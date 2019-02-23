“Мне наплевать. Я верю Путину”

Эндрю МакКейб исполнял обязанности генерального директора ФБР после увольнения Джеймса Коми.

Дональд Трамп отрицает связь между его президентской кампанией и Россией.

Image: Niall Carson / PA Images

Бывший директор ФБР заявил, что Дональд Трамп сказал, что относительно ядерных возможностей Северной Кореи он верит Владимиру Путину, а не американским спецслужбам.

Эндрю МакКейб исполнял обязанности генерального директора ФБР после того, как Трамп уволил Джеймса Коми.

Вчера он рассказал Программе 60 минут (канал CBS), что Трамп не поверил информации о Северной Корее, которую ему доложили.

МакКейб сообщил подробности об одной встрече, на которой он не присутствовал, но о которой ему рассказали позднее.

«Президент высказал несколько не связанных между собой резких критических замечаний. В одном из них он прокомментировал недавние запуски ракет правительством Северной Кореи» - сказал он.

И, по сути, президент сказал, что не верит, что у северокорейцев есть возможность поразить баллистическими ракетами Соединенные Штаты. И он не верит в это потому, что так сказал ему президент Путин. Президент Путин сказал ему, что у северокорейцев нет таких ракет.

«Сотрудники разведки на брифинге сказали ему, что это не согласуется ни с чем из тех разведданных, которыми обладает наше правительство. На что президент ответил: «Мне наплевать. Я верю Путину».

60 Minutes

✔@60Minutes

«Мне наплевать. Я верю Путину», - якобы сказал президент Трамп, отвергая американские разведданные о возможностях межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи. МакКейб говорит, что слышал это от чиновника ФБР, который был на встрече с президентом. https://cbsn.ws/2Ef6tCq

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19:21 - 17 февраля 2019 г.

Маккейб сказал, что был «шокирован», услышав это, назвав это «нежеланием учиться» со стороны президента.

Маккейб также сообщил программе, что «возможно было совершено преступление», когда Трамп уволил главу ФБР и попытался открыто противодействовать расследованию связей его кампании с Россией.

Маккейб также сказал в интервью, что у ФБР были веские основания для начала контрразведывательного расследования подозрений в существовании союза Трампа с Россией, и, следовательно, возможной угрозы национальной безопасности после увольнения Коми в мае 2017 года.

«Идея в том, что если президент препятствовал правосудию, уволил директора ФБР с целью оказать негативное влияние или прекратить наше расследование злонамеренной деятельности России и, возможно, в поддержку его кампании, то, в качестве следователя контрразведки вы должны спросить себя: «Зачем президенту Соединенных Штатов делать это?», - сказал МакКейб.

Он добавил: «Значит, все те же самые факты заставляют нас задуматься о том, существуют ли неуместные отношения, связь между этим президентом и нашим самым грозным врагом, правительством России?».

Спрошенный, имел ли заместитель генерального прокурора Род Розенштейн доступ к выводам о препятствовании правосудию и контрразведывательному расследованию, МакКейб ответил: «Абсолютно».

Маккейб был уволен из Министерства юстиции в прошлом году после того, как его обвинили в введении в заблуждение следователей во время внутреннего расследования по поводу раскрытия данных средствам массовой информации.

Обвинение было передано в офис прокурора США в Вашингтоне для возможного судебного преследования, но никаких обвинений предъявлено не было.

Маккейб отрицал, что умышленно солгал, и вчера заявил, что считает, что его увольнение было политически мотивированным.

«Я считаю, что меня уволили, потому что я возбудил дело против президента Соединенных Штатов», - сказал он.

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