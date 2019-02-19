Кабаева родила дочь в Швейцарии!

18.02.2019

Вновь появились слухи о пополнении семьи Путина: Беременную Алину Кабаеву уже несколько раз якобы видели в Тичино. И теперь она должна была родить девочку!

Путин и Кабаева

Половина кантона уже говорит об этом, рассказывает одна жительница Тичино изданию Blick.ch: Подруга Владимира Путина Алина Кабаева (32) несколько дней назад зарегистрировалась в клинике Святой Анны в Соренго в Тичино, где она хочет родить их общего ребенка. Об этом проболталась одна знакомая, которая там работает.

Не успел Blick.ch опубликовать слухи, как они уже участились.«Corriere del Ticino» теперь пишет, что Алина Кабаева родила девочку.

По информации телевидения Тичино RSI российская пара забронировала две палаты в больнице. Одну для рождения и вторую для семьи и телохранителей. В начале недели палаты были заняты в течении нескольких дней, теперь они снова свободны.

Ticinonews пишет, что рождение состоялось на прошлой неделе. Кабаева и Путин пришли непосредственно к рождению. Она осталась ночевать в больнице, а он у друзей.

Кроме того, на прошлой неделе было замечено много автомобилей с русскими номерами. По словам Ticinonews Владимир Путин дружит с гинекологом клиники.

«NZZ» пишет, что в медицинских кругах идут разговоры, что медицинскии бригады одной частной клиники в Тичино активизировались в последнии дни. Еще раньше Кабаева посещала Тичино - с визитами в больницу Святой Анны. Кроме того, русская красавица показывалась и на площади. Отметим: Несколько человек утверждат что уже несколько месяцев назад видели ее беременной.

Владимир Путин 5 марта последний раз выступил на публике: На приеме с итальянским Премьер-министром Маттео Ренци в Кремле. О его местонахождении велись самые дикие предположения. Теперь на это может быть простой ответ: Путин взял перерыв для ребенка.

В Посольстве России заявили: «Мы комментируем только официальные сообщения.»

Ребенок Путина из Тичино мог бы быть третьим общим ребенком его и Кабаевой. В 2009 должен были родиться сын Дмитрий, а в 2012 дочь.

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