аргентины «на самом деле не имеет физического доступа» к этому комплексу, отметив, что он находится в шести часах езды от ближайшего правительственного здания.

Роуз высоко оценил администрацию Трампа за то, что она сосредоточила свое внимание на космосе, включая план по восстановлению космического командования США, но сказал, что есть одна «зияющая дыра» в их подходе – отсутствие дипломатических контактов с Китаем в этом вопросе. Администрация Обамы в 2016 году вела переговоры по космической безопасности с Китаем, один в Вашингтоне и один в Пекине, сказал он, отметив участие Государственного департамента и Министерства обороны. Но администрация Трампа не продолжила эти переговоры.

«Я воздам должное администрации, она сосредоточена на угрозе нашим космическим системам», - сказал Роуз. «Однако это не просто военное решение проблемы - да, мы должны защищать наши системы в космическом пространстве, да, мы должны быть готовы ответить на атаки, но мы должны подумать и о дипломатии».

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