архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 28.02.19 07:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Wall Street Journal”,

"U.S. Rejects New European Dirty-Money Blacklist" США - 13 февраля 2019 г. США отвергли новый черный список ЕС в отношении "грязных денег" Список из 23 юрисдикций также включает Панаму и Пуэрто-Рико



Наследный принц Саудовской Аравии Мохамед бин Салман в центре. Фото: bandar al-jaloud/саудовский королевский дворец/Agence France-Presse/Getty Images Сэмюэл Рубенфельд и Дэниел Майклс Министерство финансов США сказало в среду американским банкам, что они могут игнорировать обновленный черный список Европейского Союза точек "грязных денег", поставив под сомнение методологию ЕС составления этого списка, в который включены несколько территорий США. Этот список, обнародованный в среду, стал результатом усилий ЕС по ужесточению давних мер против отмывания денег и финансирования терроризма после публикации "Панамских документов" в 2016 году, которые раскрыли то, как глобальные элиты избегают уплаты налогов или отмывают деньги через офшорные подставные компании. Это новая версия списка ЕС, опубликованного в 2017 году. В список ЕС включены Саудовская Аравия и Панама, а также такие территории США как Виргинские острова Соединенных Штатов и Пуэрто-Рико, что ставит их рядом с такими странами как Иран, Сирия и Северная Корея. От банков в ЕС потребуется полная юридическая проверка финансовых операций в отношении клиентов и финансовых организаций из внесенных в черный список стран. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова сказала, что этот список направлен на то, чтобы гарантировать, что "грязные деньги из других стран не будут попадать в нашу финансовую систему". Она призвала перечисленные страны "без промедления исправить их недостатки". Министерство финансов США заявило, что у него имеется "значительная озабоченность касательно содержания списка", сказав, что его составление было ошибочным. Министерство сказало, что оно не ожидает, что финансовые организации США будут учитывать список Еврокомиссии при проведении ими внутреннего контроля на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег. ЕС внес в черный список страны на основе своих собственных критериев и оценки юрисдикционных систем, которые оказывают системное действие на надежность финансовой системы ЕС, имеют значение для экономики и связи с ЕС, или же рассмариваются Международным валютным фондом как офшорный финансовый центр, сказала Еврокомиссия. Однако Министерство финансов США сказало, что нормотворческим органом для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эта группа FATF, созданная группой семи ведущих промышленно развитых государств в 1989 году, уже составляет список юрисдикций высокого риска. Группа FATF проводит независимые экспертизы стран, чтобы оценить их правовые режимы в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страны, которые не внедряют ее нормы, рискуют получить обозначение как юрисдикции высокого риска или несотрудничающие юрисдикции, что затрудняет этим государствам произведение операций с банковскими системами стран-членов группы FATF. Министерство финансов США сказало, что Еврокомиссия не включила достаточно глубокие экспертизы, предоставила затронутым юрисдикциям только поверхностное основание для решения, сообщила юрисдикциям, что они будут включены в список, всего за несколько дней до объявления и не предоставила им разумную возможность оспорить их внесение в список. Однако объективность процесса FATF все больше под вопросом, сказал Том Китинг, директор Центра изучения финансовых преступлений и финансовой безопасности в Королевском институте оборонных исследований Великобритании, научно-исследовательском центре, специализирующемся на вопросах международной безопасности и обороны. Г-н Китинг обратил внимание на недавний случай с Пакистаном, когда США вошли в столкновение с Саудовской Аравией из-за наказания Исламабада за то, что США считают бездействием против террористов, действующих на его территории, и Вашингон выиграл этот бой. Усилия Пакистана, чтобы его исключили из санкционного списка FATF, продолжаются, согласно сообщениям местной прессы. "Мы можем видеть на нескольких недавних примерах, как FATF политизируется", - сказал г-н Китинг. Вашингтон также отверг включение территорий США в список, сказав, что нормативно-правовая база США против отмывания денег также распространяется и на эти юрисдикции. Соединенным Штатам не было предоставлено никакой разумной возможности обсудить основания для включения в список этих территорий США, заявило Министерство финансов.

Кристиан Уиганд, представитель Еврокомиссии, сказал, что у ЕС "было конструктивное обсуждение с властями США, когда мы связались с ними по поводу территорий США в этом списке". За последние 18 месяцев США и ЕС разошлись по ряду связанных вопросов после более чем десятилетия сближения, сказал Дэвид Мюррей, бывший чиновник Министерства финансов США. "Это ведет к различиям в склонности к риску среди финансовых организаций и между финансовыми организациями и их клиентами, что еще больше затрудняет нормативно-правовое соответствие, особенно в глобальных банках, которые должны выполнять требованиях всех своих контрольно-надзорных органов", - сказал г-н Мюррей, являющийся теперь вице-президентом Financial Integrity Network, консалтинговой компании, специализирующейся на финансовом анализе деятельности организованной преступности. Правящим кругам по обе стороны Атлантики нужно признать, что никто не делает достаточно для борьбы с отмыванием денег, сказал Кларк Гасконь, заместитель директора Объединения финансовой достоверности и корпоративной прозрачности, ассоциации исследовательских и инициативных групп. ЕС принял важные законы, но государства-члены блока не могут принудить к их исполнению, между тем как у США более сильное правоприменение, но их правовой режим полон лазеек в законе, сказал он. "Пришло время перестать переводить стрелки и начать действовать", - сказал г-н Гасконь. Саудовская Аравия, которую обвиняют в помощи или обеспечении возможности финансирования террористов после атак 11 сентября, не ответила на запрос о комментарии. Министерство иностранных дел Панамы отвергло включение страны в список, сказав, что у страны не было возможности объяснить те действия, которые она предприняла для того, чтобы справиться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оно надеется провести переговоры с европейцами, чтобы рассеять их опасения, заявило министерство. статью прочитали: 2 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.