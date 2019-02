архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.02.19 05:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Times of Israel”,

"Report: US ordered strike on pro-Assad port-a-potty" Израиль - 05 февраля 2019 г. ВВС США отказались нанести удар по стратегически важному мобильному сортиру на одно очко, использовавшемуся про-Асадовскими силами Согласно Foreign Policy, ВВС США заблокировали приказ возглавляемой США коалиции уничтожить возле стратегической базы Аль-Танф мобильный туалет, использовавшийся [про-Асадовскими] ополченцами. By TOI STAFF 5 February 2019 Иллюстрация: портативный передвижной туалет в пустыне (YouTube screenshot) В понедельник, журнал Foreign Policy сообщил, что, возглавляемая США коалиция, воюющая против Исламского государства в Сирии, в 2017 году запросила нанести авиаудар по портативному сортиру, принадлежавшему сторонникам Асада. Инцидент был заблокирован военно-воздушными силами, но потенциально мог привести к эскалации военных действий с ополченцами, поддерживаемыми Ираном. Это произошло неподалеку от американской базы аль-Танф, расположенной вблизи стратегического пограничного перехода между Ираком и Сирией, который рассматривается как критически важный для усилий Ирана по созданию сухопутного коридора, протянувшегося от Ирана через Ирак и Сирию до Ливана, где базируется террористическая группировка Хезболла. Американские силы несколько раз наносили авиаудары по связанным с Ираном силам, приближавшимся к гарнизону, утверждая, что они действовали для защиты своих войск расквартированных там. Американская военная база Аль-Танф на юге Сирии, 22 октября 2018 года. (AP / Lolita Baldor) 17 мая 2017 года, проправительственные силы, имеющие связи с Ираном и/или "Хизбаллой", двигались примерно в 21 миле от базы, чтобы встретиться с другой группой, поддерживаемой Ираном, двигавшейся из Ирака, сообщает Foreign Policy . Коалиционные силы напали на конвой, убив одного человека и уничтожив несколько транспортных средств. Ополченцы были предупреждены через Россию, что они не должны продвигаться к американской базе или доставлять грузы. На следующий день было замечено, что грузовик с портативным туалетом движется к остановленному конвою, и коалиция приказала нанести воздушный удар. Однако командование ВВС США отказалось это делать, заявив, что приказ незаконный. «Мы отклоняемся от Конституции, когда военные командиры решают использовать американскую военную силу против сил другого государства в отсутствие реальной, неминуемой угрозы», - заявил представитель министерства обороны. Он назвал идею о том, что портативный туалет угрожает силам США, «смехотворной».



