Мы нашли самый большой в мире барабан - и он в космосе

Университеты в США давно спорят о том, кто же обладатель крупнейшего в мире барабана. За титул боролись «Purdue Big Bass Drum» и «Big Bertha», названный в честь немецкого орудия времен Первой мировой войны.

Но, к сожалению для американцев, в Книге мировых рекордов Гиннесса говорится, что титул по праву принадлежит корейскому барабану «CheonGo» – более 5,5 метров в диаметре, около шести метров в высоту, а вес более семи тонн. Но мои последние научные результаты, только что опубликованные в Nature Communications, превзошли всех соперников. Самый большой в мире барабан на самом деле в десятки раз больше нашей планеты - он находится в космосе.

Вы можете подумать, что это бессмыслица. Но магнитное поле (магнитосфера), которое окружает Землю и защищает нас, рассеивая солнечный ветер вокруг планеты, – гигантский и сложный музыкальный инструмент. Уже около 50 лет известно то, что слабые магнитные типы звуковых волн могут отскакивать и резонировать в этой среде, создавая определенные ноты точно так же, как духовые и струнные инструменты. Но эти ноты образуются на таких низких частотах, что мы не можем их услышать.

Большая магнитная мембрана

Главная часть барабана – его поверхность, технически называемая мембраной (барабаны также известны как мембранофоны). Когда вы ударяете по этой поверхности, пульсация распространяется по ней и отражается от неподвижных краев. Исходные и отраженные волны могут мешать друг другу, усиливая или подавляя друг друга. Это приводит к тому, что определенные точки кажутся неподвижными, в то время как другие движутся взад и вперед. Конкретные структуры и связанные с ними частоты полностью определяются формой поверхности барабана. На самом деле вопрос «Можно ли услышать форму барабана?» интересовал математиков с 1960-х годов до сегодняшнего дня.

Внешнюю границу магнитосферы Земли, известную как магнитопауза, можно сравнить с упругой мембраной. Она увеличивается или сжимается в зависимости от изменяющейся силы солнечного ветра, и эти изменения часто заставляют пульсацию или поверхностные волны проходить через границу. Ученые часто были сосредоточены на том, как эти волны распространяются по сторонам магнитосферы, но они также должны двигаться к магнитным полюсам.

Физики часто сталкиваются со сложными задачами и значительно упрощают их, чтобы получить общее представление. 45 лет назад этот подход помог теоретикам впервые продемонстрировать то, что поверхностные волны действительно могут отражаться, заставляя магнитосферу вибрировать так же, как барабан. Но если в теории отказаться от определенных упрощений, помешает ли это возможности существования самого барабана? Это не было ясно.

Также, оказалось, что очень трудно найти убедительные данные для этой теории. В космической физике, в отличие от астрономии, мы обычно работаем с чем-то совершенно невидимым. Мы не можем просто сфотографировать то, что происходит, мы должны отправить спутники и с помощью них все оценить. Но это означает, что мы знаем только то, что происходит в тех местах, где есть спутники. Часто возникает вопрос, находятся ли спутники в нужном месте в нужное время, чтобы найти то, что вы ищете.

В течение последних нескольких лет мы с коллегами продолжали развивать теорию магнитного барабана. Мы смогли придумать некоторые критерии, которые, как мы думали, могли бы дать необходимые доказательства. По сути, нам нужно было, по крайней мере, четыре спутника рядом с магнитопаузой.

К счастью, миссия НАСА «THEMIS» дала нам не четыре, а пять спутников. Все, что нам нужно было сделать, - это найти такое действие, которое было бы эквивалентно удару барабанной палочки, и измерить, как поверхность движется в ответ, и какие звуки она издает. Действие, о котором идет речь, - поток высокоэнегретичных частиц. Как только мы закончили работу, все встало на свои места почти идеально. Мы даже воссоздали то, как на самом деле звучит барабан.

Это исследование, действительно, показывает, насколько сложной может быть наука в реальности. Нам потребовалось 45 лет, чтобы продемонстрировать то, что относительно просто звучит. И это путешествие далеко не закончено, предстоит еще много работы, чтобы выяснить, как часто происходят такие колебания (как здесь, на Земле, так и потенциально на других планетах) и каковы их последствия для нашей космической среды.

В конечном итоге мы сможем понять, какой ритм создает магнитосфера с течением времени.

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