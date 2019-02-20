Питание астронавтов: об этом вы никогда бы не спросили. Интервью с ученым-диетологом МКС

JSC / NASA

Питание астронавтов: об этом вы никогда бы не спросили

В 2008 году, за несколько дней до своего возвращения на Землю, астронавт НАСА Дэниэль Тани заявил журналистам, что после четырех месяцев в космосе он очень хочет сделать что-то совершенно обычное.

«Я с нетерпением жду момента, когда положу еду на тарелку и съем несколько продуктов одновременно», - сказал Тани.

Тарелки довольно бесполезны на Международной космической станции. В условиях микрогравитации обычный прием пищи обычно включает в себя термостабилизированные или лиофилизированные блюда в одноразовых упаковках. Астронавты разогревают их или добавляют воду, а затем едят вилкой прямо из упаковки. На космической станции нет холодильников или морозильников, поэтому не о каких пищевых остатках не может быть и речи.

Несмотря на такой необычный прием пищи, астронавты едят много продуктов, которые можно найти дома у каждого: яичницу-болтунью, спагетти, курицу терияки, брокколи, овсянку с изюмом. Меню состоит примерно из 200 продуктов и напитков. Некоторые продукты можно употреблять в натуральном виде, например, орехи и печенье. Но большую часть пищи готовят в лаборатории и тщательно перепроверяют снова и снова, чтобы убедиться, что ее можно есть. Некоторые блюда попадают на территорию Food Network: лаборатория приглашает добровольцев оценить внешний вид, цвет, вкус, текстуру и аромат продуктов.

По словам Вики Клоэрис, ученого-диетолога, руководителя лабораторией пищевых систем на МКС, разработка продуктов, пригодных в условиях микрогравитации, может занять месяцы или годы. Я задала Клоэрис несколько вопросов. Наш разговор был отредактирован, чтобы статья была не слишком длинной и понятной.

Марина Корен: Итак, вы попали в Космический Центр Джонсона как ученый-диетолог в 1985 году. Что было с космическим питанием в то время?

Вики Клоэрис: Все было стабильно, как и сейчас. У нас была термостабилизированная, лиофилизированная и натуральная пища, порошкообразные напитки - как и сейчас. Но во время программы Space Shuttle у нас не было такого разнообразия продуктов: миссии были короткими. Когда я приехала сюда, мы брали основные блюда из MREs у военных. Но мы больше так не делаем, потому что в блюдах MRE слишком много соли и жира. У военных есть на то веские причины, но такие продукты вредны для наших членов экипажа.

Корен: Как превратить наш обычный рецепт в такое блюдо, которое подходило бы для условий микрогравитации?

Клоэрис: Многие обычные рецепты, которыми мы пользуемся на земле, долго не хранятся. Конечный продукт требует охлаждения. На космической станции у нас нет специального холодильника или морозильника для еды, поэтому все, что мы отправляем на орбиту, должно долго храниться. Таким образом, мы превращаем стандартные рецепты в блюда стабильного хранения через леофилизацию и термостабилизацию. Термостабилизация – в основном консервная, но продукты хранятся не в банках, а в пакетах. Пакеты намного легче по весу и удобнее. Вся суть заключается в том, что вы не можете просто взять обычный рецепт и термостабилизировать его или подвергнуть леофилизации. Если бы все было так просто. Когда мы пытаемся создать что-то новое, часто приходится делать несколько попыток, несколько корректировок, чтобы получить что-то действительно стоящее.

Корен: Влияет ли микрогравитация на вкусовые рецепторы? На космической станции вкус еды такой же?

