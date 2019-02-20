Плато

Представим себе обширное плато, со всех сторон окружённое непроходимыми горами. На плато, в разных его местах, обосновалось несколько племён. Нас не интересует, как они попали туда, возможно, пришли, когда на плато ещё существовал (или не был забыт) проход между горами, или, что более естественно, пришло туда одно племя, которое потом разделилось на части, не это важно.

Первоначально ресурсов плато с избытком хватает на то, чтобы обеспечить развитие всех живущих на нём племён. Каждое из племён владеет своей территорией, плюс наличествует некое свободное пространство (назовём его зоной экспансии), ограниченное поначалу достаточно условными границами. Но в процессе экспансии, обусловленной увеличением численности племён, ростом потребностей и другими причинами, т. е. общими законами развития таких систем, закономерно расширяются, пока не сомкнутся и не перестанут быть условными. После этого экстенсивное развитие становится невозможным, и для каждого из племён становится актуальной тенденция исчерпания ресурса его территории.

И вот здесь возникает приципиально новая проблема: что делать дальше? Сохранять прежний способ развития, экстенсивную экспансию, дальше не представляется возможным, а заранее озаботиться разработкой нового способа никто не удосужился, ненужным это казалось в рамках потребительского бытия. Какие же выходы возможны из этого положения, какое разрешение кризисной ситуации?

Выход первый, и самый "естественный" для обществ с низким уровнем развития - продолжение экспансии насильственным способом, иначе говоря - война, в которую неизбежно, раньше или позже, но будут втянуты все племена, результаты же военных действий могут быть следующие. Это или значительное снижение численности племён, или взаимное их уничтожение, или победа одного из племён. Но решение проблемы выживания, не говоря уж о нормальном развитии хотя бы одного из племён плато, этим способом не достигается. О варианте взаимного уничтожения говорить нет смысла - и так всё ясно. Вариант резкого снижения численности всех племён чреват резким же снижением производительных сил, что может обусловить необратимый регресс цивилизации плато. Во всех случаях нельзя не учитывать факт неизбежного истощения ресурсов замкнутого ареала плато, поэтому победа даже одной из сторон может не оказаться окончательным, удовлитворительным решением проблемы.

Выход второй - в искусственном ограничении рождаемости во всех племенах и снижении тем самым численности населения плато. Но, во-первых, для этого необходимо какое-то согласование действий правящих элит всех племён, и выработка соответствующих механизмов воздействия на членов всех племён, что осуществить достаточно сложно. Во-вторых, остаются актуальными те же проблемы истощения производительных сил и ресурсов ареала.

И, наконец, третий выход - наиболее конструктивный, потому что предыдущие два варианта конструктивными нельзя назвать даже с натяжкой. Этот выход заключается в объединении всех племён для достижения общей цели - поиска выхода из кризисной ситуации, обусловленной не чем иным, как законами развития "живых разумных" систем. Следовательно, и решение проблемы следует искать, опираясь на эти законы. Каков смысл этого утверждения?

Мы констатировали выше, что доминирующий (а может и основной, единственный) тип существования и развития населения плато - простейший, экстенсивный. Это т. н. "собирательная" экономика: охота, скотоводство и т. д. Именно такой тип экономики быстро истощает ресурс ареала и вынуждает осуществлять экспансию во всё новые пространства. Между тем, как буквально "под ногами" могут находиться неисчислимые богатства, использование которых может на длительное время отсрочить кризис и дать тем самым время людям на поиск качественного, конструктивного, долговременного решения проблемы. Это и развитие земледелия, и поиск залежей полезных ископаемых, и использование условно возобновляемых энергетических ресурсов и т. п. Но обеспечить этот поворот к интенсивному типу развития может лишь развитие познание. Именно знание - тот главный ресурс, "добыча" которого открывает доступ ко всем остальным ресурсам.

Но развитие познания требует нормальных условий существования общества, в условиях кризиса эта задача нерешаема. Важнейший вывод здесь тот, что задача развития познания, задача эффективного образования должна быть актуальной, приоритетной по отношению к другим задачам на всех этапах развития общества, всегда. В ситуации же кризиса использовать этот инструмент невероятно сложно, почти невозможно, хотя какая-то маленькая вероятность успеха всё же остаётся. Если в каждом из племён найдутся люди с соответствующим уровнем восприятия, и они окажутся способны оказать влияние на мышление "масс", то можно будет, в принципе, остановить взаимную деструктивную экспансию и перейти к принципиально новому типу развития. Это был бы качественный скачок в развитии, и причём не единственный, это была бы первая ступень длиннющей лестницы, обозначающей конструктивную тенденцию развития сообщества племён.

Ведь на этом пути решаются все обозначенные проблемы. Сохраняются производительные силы и производственный потенциал, к тому же с возможностью интенсивного их развития. В результате познания глубинной сути вещей, новых закономерностей, управляющих миром, появляется доступ к новым, практически безграничным ресурсам. И, что очень важно, органичное слияние различных культур, избавление от внутренних противоречий, способно обеспечить мощнейший системный эффект, т. е. сделать объединённую цивилизацию плато гораздо более сильной и жизнеспособной.

