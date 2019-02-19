Первые роды в космосе

TIM CLAYTON / CORBIS / GETTY

Представьте себе рождение в космосе

Цель одного стартапа – организовать рождение ребенка в 250 милях над Землей. Вопрос: почему?

Момент, наконец, наступил. Рожает женщина в больничном халате. Монитор показывает частоту сердцебиений ребенка. Медсестра успокаивает мать и поддерживает ее. На первый взгляд, обычный день в родильном отделении, если бы не вид за окном: голубая Земля на фоне черного пространства.

Рождение ребенка в условиях микрогравитации напоминает сюжет научной фантастики. Но для одного стартапа – это будущее.

Компания SpaceLife Origin, расположенная в Нидерландах, хочет отправить беременную женщину в сопровождении «обученной медицинской команды мирового класса» в капсуле в космос. Миссия продлится от 24 до 36 часов. Как только женщина родит ребенка, капсула вернется на землю. «Тщательно подготовленный и контролируемый процесс снизит все возможные риски», - говорится на сайте SpaceLife Origin. Компания установила 2024 год как дату поездки.

Все это вызывает множество вопросов - мы вернемся к ним позже - но, возможно, самый важный из них: почему?

Эгберт Эдельбрук, один из руководителей компании, говорит, что роды в космосе – это один из этапов создания страхового полиса для человечества. Если когда-нибудь Земля станет непригодной для жизни – из-за изменения климата, как подозревает Эдельбрук, - он надеется, что человеческий вид покинет мир и поселится в другом месте. Они будут сажать растения, строить дома и создавать семьи.

«Человеческие поселения за пределами Земли были бы довольно бессмысленны без знания того, как рожать в космосе», - говорит Эдельбрук.

Справедливо. Если люди однажды осмелятся покинуть пределы этой планеты и заселить другую, не исключено, что беременность может произойти во время путешествия или на земле. Можно представить малышей в скафандрах, бегающих по Марсу.

Конечно, такое будущее предполагает то, что люди уже решили многие другие проблемы, связанные с путешествиями в другие миры. Ученые все еще пытаются выяснить, как сохранить здоровье взрослых людей в период длительного пребывания на Международной космической станции, которая располагается в космосе, но не выходит из магнитного поля Земли, невидимого пузыря, защищающего станцию и ее жителей от космической радиации. Кроме того, не существует технологии для длительных космических путешествий. Человечеству еще далеко до того, чтобы стать межпланетным видом, и размножение - это всего лишь одна ступенька очень высокой лестницы.

Эдельбрук говорит, что встречался с частными космическими компаниями, которые, возможно, захотят начать миссию, и с людьми, которые будут платить за это. Он посетил сообщества сурвивалистов в Соединенных Штатах; он считает, что они с большей вероятностью оценят цель компании, а некоторые из них достаточно богаты и тратят тысячи долларов на высококлассные убежища. Он даже поболтал с некоторыми женщинами, которые хотели бы претендовать на исторический титул, для себя и своего потомства.

Допустим, у Эдельбрука будут деньги, ракета и доброволец. Что дальше?

Задолго до полета, SpaceLife Origin придется столкнуться со множеством вопросов от нормативно-правовых органов, возможно, даже от нескольких стран. Коммерческие космические полеты не ограничиваются национальными границами, и клиенты одной страны нередко платят правительству другой страны за запуск своей полезного груза. В миссии SpaceLife Origin может участвовать американская женщина в японской капсуле на индийской ракете в сопровождении команды врачей из разных стран.

В такой ситуации трудно сказать, кто будет и что регулировать. В Соединенных Штатах женщин даже арестовывают за то, что они оставляют своих детей без присмотра. Космос гораздо опаснее, чем тротуар за пределами магазина. Позволит ли закон женщине родить в космосе?

Даже если SpaceLife Origin найдет добровольного участника, будет ли этично для компании отправлять его? Врачам, которые будут сопровождать его, возможно, придется нарушить клятву: «Во-первых, не навреди». Трудно сказать, что помощь в организации родов в космосе не нарушает это правило.

«Большинство знакомых мне беременных женщин чувствуют себя комфортно, когда понимают, что медицинская помощь сможет решить проблемы во время родов, до родов, или после родов», - говорит Вирджиния Вотринг, профессор космической медицины в Бейлорском медицинском колледже. «Ставить человека в такую ситуацию, когда медицинская помощь находятся на расстоянии многих, многих, многих миль от него, не очень хорошая идея».

Давайте пока забудем о том, как SpaceLife будет рассчитывать время схваток, чтобы доставить участника в космос. При подъеме на орбиту гравитация в три раза сильнее воздействует на астронавтов. При неудачном запуске и аварийной посадке такая сила увеличивается втрое. Неизвестно, как такое экстремальное давление повлияет на беременную женщину.

В литературе мало что говорится о том, что может произойти на орбите. В космосе проводились эксперименты по размножению, но в них участвовали только мыши, рыбы, ящерицы и беспозвоночные. В 1990-х годах беременные крысы родили в космическом аппарате США. У всех крысят была недоразвита вестибулярная система и структура внутреннего уха, позволяющая млекопитающим ориентироваться. Как и предполагали ученые, отсутствие гравитации сделало крысят неполноценными. Чувство равновесия у животных восстановилось вскоре после рождения, но одно было ясно: детенышам животных необходима гравитация.

Представь себе роды без нее. Женщина не сможет воспользоваться всеми преимуществами силы тяжести во время родов. Мысль о введении обезболивания кажется ужасной;

Ребенок сделает свои первые вдохи с помощью герметичной металлической коробки, в которой будет находиться кислород, созданный сложными искусственными системами, а не растениями. «Ребенок, возможно, будет дышать смесью газов, не похожей на воздух Земли», - сказала Вотринг. «Взрослые люди, кажется, отлично справляются с этим, но если вы впервые используете свои легкие, есть ли разница? Я не знаю».

После окончания родов маме и малышу придется пережить возвращение на Землю, а именно свободное падение сквозь атмосферу и приземление с парашютом. Но есть еще один необычный вопрос: где получить свидетельство о рождении?

Список таких проблем можно продолжать и продолжать. SpaceLife Origin задумала необычную миссию. Руководители компании, включая Эдельбрука, не имеют опыта работы в медицине или космических полетах. Другая миссия SpaceLife Origin – запуск в космос сперматозоидов и яйцеклеток для формирования эмбриона, а затем возвращение его на Землю для имплантации.

Геррит-Ян Звенн, двоюродный брат Эдельбрука, убежден, что, если эта компания не сделает этого, то сделает другая. Звенн, профессор права в Лейденском университете, рассказал об ученом Хе Цзянькуй, который в конце ноября объявил о рождении здоровых близнецов, чьи эмбрионы он изменил с помощью метода редактирования генов. Эта новость вызвала международный протест. Его работа, которая проводилась почти в тайне, попирала общепринятые нормы в технологии редактирования генов.

«Я думаю, что в какой-то момент это произойдет в любом случае, поэтому нам лучше сделать все очень открыто и прозрачно», - говорит Звенн.

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