Почему Российская империя так страшна врагам.

Сразу скажу, что идея заимствована мной у некоего Жан-Поля Ру, автора «Истории Ирана и иранцев. От истока до наших дней». Я лишь обобщил выводы, продлил честное мнение и понимание историка на последующую историю и наше время. Для понимания современности обратимся к истории, лучшей притчи придумать невозможно.





Какое стереотипное представление европейских историков о Александре Великом и Персидской империи? Все поголовно откровенно презирают последних, зато с придыханием рассказывают о необыкновенном гении Александра и легендарных Афинах и Спарте, олимпийских играх и демократии, немного придурковатых, но суровых и лаконичных спартанцах, таких симпатичных и жизнелюбивых афинянах.







Древних греков мы рассматриваем как предтечу современной европейской цивилизации, построенной на авторитете науки, военной дисциплины и сознательности гражданского общества. О расцвете культуры, поэзии, истории, архитектуры и театра распространяться не будем, это общее место в нашем европейско-ориентированном образовании.





Однако, такое воззрение на историю не только однобоко, ущербно, но и совершенно неверно. Это – ложь, которая запрещает и нам понимание логики истории и её удивительную иронию.





Я уже писал, что катафрахты, тяжеловооруженные всадники появились до европейских рыцарей за 1000 лет. То же касается архитектуры и поэзии весьма романтического и жизнелюбивого Ирана, который по всем статьям превосходит здесь европейские аналоги. Оставим это специалистам, наш блог о политике и экономике.





Что же европейские историки имеют против империи мидян и иранцев? Которая обеспечивала на протяжении 2,5 веков мир всем народам, входившим в неё от Индии до Украины и Эфиопии?







А ведь на этом треугольнике всю человеческую историю непрерывно идут войны. Не исключение и сегодняшние дни.





Почему-то все персидские императоры были не по-европейски добрыми. Даже с врагами. Часто отпускали их, миловали. Нет, бывали и жестокости, особенно при наследовании престола, но при завоевании страны элита уничтожалась только в случае её крайней враждебности, а так – и боги, и элита и народ продолжали жить как и до завоевания, никто не собирался их «форматировать» под имперские стандарты.





Понятно, что были и восстания, и недовольства, и попытки отделения авантюристами в разных регионах, но общее впечатление от этой империи – мир и довольство. Да, она была рыхлой, не очень боеспособной, огромное войско состояло из совершенно немыслимых ополчений, которым в принципе сложно было эффективно взаимодействовать (по данным Геродота оно исчислялось миллионами человек, если это допустить то представьте себе уровень логистики, коммуникаций и экономических отношений в этом древнем мире!).





Все это высмеивается европейцами, как нечто дикое, громоздкое и неуместное. То ли дело лаконичная красота спартанцев или грозной македонской фаланги! Что за нелепые и разношерстные полчища Дария, признак слабости и неустроенности его империи?





Но на все можно и нужно посмотреть с другой стороны. Дарий наглядно демонстрировал эллинам, какое множество самых разных народов вполне мирно и счастливо живут под его руководством. Что греки так держатся за свою независимость? Что от неё толку?







Признайте зависимость от Дария, выставляйте иногда небольшое ополчение (которое вряд ли когда будет воевать) и будьте счастливы!





Но, как известно, греки предпочли смерть сдаче и смогли отстоять свою независимость. Но что это им дало? Как только внешняя угроза исчезла, греки развязали войны внутри Эллады и воевали до полного изнеможения, пока, почти без борьбы, они не стали Ахейской колонией Рима. И там они очень быстро утратили свою «национальную идентичность» и постепенно превратились из культурных и пассионарных эллинов в современных хитроватых и заурядных греков. (Был ещё, конечно, взлет Византийской империи, но его трудно идентифицировать именно с эллинами или современными греками, это был скорее осколок Рима, нежели Эллады).





Итак, победа над Дарием и завоевания Александра ничего не принесли эллинам, кроме войны до самоуничтожения.







А что Александр принес народам персидской империи? Согласно Жан-Полю Ру, кстати французу, успехи Александра сильно преувеличиваются его романтическими жизнеописаниями. Он так и не покорил значительную часть империи (Согдиану, Армению, Азербайджан, Восточную Анатолию). Он так и не смог основать свою монархию, стать полноценным наследником Ахменидов, а его приспешники немедленно погрязли в междоусобицах.







И это – победа? Это хуже, чем поражение. И сравните это с походами Дария, который даже в неудачном походе на скифов лишь хотел воссоединить все арийские народы (есть предание, что иранцы/арийцы бывают трех видов: оседлые, горные и кочевые).





Именно со времен Александра регион непрерывно потрясают военные конфликты. Вот что дал миру этот «великий» полководец. Не зря он так популярен в цивилизации смерти и разрушения.





Но продолжим наше историческое путешествие. Что делали у нас Гитлер и Наполеон? Да то же самое, что и Александр Македонский. Пользуясь отлично выученной, дисциплинированной, но довольно немногочисленной военной машиной, он хотел разрушить нашу государственность, покорить нас.





Мы уничтожили этих недоумков благодаря тактике скифов: изматывающими отступлениями и мелкими стычками, партизанской борьбой и массовым героизмом русского народа. Но представим себе на минуточку, что мы бы проиграли. Как некогда проиграли монголо-татарам.





Неужели кто-то поверит, что империя Наполеона/Гитлера пережила бы его смерть? Да на следующий же день её части начали бы вновь братоубийственную войну между собой. Именно в этом – главное преступление Наполеона и Гитлера, а не в концлагерях или лживой пропаганде европейских ценностей. После их смерти вся Евразия стала бы гигантской горячей точкой. Если бы не подвиг русского народа.





Мы подошли к главному, фундаментальному выводу. В сегодняшнем мире только Россия (как некогда древний Иран) предлагает народам идею империи, а именно: идею взаимовыгодного и мирного, равноправного объединения, гарантирующего сохранение религиозных, культурных, национальных и прочих ценностей, гарантирующих сохранение малых народов и национальностей, их жизненных интересов.





И наоборот. Так называемая европейская цивилизация есть цивилизация разрушения и смерти. Она сильна и даже могущественна только пока есть объект для разрушения. Но разрушив его, она неизбежно погибнет, так как никакой имперской идеи в ней нет.







Они неспособны объединять. Они – цивилизация смерти и разрушения. Любой, кто акцептует эту идеологию взамен традиционной национальной, становится её носителем, неизбежно втягивается в состояние войны до полного самоуничтожения





Из-за этого комплекса неполноценности они и бесятся. И при одном слове «Российская империя» теряют способность думать.





И непростительная глупость нам самим этого стесняться. Россия может быть или империей, или она просто не нужна на карте мира.

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