Клоэрис:Все зависит от того, с кем вы говорите. Нет научных доказательств того, что микрогравитация меняет вкус пищи. Есть неподтвержденные сведения членов экипажа о том, что на орбите их вкусовые рецепторы притупляются. Другие члены команды говорят, что это все в голове, и нет никакой разницы. Но, возможно, они не так хорошо, как на земле, чувствуют запах еды. Астронавты едят из пакетов, а не с тарелки, а это может помешать почувствовать запах. Также, когда вы дома согреваете еду, то поднимается много тепла, и аромат уходит вместе с ним. А когда вы делаете то же самое в условиях микрогравитации, тепло может рассеиваться в разных направлениях, и запах становится менее интенсивным.

Корен: Какие космические продукты сложнее всего приготовить?

Клоэрис: Все, что крошится. Крошки создают очень много проблем при микрогравитации: они могут попасть в систему фильтрации воздуха. Вы должны убрать их, и обычно для этого используется пылесос. Также все то, что требует охлаждения и без него долгого не хранится, невозможно туда отправить. Иногда нам приходится посылать морозильник с мороженым, чтобы, когда он опустеет, астронавты могли складывать в него медицинские образцы.

Корен: У вас были случаи, когда космический рецепт просто не получался?

Клоэрис: У нас было такое не раз. Мы пробовали создать термостабилизированный чизкейк, но не были довольны результатами. В итоге мы отказались от него.

Корен: Как насчет газированных напитков? Можно ли такое пить астронавтам?

Клоэрис: Нет, если они не упакованы под давлением. В условиях микрогравитации газы будут отделяться от напитка. Кока-кола и Пепси летали в сосудах высокого давления еще в 80-х годах, в то время не было возможности охладить их. Так что у нас была горячая Кока-кола и горячее Пепси, ну и что? В условиях микрогравитации вы, скорее всего, не захотите пить такое в большом количестве, потому что на земле от этого будет сухая отрыжка, а в космосе, возможно, все будет по-другому.

Корен: Что ... что тогда будет?

Клоэрис: Мокрая отрыжка. С едой. При микрогравитации, пища плавает высоко в желудке. Это, скорее всего, не то, с чем бы вы хотели часто сталкиваться.

Корен: Вы думали о том, какую еду НАСА должно приготовить для более длинных миссий, таких как путешествие на Марс или в дальний космос?

Клоэрис: Исследовательская группа в нашей лаборатории работает над этим прямо сейчас. Во время обратной поездки с Марса, продуктам уже будет примерно пять- семь лет, а это огромная проблема. На самом деле мы можем приготовить микробиологически безопасную еду, которая выдержит такой период времени. Но в нашей продовольственной системе очень мало продуктов, которые после всего смогли бы сохранить качество. Мы можем остановить микробные изменения в таких продуктах, но мы не можем остановить химические изменения. Цвет, текстура и вкус будут меняться, а содержание питательных веществ будет снижаться. Конкретное питательное вещество сохраняется в одном продукте лучше, чем в другом. Например, витамин С не стабилен в термостабилизированных продуктах, но стабилен в порошковых напитках.

Корен: Над какими рецептами вы сейчас работаете?

Клоэрис: На данный момент мы не разрабатываем новые блюда. У нас есть продукты, над которыми мы работали последние нескольких лет. Это новое лиофилизированное блюдо из жареной брюссельской капусты, пара термостабилизированных рыбных запеканок, лиофилизированный фруктовый салат.

Корен: Я уверена, что люди спрашивали вас об этом миллион раз, но как прославилось неаполитанское мороженое астронавтов?

Клоэрис: Во время [программы Аполлон] один из членов экипажа попросил мороженое, но то, что ему отправили, не было похоже на то, что можно найти в музеях или в демонстрационных центрах. Я думаю, что все это просто понравилось детям, и коммерческая компания сделала то, что должна была. Члену экипажа на самом деле отправили синтетический продукт на молочной основе.

Корен: Такая работа поменяла ваши взгляды на приготовление домашней еды?

Клоэрис: Моя семья думает, что я иногда слишком остро реагирую. Я беспокоюсь о безопасности продуктов питания. Я не из тех, кто оставляет индейку на столе после обеда.

статью прочитали: 31 человек