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опубликовано редакцией на Переводике 14.02.19 02:53
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Пентагон признал, что Россия ограничивает воздушный суверенитет США

В ответ на тайную войну, которую ведут Запад  и арабские страны Персидского залива с целью смены  режима в Сирии, Россия разместила там свою систему противовоздушной обороны С-400. Решение  России имело глобальные последствия.

Published: January 27, 2019,

Пентагон признал, что новые российские системы ПВО серьезно ограничивают свободу действий  ВВС США в зарубежных операциях. Отчет, частично опубликованный в Wall Street Journal (WSJ), преподнесен как большой сюрприз.

Но еще во времена холодной войны американские пилоты и их союзники по НАТО проявляли  максимальное уважение к системам-предшественницам современных российских систем С-300 и С-400. Так  что, цитируемый WSJ отчет Пентагона в принципе не раскрывает ничего нового.

Единственная новая проблема заключается в том, что Россия развернула  эти ракетные системы в горячей точке - Сирии, чтобы ограничить операции, проводимые  ВВС США.

Потеря абсолютного господства в воздушном пространстве особенно сильно ударила по военному министерству США. Если Пентагон «сообщает» о таких событиях средствам массовой информации, то,  как правило, он получает больше денег от налогоплательщиков. В таких сообщениях военно-промышленный комплекс часто жалуется на недоработки в военной технике или даже на предполагаемое превосходство потенциальных противников, говорит бывший шпион Райнер Рапп.

Опыт показывает, что это делается с намерением потребовать увеличения  финансирования в следующем бюджете. Алармистские сообщения об угрозах  для «национальной безопасности», как правило, успешно помогали добиться   одобрения увеличения военных расходов. А Пентагон хронически нуждается в финансировании  своих новых «запросов» против России и Китая.

С 2001 года, когда началась «Война с террором» (“War on Terror” -  WOT), Пентагон преобразовал структуру военной машины США в армию солдат-коммандос. Сегодня  она состоит из бесчисленных, небольших, очень мобильных, целевых групп, которые в основном самостоятельно и действуют по всему миру - с или без согласия заинтересованных стран - против «врагов» Соединенных Штатов.

Это может включать разведывательные миссии или целевые миссии по захвату или уничтожению.

Тем временем возрождающаяся и независимая Россия и сверхдержава Китай  сумели, по крайней мере, частично ограничить глобальные претензии Вашингтона на власть. Поэтому, в последние годы, влиятельная фракция в Пентагоне пыталась изменить курс силовых структур на подготовку к крупным наземным войнам против сильных противников, отметил Рапп.

Согласно Wall Street Journal,  последние два года, Кремль использовал тотальную одержимость Вашингтона предполагаемыми российскими «кампаниями по дестабилизации и дезинформации», чтобы «завоевать  превосходство в воздухе в тех регионах, где самолеты США раньше могли бы действовать безнаказанно».

От севера Сирии, вдоль границ Восточной Европы до Северного полярного круга и далее на Дальний Восток, Россия построила зенитное кольцо, которое «угрожает доступу  американских военных» и вынуждает Вашингтон «пересмотреть свою позицию как обладателя военно-воздушных сил, которым никто в мире не смеет бросить вызов».

Российская система противовоздушной обороны С-400 также обнаруживает самолеты-невидимки (стелс) и является «раздражающим и потенциально смертельно опасным оборонительным щитом, который, начиная с развертывания в Сирии,  изменил расчеты США и их союзников в потенциальных горячих точках».

Фактически Кремль использовал эту «серию дальнодействующих  и эффективных систем противовоздушной обороны», чтобы установить «новый железный занавес» вокруг России, -  пожаловался WSJ.

Хотя Пентагон еще не имел возможности  проверить российские зенитные системы в бою, он уже признал в своем докладе необходимость изменения маршрутов полетов и   невозможность размещать самолеты ВВС США везде где угодно.

Например, батареи С-400 в Сирии «заставили приспосабливать к  ним операции возглавляемой США антиасадовской коалиции». Согласно статье WSJ, это самое значительное открытие в отчете Пентагона.

В конце 2017 года, Белый дом пересмотрел свою стратегию национальной безопасности с учетом так называемых «новых вызовов» России и Китая. В ней, в частности, говорится, что Россия «разработала военный потенциал, который в период кризиса лишает Америку доступа и лишает нас возможности действовать свободно и беспрепятственно».

Подобную формулировку можно найти в отчете Конгресса, составленном двухпартийной комиссией для оценки стратегии защиты Белого дома. Как цитируется в статье WSJ, Комиссия отметила, что Россия «добивается региональной  гегемонии и ищет способы проецировать свою власть в глобальном масштабе» и что это уже «привело к сокращению военных достижений США» и является «угрозой жизненно важным интересам США».

Хотя военные расходы и возможности России несопоставимы  с расходами США и даже Китая (оборонный бюджет России составляет примерно одну десятую от бюджета Пентагона), Кремль умело  маневрирует, чтобы напугать Вашингтон, продолжает WSJ.

Одновременно  Вашингтон обеспокоен тем, что «смертельная  зона досягаемости С-400» может быть увеличена  за счет продажи системы другим странам, таким как Китай и Индия, которые выступают против Саудовской Аравии и Турции.

WSJ  однако  признал, что причиной, по которой системы С-400 в конечном итоге были размещены за пределами России,  была война в Сирии. Так что винить в этом, Вашингтон и его союзники должны только себя.

Тем более, что некоторые официальные лица США признавали, хотя и крайне  редко, что российские войска пришли в Сирию только в ответ на тайную войну  по смене режима, которая велась против Дамаска.

WSJ процитировал советника Путина по внешней политике Сергея Караганова, который сказал: «Россия не хочет военного превосходства, но она положила конец превосходству Запада или США. Теперь Запад больше не может применять силу без разбора ».

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