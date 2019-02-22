Есть ли жизнь в других галактиках?

Короткий ответ: мы просто не знаем. Многие люди подозревают, что за пределами Земли должна быть жизнь, но мы еще не нашли никаких доказательств.

Тот факт, что мы не нашли жизнь в других местах, еще не означает, что ее не существует. Такие поиски – действительно сложная задача, даже в Солнечной системе, так что может быть, что жизнь совсем рядом. Мы просто еще не нашли ее.

Мое собственное предположение заключается в том, что, возможно, во Вселенной есть жизнь в другом месте, но Вселенная – огромна.

В нашей Солнечной системе есть множество мест, где могла бы существовать жизнь

Давайте отправимся в путешествие по Вселенной…

Когда в школе вам рассказывают о Солнечной системе, то вы узнаете о восьми планетах - Меркурии, Венере, Земле, Марсе, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне.

На самом деле Солнечная система включает в себя огромное количество объектов. Мы знаем о сотнях тысяч астероидов и думаем, что вокруг Солнца на полпути к ближайшей звезде может находиться более десяти триллионов комет. Десять триллионов - это 10 000 000 000 000. Комет много, все изо льда и пыли!

Мы думаем, что в Солнечной системе лучше всего искать жизнь в тех местах, где есть или была в прошлом жидкая вода. Почему? Ну, на Земле, везде, где есть вода, есть и жизнь.

Марс - наша главная цель, и мы продолжаем посылать космические корабли, чтобы выяснить, была ли там когда-нибудь жизнь.

Но есть и другие объекты - луны, вращающихся вокруг гигантских планет, где есть океаны жидкой воды, похороненные глубоко под землей.

У спутников Юпитера (Европы, Ганимеда и Каллисто) есть океаны, в каждом из которых воды больше, чем на Земле. У лун Сатурна тоже есть океаны.

Таким образом, только в нашей Солнечной системе существует множество мест, в которых, как мы думаем, могла бы существовать жизнь, - и мы ищем ее.

Вселенная, полная планет

Но Солнечная система - это всего лишь одна из огромного числа планетных систем. Солнце - одна из 400 миллиардов звезд в нашей галактике. Это 400 000 000 000 звезд. Почти у каждой звезды есть планеты.

Это огромное количество инопланетных миров.

Вселенная, полная галактик

Но это только начало. Наша галактика, Млечный Путь, представляет собой единый «город» звезд, собранных вместе.

Но есть гораздо больше галактик. На самом деле, ученые считают, что в той части Вселенной, которую мы можем видеть, может быть 3,2 септильона планет (3 200 000 000 000 000 000 000 000).

Насколько велика эта цифра? Что ж, это значит, что на каждую песчинку на нашей планете приходится более миллиона планет во вселенной.

Что это значит для жизни?

С таким количеством планет трудно представить, что за пределами Земли нет жизни. Просто есть так много мест, где может быть жизнь, и я лично считаю, что во Вселенной должно быть огромное количество обитаемых планет. Вероятно, миллиарды, триллионы или даже квадриллионы!

Но узнаем ли мы когда-нибудь?

Мне бы очень хотелось так думать - но космос огромен. Если мы найдем жизнь в ближайшем будущем, то я думаю, что мы найдем ее рядом с домом, где-то в Солнечной системе.

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