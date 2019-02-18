Пчелы могут многому научить нас, а именно коллективному интеллекту

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Когда дело доходит до принятия решений, большинство из нас в какой-то степени поддается влиянию других людей, независимо от того, выбираем ли мы ресторан или политического кандидата. Мы хотим знать, что думают другие, прежде чем сделать выбор.

Люди – это социальные существа. Настолько социальные, что мы часто зависимы от других из-за нашей склонности копировать поведение и общение – также известной как «социальное научение».

Люди копируют друг друга каждый день. Вы можете купить новейшие тренажеры, потому что они очень популярны, даже если вы на самом деле ничего не знаете об их качестве. Вы можете поделиться этой информацией, возможно, разместив обзор в социальных сетях. Это может подтолкнуть к «более разумным» решениям в сфере покупок, потому что, если продукт популярен, то он, скорее всего, высокого качества. Поэтому иногда социальное научение может помочь в принятии решений.

Учимся вместе

Наши способности к социальному научению привели к невероятному технологическому успеху. Достижения в современной науке и технике стали возможными не только благодаря гениальным инновациям, но и благодаря способности людей учиться у других. Таким образом, социальное научение рассматривается как источник коллективного интеллекта – разумного принятия решений среди групп людей, что улучшает способности одного человека. Это может быть полезно в таких областях, как управление, разработка продуктов и прогнозирование выборов.

Однако может сработать и обратный эффект. Толпы могут впадать в коллективное «безумие», когда из-за копирования неэффективные или вредные знания становятся вирусными – феномен, называемый неадаптивным поведением.

Почему группы людей иногда проявляют коллективную мудрость, а иногда безумие? Можем ли мы снизить риск неадаптивного поведения и в то же время увеличить возможность коллективной мудрости?

Это достаточно популярная проблема в социальной науке. Ключ к этой загадке может быть в том, как люди используют информацию от других, а как – свою информацию, полученную в результате проб и ошибок. Если люди просто копируют других, не опираясь на собственный опыт, любая идея, даже плохая, может распространиться. Так как же социальное научение может улучшить процесс принятия решений? Правильный баланс между копированием других и опорой на личный опыт – ключ к решению проблемы. И все же нам нужно точно знать, что такое правильный баланс.

Гибкий ум пчел

Люди – не единственные существа, способные на коллективный разум. Пчелы также могут принимать коллективные решения, когда они ищут пищу или новые гнезда. Более того, пчелы могут избежать неадаптивного поведения. Пчелы предотвращают распространение вредоносной информации, хотя и копируют друг друга через общение и социальное научение. Но как они это делают?

В начале 20 века австрийский биолог Карл фон Фриш обнаружил, что рабочие медоносные пчелы используют своего рода «виляющий танец» для общения друг с другом. Эти танцы – пчелиные версии рейтинговых систем. Вместо звезд или хороших отзывов, оценки пчел определяются продолжительностью танца. Когда пчела находит хороший источник пищи, она долго танцует. Когда она находит плохой вариант, то продолжительность танца мала или вообще отсутствует. Чем дольше танец, тем больше пчел отзовется на приглашение.

Исследователи продемонстрировали, что пчелиные семьи работают на выбранном участке, даже после того, как другие нашли новые участки, таким образом предотвращая неадаптивное поведение. Коллективная гибкость – ключевой фактор.

Не такой гибкий ум людей

Вопрос в том, почему толпы людей не могут действовать так же, как пчелы, особенно если у них схожая система обмена социальной информацией? Чтобы исследовать это, мы разработали математическую модель.

Для исследования были определены два ключевых фактора: согласованность - то есть степень, в которой индивид следует мнению большинства; и склонность к копированию - степень, в которой человек игнорирует свои личные знания и полагается исключительно на других.

Мы запустили простую онлайн-игру в качестве психологического эксперимента. Участникам пришлось неоднократно выбирать один из трех игровых автоматов. Один автомат может дать больше денег, чем другие, но игроки с самого начала не знали, какой именно.

Миссия состояла в том, чтобы определить лучший автомат и выиграть как можно больше денег. Поскольку многие участвовали в одном и том же эксперименте, игроки могли видеть то, что делали другие участники в режиме реального времени. Тогда они могли копировать или игнорировать выбор других.

Результаты показали, что сложная задача вызвала большую степень согласованности, а копирование увеличивалось с размером группы. Это говорит о том, что, в отличие от пчел, когда большие группы сталкиваются со сложностями, коллективное принятие решений становится негибким, а неадаптивное поведение – заметным. Популярный автомат стал более популярным, потому что люди следовали за выбором большинства, даже если на самом деле это было не так.

Исследование также показало, что люди в группах могут быть гибкими, как пчелы, когда степень согласованности или копирования – низкая. Игроки могли рассмотреть лучший вариант, когда группа была небольшой или перед ними стояла менее сложная задача. Благодаря низкой степени согласованности люди изучали менее популярные варианты, и в конечном итоге могли найти лучший, а не самый популярный.

Наши результаты показывают, что мы должны лучше понимать риск неадаптивного поведения, когда преобладают такие условия, как большой размер группы и сложная задача. Мы должны учитывать не только самые популярные мнения, но и мнения меньшинства. Так, толпа может избежать неадаптивного поведения.

Независимые мысли у отдельных людей могут снизить риск коллективного безумия. Разделение группы на подгруппы или задачи на небольшие простые шаги способствует гибкому, но в то же время умному интеллекту. Мы можем многому научиться у пчелы.

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