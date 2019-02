архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.02.19 15:27 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “BuzzFeed”,

"The Hole In The Ozone Layer Is Going To Close Completely By 2060" США - 06 ноября 2018 г. Дыра в озоновом слое полностью закроется к 2060 году Это (в основном) положительные новости. На этой неделе ООН опубликовала отчет, в котором говорится о восстановлении озонового слоя. Ожидается, что дыра над Южным полюсом полностью закроется к 2060 году. 2018 год продемонстрировал продолжающееся снижение озоноразрушающих веществ в атмосфере Земли с 2000 года. Разрушение озонового слоя обнаружили еще в 1974 году, а знаменитую дыру в озоне над Антарктикой нашли в середине 1980-х годов. Монреальский протокол – международное соглашение, которое было подписано в 1987 году для защиты озонового слоя. В течение последних 18 лет озоновый слой постепенно восстанавливался. При нынешней скорости сокращения хлорфторуглеродов (CFC) этот слой должен полностью восстановиться к 2030-м годам. Тем не менее, в полярных регионах этот процесс затянется до 2060-х годов, потому что именно там CFC нанесли больший ущерб. CFC обычно использовались как хладагенты и аэрозольные пропелленты до конца 2010 года, когда они были запрещены Монреальским протоколом в развивающихся странах, через 15 лет после того, как развитые страны прекратили их использование. Доктор Олаф Моргернстерн, климатолог и один из рецензентов доклада ООН, сообщил BuzzFeed News, что основной вывод заключается в том, что «общее количество хлора и брома в атмосфере медленно снижается с течением времени». Моргернстерн указал на то, что в докладе представлены не только хорошие новости - ученые также обнаружили, что за последние три года в атмосфере немного увеличилось количество CFC. Возможно, что страна (или страны) уклоняются от правил. «С другой стороны, два основных типа этой группы [два типа CFC] дают выбросы, которые мы даже не могли ожидать... если продолжается производство, являющееся незаконной, преступной деятельностью, то мы должны предположить, что это на самом деле происходит. В истории Монреальского протокола, это самое вопиющее нарушение». ООН заявляет, что доклад об озоновом слое показывает успех Монреальского протокола. ООН также говорит о том, что положительный результат будет подкреплен Кигалийской поправкой к протоколу, которая будет введена в действие в следующем году. Поправка запретит гидрофторуглероды (HFCs), которые использовались в хладагентах и кондиционерах для замены CFCs до того, как ученые убедились в том, что они действуют как парниковые газы. Итак, означает ли восстановление озонового слоя то, что замедлится изменение климата? Нет, не совсем. Моргернстерн говорит, что исчезновение озоновой дыры окажет лишь «небольшое» влияние на изменение климата, поскольку изменения озонового слоя мало влияют на глобальное потепление. Моргернстерн говорит, что доклад ООН представляет многообещающий результат для окружающей среды и что, если бы озона не существовало, «на планете не было бы наземных форм жизни».

