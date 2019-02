архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.02.19 23:13 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The Atlantic”,

"Why People Still Don’t Buy Groceries Online" США - 05 февраля 2019 г. Почему люди до сих пор не покупают продукты в Интернете Мы покупаем онлайн практически все, кроме продуктов. Почему? Почти 30 лет назад, когда только у 15 процентов американцев были компьютеры, Томас Паркинсон установил модемы на винной стойке Crate and Barrel и начал принимать заказы первой интернет-компании по доставке продуктов, Peapod, которую он основал вместе со своим братом Эндрю. В то время заказывать продукты в Интернете было сложно: большинство покупателей пользовались коммутируемым доступом, а веб-графика Peapod была настолько элементарной, что клиенты не видели изображения того, что они покупали. Доставка была тоже сложной: Паркинсоны ездили в продуктовые магазины Чикаго, покупали то, что заказывали клиенты, а затем везли товары на заднем сиденье своей потрепанной Honda Civic. Когда люди хотели запастись определенными продуктами - клубничным йогуртом или диетической кока-колой, - Паркинсоны опустошали целые секции местных продуктовых магазинов. Peapod существует и сегодня. Но убедить клиентов заказывать продукты в Интернете почти так же сложно, как и в 1989 году. Сегодня в Интернете двадцать два процента продаж приходится на одежду, 30 процентов – на компьютеры и электронику, но только 3 процентах – на продукты, согласно отчету Deutsche Bank Securities. До тех пор, пока компании, занимающиеся доставкой продуктов через Интернет, не будут обслуживать сотни домов в одном районе, им будет очень трудно получить прибыль. Несмотря на то, что этот бизнес стоит 800 миллиардов долларов, продуктовый магазин, как известно, имеет низкую норму прибыли. Большинство таких магазинов почти убыточны. Прибавьте затраты на рабочую силу, оборудование и газ для быстрой и дешевой доставки, и ваш бизнес, возможно, потерпит крах. «Никто не заработал много денег, продавая продукты в Интернете», - сказала мне Сухарита Кодали, аналитик Forrester Research. Но в каждой стране все по-разному. По данным Kantar Consulting, в Южной Корее 20 процентов потребителей покупают продукты в Интернете, а в Великобритании и Японии - 7,5 процента. Но у этих стран есть несколько крупных населенных центров, что облегчает работу компаниям по доставке: они могут открывать магазины в нескольких крупных городах и получать доступ к огромной покупательской способности. Но в Соединенных Штатах люди рассредоточены по сельским, городским и пригородным районам, что мешает добиться хороших результатов. А жителям Южной Корее и Японии удобнее совершать покупки по телефону. Но компании в Соединенных Штатах все еще пытаются развить доставку продуктов онлайн. Сегодня Peapod – одна из компаний, предлагающих доставку продуктов в определенных районах метрополитена. В июне 2017 года Amazon купила Whole Foods за 13,4 миллиардов долларов и начала доставлять продукты для членов Prime по всей стране; Аналитики в то время предсказывали, что ноу-хау компании в области логистики позволят ей использовать магазины Whole Foods, чтобы доминировать в доставке. Также в 2017 году Walmart приобрела Parcel. Через два месяца Target заявила, что покупает Shipt. В мае прошлого года Kroger рассказал о сотрудничестве с британским онлайн-магазином Ocado, который помогает ускорить доставку с помощью роботизированных складов. Такие компании, как ALDI, Food Lion и Publix, начали работать с Instacart. FreshDirect недавно открыла высокоавтоматизированный центр доставки в 400 000 квадратных футов и в следующем году планирует выйти за пределы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Вашингтона. История Peapod, у которой было 30 лет, чтобы усовершенствовать онлайн-доставку продуктов, говорит о том, что заработать деньги – это сложная задача, даже для таких крупных предприятий, как Amazon. Peapod имеет больше опыта, чем любая другая онлайн-компания по доставке продуктов. Она обошла Webvan, которая заработала 800 миллионов долларов до краха в 2001 году. Сама компания Peapod едва не разрушилась в 2000 году. Она была спасена голландским конгломератом Royal Ahold NV, который купил сначала контрольную долю, а затем и всю компанию. (После недавнего