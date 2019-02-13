Христианская Россия против светских Соединённых Штатов

January 21, 2019 By Stephen Ryan

Уинстон Черчилль однажды назвал Россию «головоломкой, завернутой в тайну, скрытой в непостижимости». Слова Черчилля звучат правдоподобно сегодня, когда мы видим, что Россия едва ли не мистическим образом вновь выходит на мировую арену как военный противник, как геополитический конкурент и раздражающая проблема-загадка, которую никто в Вашингтоне так и не смог разрешить. Обама ошибся, когда высмеял опасения Митта Ромни о том, что Россия представляет угрозу для мирового порядка, и назвал Россию «региональной державой».

Эксперты по внешней политике и России из округа Колумбия, как прогнозисты имеют весьма удручающий послужной список. Леон Арон пишет в журнале Foreign Policy: «Каждая революция - это сюрприз. Тем не менее, последняя русская революция должна считаться одним из самых больших сюрпризов. В годы, предшествовавшие 1991 году, практически не было ни одного западного эксперта, ученого, чиновника. или политика предвидевшего надвигающийся распад Советского Союза.

После распада Советского Союза, общепринятым мнением было то, что Россия станет малозначащей отсталой страной которую можно будет легко игнорировать развитому миру. Но этого почему то не случилось.

Мы теперь мы видим на CNN как Владимир Путин радостно нажимает кнопку запуска в стратосферу гиперзвуковой ядерной ракеты, которая, как утверждают, «неуязвима» и способна достичь любого города в Соединенных Штатах. Вместо того, чтобы исчезнуть, Россия противостоит Соединенным Штатам, и две страны вернулись в состояние, похожее на холодную войну - тлеющего конфликта-сосуществования. Профессор из Принстона, Стивен Коэн говорит, что впервые после ракетного Карибского кризиса, вновь возникла реальная угроза ядерной войны.

Ещё большей загадкой, чем новоявленная политическая многозначительность России, является её неожиданная роль как ведущего защитника христианства в мире. Кажется невероятным, что бывший сотрудник КГБ Владимир Путин теперь жестко критикует западные страны за отказ от своих христианских корней. Путин говорит:

Люди на Западе на самом деле стыдятся своей религиозной принадлежности и действительно боятся говорить о ней. Христианские праздники и торжества отменены или нейтрально переименованы, как если бы они были чем-то постыдным. С помощью этого метода скрывается глубокая моральная ценность этих торжеств. И эти страны пытаются навязать эту модель другим странам во всем мире. Я глубоко убежден в том, что это прямой путь к деградации и примитивизации культуры. Это приводит к ещё более глубокому демографическому и моральному кризису на Западе.

Путин не только говорил о защите христианства; он подтвердил свои слова военной интервенцией. Россия неоднократно заявляла, что её приход в Сирию в поддержку борющегося правительства Асада отчасти был мотивирован защитой христианских сект, ставших жертвами геноцида со стороны ИГИЛ.

Шокирующая ирония духовного пробуждения России заключается в том , что оно происходит на фоне внезапной вспышки религиозного ханжества в американских СМИ и среди многих влиятельных членов Конгресса, которые представляют эту страну под девизом «Мы верим в Бога» ("In God We Trust"). «В Вас громко говорят догматы», - высказала своё мнение сенатор Фейнштейн, недовольная тем, что ее собеседник был католиком. Сенатор Камала Харрис внесла свою лепту, выразив свое возмущение кандидатом в судьи за то, что он является членом католической добровольческой организации, что он осмелился иметь религиозные убеждения.

Это, без всякого сомнения, большевизм - воинствующий фанатизм, нетерпимость к тем кто придерживается другого мнения. Левые интеллектуалы в этой стране “проглотят” и такие ярлыки, они ведь «либералы» в конце концов, т.е. те кто носит эти ужасные плакаты “Добро пожаловать все”, - но тоже самое делали и участники русской революции, у которых тоже были отличные лозунги до того, как они начали убивать священников и взрывать церкви.

Сегодня, правительство Соединенных Штатов отнимает религиозные свободы и движется в будущее имея токсичные отношениями с верующими людьми. Крупные корпорации собрали все свои факелы и вилы и присоединились к правительству в его борьбе против христианства. Facebook подвергает цензуре изображения распятия; телеведущие называют христианство "психическим расстройством", и все смеются; крупные университеты проводят занятия по издевательству над христианством по таким темам, как «христианские привилегии». Организации, выступающие за жизнь, помечены как «группы ненависти».

Российское правительство, напротив, финансирует восстановление православных храмов государственными долларами. Русских православных епископов регулярно можно увидеть на военных объектах, где они проводят религиозные церемонии, читают молитвы, несут иконы Девы Марии и самозабвенно кропят повсюду святой водой. На церемонии открытия нового русского православного собора Путин сказал: «Невозможно представить Россию без христианства». Христианское обновление в России - это реальное событие с неисчислимыми геополитическими последствиями, поэтому крайне важно, чтобы политики США понимали общую приверженность России защите своей культуры, культуре, которая начинается с убеждения россиян в том, что христианство является основой их страны.

Две недели назад Путин выразил свое возмущение госсекретарем Помпео за вмешательство в важный спор между Украинской Православной Церковью и Русской Церковью. Путин сказал: «Этот политический шаг не является хорошей новостью для религиозной свободы. Это явное и вопиющее нарушение свободы религии. Раскол может обернуться тяжелым спором, если не кровопролитием». В июле прошлого года на церемонии, посвященной 1030-летию принятия христианства, Путин сказал: «Христианство было отправной точкой для формирования и развития российской государственности».

Стол накрыт. Сегодня мы видим две ядерные державы абсолютно уверенные каждая в своей правоте - одну духовную, другую светскую. Возникает зловещее чувство, что Россия и Соединенные Штаты, незримо ведомые тёмной силой, движутся по пути к неизбежному конфликту, твердо намеренные начать Апокалипсис.

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