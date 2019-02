Какая погода на Уране и Нептуне? Новые снимки дают важные подсказки

Уран (слева) и Нептун (справа) «Хаббл». NASA, ESA, A. Simon (NASA Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong and A. Hsu (University of California, Berkeley)

Внешняя область Солнечной системы наименее исследована, но ученым в последние недели удалось разгадать несколько ее загадок. В Новый год космический аппарат НАСА «Новые горизонты» впервые столкнулся с ледяным объектом Ультима Туле. Астрономы также только что обнаружили ранее неизвестную луну, вращающуюся вокруг Нептуна, и назвали ее «Гиппокамп».

Еще одно открытие, благодаря новым снимкам с космического телескопа «Хаббл», заключается в том, что в атмосфере Нептуна и Урана существуют различные погодные условия. Так на что же они похожи?

Мы обычно называем Уран и Нептун «ледяными гигантами». В отличие от газовых гигантов, Сатурна и Юпитера, Нептун и Уран содержат меньше водорода и гелия, но имеют более высокие концентрации таких веществ, как метан, вода и аммиак.

Уран особенно интересен, так как это единственная планета в Солнечной системе, которая вращается на своем боку. Северное лето на Уране длится 21 год, когда северный полюс постоянно освещается солнечным светом, а южный полюс погружен в темноту.

Считается, что наклон Урана – это результат раннего столкновения Солнечной системы с объектом, по крайней мере, таким же большим, как Земля. Такое столкновение могло бы либо освободить внутренние тепловые резервы планеты, либо создать слой частиц, которые эффективно изолируют внутреннее пространство планеты, предотвращая поток тепла в космос. У Нептуна, избежавшего такой встречи, все еще есть внешний тепловой поток. Таким образом, обе планеты имеют почти одинаковую температуру (в пределах нескольких градусов), несмотря на то, что Уран находится на 33% ближе к Солнцу.

Погода на Уране

Отсутствие какого-либо значительного внутреннего теплового потока на Уране означает, что атмосфера этой планеты явно менее активна, чем атмосфера Нептуна. На самом деле атмосфера Урана зимой - самая холодная планетная атмосфера в Солнечной системе. Когда Voyager 2 пролетел мимо Урана в 1986 году, планета представляла собой в основном безликий зелено-синий диск. Однако за прошедшие годы ученые поняли, что даже в этом, по-видимому, холодном, мертвом мире удивительно динамичная атмосфера.

Но новые снимки с космического телескопа «Хаббл» показывают ранее невиданное огромное белое облако, которое, вероятно, состоит из аммиачного или метанового льда, охватывающего северный полюс. На краю этой огромной облачной системы отчетливо видно небольшое облачко метанового льда, которое вращается вокруг края большего облака. Эти облачные структуры могут быть сезонными из-за постоянного солнечного света на северном полюсе.

Вокруг экватора Урана мы также можем увидеть тонкую облачную полосу, хотя в настоящее время непонятно, как эта облачная полоса остается такой узкой. Скорость ветров на Уране настолько высока, что они могут раздувать облака со скоростью до 560 миль в час.

Погода на Нептуне

Как бы ни были сильны ветры Урана, они не сравнятся с ветрами другого ледяного гиганта. Нептун может похвастаться сверхзвуковой скоростью ветра более 1300 миль в час и многочисленными штормовыми системами. Хорошо известно «Большое темное пятно», которое наблюдал Voyager 2 в 1989 году.

На последних снимках «Хаббл» видна другая штормовая система с яркими облаками метановых ледяных кристаллов. Причина, по которой такие объекты кажутся темнее, чем их окружение, заключается в том, что они представляют собой дыры, открывающие обзор в более глубокие слои нептуновской атмосферы.

Как на Юпитере и Сатурне, эти гигантские штормовые системы, возможно, питаются от тепла планеты, оставшегося с момента ее рождения около 4,5 миллиардов лет назад. Посещение Нептуна было бы проблематичным, с температурой, подобной Урану, и удвоенной скоростью ветра. На самом деле, Нептун - самая ветреная планета в Солнечной системе.

Конечно, идеально было бы попутешествовать по этим мирам. К сожалению, кроме большого расстояния, исключительно холодные температуры, сильные штормы и сильные ветра делают их непригодными для человека. Так что сейчас нам просто нужно положиться на телескопы.