объединения материнская компания Peapod теперь называется Ahold Delhaize - она владеет сетями супермаркетов, такими как Food Lion, Hannaford и Stop & Shop.) В 2016 году Peapod была только в плюсе на трех рынках. Компания не смогла привлечь достаточное количество людей для покупки продуктов в Интернете, чтобы снизить затраты на доставку. Если компания с 30-летним опытом доставки продуктов не может преуспеть, кто-нибудь может? По сравнению с продуктами, доставка одежды, электроники и корма для собак невероятно проста. Такая компания, как Amazon, хранит эти продукты на складе, упаковывает их в коробку и отправляет по почте или через своих подрядчиков по доставке. Продовольственные товары нельзя просто упаковать в коробку и доверить перевозчикам. Представьте, что поступил заказ на фруктовое мороженое, авокадо, коробку с колой и чипсы. Фруктовое мороженое не должно растаять, авокадо не должно быть плохим, кола тяжелая, а чипсы нельзя раздавить. Теперь подумайте о том, что средний заказ Peapod насчитывает 52 предмета. Поэтому продуктовым магазинам всегда будет выгоднее, чтобы клиенты сами приходили к ним, а не наоборот, сказал Кодали, аналитик Forrester. Одно из главных нововведений Amazon в доставке заключалось в том, что она могла исключить посредника (магазин) и продавать вещи напрямую потребителям, экономя затраты на накладные расходы. Но компании, занимающиеся фасованными товарами, не могут исключить магазины, поскольку у них нет инфраструктуры, чтобы доставлять свою продукцию, будь то мороженое или авокадо, непосредственно потребителям. Peapod попыталась снизить свои издержки несколькими способами. Она хранит продукты на больших складах за пределами города, что экономит деньги, потому что ей не приходится покупать или арендовать торговые помещения в городских центрах. Peapod выяснила, как сделать онлайн-доставку продуктов относительно быстрой, что означает, что один сотрудник может обработать десятки заказов всего за несколько часов. В «складских помещениях», которые, по сути, являются небольшими магазинами, проходы гораздо уже, чем в обычных продуктовых магазинах. Сотрудники носят на своих запястьях устройства, сообщающие им, в каком проходе и на какой полке находится продукт, и они быстро загружают продукты в корзины, сканируя штрих-коды. Несмотря на нововведения Peapod, весь процесс очень трудоемкий. Работники Peapod должны сканировать продукты с помощью особого устройства, чтобы проверить, что, например, мясо не стало слишком теплым; они также должны пересчитывать товары, чтобы убедиться, что ничего не пропало. (Ahold, материнская компания Peapod, уже использует роботов для ускорения некоторых этапов упаковки.) Сам процесс доставки тоже может быть медленным. Я ездила вместе с одним водителем Peapod, Рикардо Бернардом, в пятницу днем, когда он развозил продукты в богатом районе Чикаго. Нам дали 19 остановок в сильно перенаселенном районе. Бернарду приходилось парковать грузовик в узких местах, выходить, разгружать сумки с продуктами, вызывать жильца по домофону (или говорить со швейцаром), ждать лифта, подниматься на лифте, а затем ждать, пока жильцы откроют дверь, чтобы он мог распаковать сумки на кухонном столе - процесс, который может занять более 10 минут. Самые успешные компании по доставке продуктов - это действительно логистические компании. Сотрудники штаб-квартиры Peapod разрабатывают маршруты, следят за погодой и трафиком в режиме реального времени, чтобы можно было внести изменения в случае шторма или концерта. Все это позволяет сэкономить секунды или минуты. Компания вознаграждает водителей, которые выполняют свою работу быстрее среднего, но в то же время получают высокие оценки клиентов. Бакалейным компаниям, возможно, придется потратить больше денег, открывая больше обычных магазинов, чтобы упростить логистику и сократить количество времени на доставку. Несмотря на то, что потребовались годы, чтобы сэкономить секунды на доставке, Peapod изо всех сил пытается заставить финансовые инструменты работать. Компания взимает плату за доставку в размере от 6,95 до 9,95 долларов за заказ. Такая цена может показаться высокой тем, кто привык к бесплатной доставке, но это не покрывает расходы. Peapod щедро платит за работу. Бернард, как и все работники Peapod, – штатный сотрудник, который получает медицинское обслуживание и другие льготы; Сегодня рынки, на