Эта аналогия строилась для того, чтобы наглядно и доступно показать сущность ситуации, сложившейся сейчас в человеческой цивилизации, глубинную сущность глобального кризиса как переполнения некоего замкнутого объёма, многоплановая взаимная экспансия этносов, населяющих планету. Причём границы между этносами имеются в виду не только географические, поскольку система "общество" - многокритериальная система. Данная аналогия довольно точно моделирует ситуацию на нашей планете. Отрезок эволюции цивилизации, когда ещё оставались свободные пространства для экспансии этносов, остался в далёком прошлом. Мир давно разделён на границы, закрывающие возможность свободной экстенсивной экспансии этих этносов (в настоящее время - национальных государств). Таким образом, проблема выбора дальнейшего способа развития цивилизации возникла очень давно, но из трёх возможных способов её решения человечество закономерно выбрало самый деструктивный - силовой.

Из истории известно, что весь обозримый её период люди воюют за передел границ, за передел сфер влияния, в конечном счёте - за ресурс. За тысячи лет буквально по пальцам можно сосчитать мирные годы, когда на планете не бушевало пламя ни одной войны. Причём, что очень важно, существует и усиливается ярко выраженная тенденция к увеличению масштабности и разрушительности силового взаимодействия. Две предыдущие мировые войны , т. е. конфликты глобального уже масштаба, служат убедительным тому подтверждением. И сейчас человечество вплотную подошло к развязыванию очередного глобального конфликта - третьей мировой войны, которая вполне может поставить точку на самом существовании человеческой цивилизации.

http://interpolit.ru/blog/u_ssha_net_shansov_vyigrat_jadernuju_skhvatku_s_rossiej/2017-05-29-7626 - "У США нет шансов выиграть ядерную схватку с Россией".

Нынешнее состояние системы "цивилизация" значительным числом аналитиков определяется как развивающийся глобальный кризис. Но истинные корни этого кризиса назвать не может никто, потому что политическая, экономическая аналитика, социология, традиционно рассматривают проблемы социально-экономического ряда, традиционно же забывая об истинном, глубинном источнике всех явлений в социуме - мышлении человека. Именно мышление современного человека: не украинца, не русского, не китайца, не американца, а представителя вида homo sapiens, некоторые особенности этого мышления генерируют то громадное, и всё нарастающее количество деструктивных явлений в локальных обществах и гиперобществе "цивилизация".

Возникающие всё новые очаги боевых действий, техногенные и экологические катастрофы, загрязнение водной и воздушной среды, истощение и загрязнение почв, тепловое загрязнение, энергетические и финансовые кризисы, межнациональные и религиозные конфликты, политические кризисы, злоупотребления власти, коррупция, преступность всех видов, классовое противостояние, межличностные конфликты, обнищание населения во многих странах - и весь этот бедлам содержит усиливающуюся тенденцию к разрешению силовыми методами.

Так что же делать? Несмотря на предпринимаемые меры по ограничению рождаемости численность населения на планете неуклонно возрастает - при неуклонном же возрастании дефицита ресурсов. А такой радикальный способ снижения численности населения мира, как война, может оказаться слишком радикальным средством. Очевидно, самым конструктивным средством, отталкиваясь от предложенной модели, является третий способ, т. е. интеграция цивилизации в целостность с обретением ею нового системного качества. С последующим закономерным выходом в новый ареал, в новое обширное пространство возможностей с практически безграничным ресурсом.

Мы выяснили, что главным системоформирующим фактором нового состояния цивилизации может быть лишь приципиально новое знание о мире, согласующее интегральную системную функцию явления человек с вселенским окружением, новая картина мира, позволяюща определить истинные координаты Человека во Вселенной. Лишь в этих координатах человек сможет переосмыслить своё место в мироздании, сформировать перспективную долгосрочную цель и, в соответствии с этой целью, переформатировать общественное устройство всех национальных государств, приведя его к некоему общему знаменателю.

Но реализация этого способа, исходя из нынешнего содержания суммарного интеллекта цивилизации, кажется практически неосуществимой. Потому что существует такое явление, как инерция, которое очень серьёзно проявляется не только в свойствах физических тел, но и в поведении "разумных" систем, в том числе "коллективных разумных" систем. И чтобы преодолеть эту инерцию, необходимо приложить очень большые усилия. Исходя из нашей аналогии, чтобы вывести разные по культурному развитию племена (нации) из замкнутого пространства плато (мировоззренческого кокона цивилизации), необходимо дать им единый взгляд на проблему, а, значит, и на мир, т. е. некое общее мировоззрение, и заложить тем самым основание общей культуры. И, само собой, дать некие общие принципы общественного устройства, без чего невозможна согласованная деятельность по достижению общей цели. Вот только от привычного образа жизни очень сложно отказываться, поэтому существует вероятность, что человечество будет двигаться по инерции, пока не разрушится на новом рельефе, скажем так, условий существования. Слишком уж много предпосылок именно к такому финалу.

Из сказанного можно сделать вывод, что главная причина глобального кризиса, это неспособность цивилизации людей перейти к интенсивному типу развития. А причиной этой инерции является устаревшее, поверхностное знание о мире. К тому же просто выйти из тупика недостаточно, нужно научиться действовать так, жить так, чтобы не попадать больше в тупики развития. Долгую жизнь человечеству может обеспечить лишь интенсивный тип экспансии, базирующийся на углублённом познании, приоритет знания в развитиии, а не погоня за "благами". Нужна общая идея, как главный фактор, способный реализовать этот вариант развития цивилизации, и нужен некий "центр кристаллизации" в обществе, с которого может возникнуть новое состояние общества. Но возникновение такой идеи невозможно, пока национальные академии пытаются сформировать национальные идеологии. А вся мировая наука не смогла пока выработать концепцию достаточной степени общности как идеологию цивилизации. Увы...

6-06-2017 г. г. Запорожье.

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