которых Peapod получает прибыль, – самые густонаселенные, как, например, Нью-Йорк. Даже Amazon работает на пригородных рынках. В прошлом году компания объявила, что приостановила службу доставки Amazon Fresh в Нью-Джерси, Пенсильвании и Мэриленд, но при этом обслуживает Нью-Йорк, Чикаго и Бостон. Продуктовые магазины сейчас находятся в трудном положении из-за крупных предприятий, таких как Walmart и Target. Теперь, когда Amazon выходит на новые рынки, она заставляет продуктовые магазины предлагать доставку, даже если они потеряют на этом деньги. Если они этого не сделают, то клиенты могут пойти куда-нибудь еще. Некоторые супермаркеты пытаются придумать для потребителей новые, но не такие дорогие способы упростить процесс покупок. Walmart, Kroger, Safeway и ряд других магазинов предлагают, например, функцию «нажми и забери», что позволяет клиентам заказать продукты в Интернете, а затем забрать их в магазине. «Нажми и забери» представляет почти половину онлайн-продаж продуктов питания, по данным Nielsen, по сравнению с 18 процентами в 2016 году. Amazon, в дополнение к своим вариантам доставки, открыла Go магазины в Сиэтле, Чикаго и Сан-Франциско, которые позволяют клиентам выбирать товары и уходить, не дожидаясь очереди, для оплаты. Магазины предлагают различные скидки и акции, чтобы заставить клиентов подписаться на услуги доставки. Например, большинство онлайн-служб предлагают бесплатную доставку при первом заказе клиента. По словам Элли Симмес, старшего аналитика Kantar Consulting, причина № 1, из-за которой многие клиенты получали доставку, заключалась в том, что у них был стимул. Но когда акции уходят, то и клиенты вместе с ними. «Стоимость доставки по-прежнему мешает развитию», - сказала мне Симмес. Чтобы дать эти стимулы и не обанкротиться, некоторые супермаркеты сотрудничают с брендами, чтобы субсидировать стоимость доставки. Например, компания Colgate может предложить бесплатную доставку, если клиент купит определенное количество продуктов Colgate. Цена – не единственная причина, из-за которой клиенты не заказывают доставку продуктов. В магазине Massachusetts Stop & Shop я спросила несколько покупателей, почему они не берут доставку; Большинство из них сказали, что им нравится выбирать продукты, и они не любят планировать свои покупки заранее. 37-летний Майк Колодзей сказал, что он любит ходить в продуктовый магазин. «Я спокойно провожу свое время», - сказал он. Дома у него пятеро детей. Оказывается, ходить по магазинам не так уж и неприятно. В пригороде люди садятся в свою машину и едут в просторные магазины, где они могут выбрать понравившуюся им продукцию, а также узнать о новых продуктах, говорит Дэвид Дж. Ливингстон, аналитик супермаркета DJL Research. Некоторые магазины предлагают такие услуги, как винные бары или рецепты, которые доставляют людям удовольствие. Тем не менее, аналитики говорят, что сейчас самое время для магазинов доставки онлайн. Согласно Deloitte, есть много потребителей, «которые эмоционально не привязаны к физическому процессу покупок и могут рассмотреть варианты онлайн-покупок». Среди них Джим Виннфилд, который недавно сделал свой первый онлайн-заказ на доставку продуктов; Он жил в пригороде Чикаго, но недавно переехал в центр города и решил попробовать Peapod. «Я настолько ленив, что хочу, чтобы люди делали для меня как можно больше», - сказал он мне. Первая доставка Winnfield была бесплатной. Они заставляют клиентов регистрироваться. Супермаркетам, вероятно, придется потратить много денег на акции и предложения, поскольку они хотят сделать доставку более популярной. Это, конечно, преимущества богатой компании Amazon, которая уже давно смогла убедить акционеров в том, что расходы на привлечение клиентов дают долгосрочные выгоды. Это никогда не было стратегией Peapod - она обошла конкурентов, таких как Webvan, потому что никогда не тратила много денег, которых у нее не было, сказал мне Паркинсон. Но даже Peapod сейчас вступает в борьбу за клиентов. Только в январе 2019 года Ahold Delhaize заявила, что запускает в Бостоне беспилотную доставку продуктов и приобрела сеть супермаркетов на Лонг-Айленде. Сегодня Peapod предлагает 20 долларов на продукты питания и бесплатную доставку в течение первых 60 дней. Сегодня Peapod приходит к выводу о том, что клиенты дешевы, и какая бы компания ни предлагала свои услуги, выиграть может самая дешевая.

