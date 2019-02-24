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опубликовано редакцией на Переводике 24.02.19 02:39
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Москва готова к переговорам с Токио по поводу сокровищ Российской империи

Politics Feb 23, 2019

Moscow, Feb. 22 (Jiji Press)--Правительство России готово к переговорам с японской стороной, если появятся новые свидетельства  существования сокровищ Российской империи, которые должны быть возвращены из Японии, сказала в пятницу пресс-секретарь МИДа Мария Захарова.

Захарова сделала это замечание на пресс-конференции после недавних сообщений российских СМИ, в которых утверждается, что Япония обязана вернуть сокровища, которые  правительство Российской империи и его сторонники обменяли на оружие во время русской революции 1917 года.

Правые СМИ вновь  подняли этот вопрос  в прошлом месяце в контексте протестов против претензий Японии на четыре острова, удерживаемых Россией, находящихся  в центре территориального спора двух стран.

В некоторых сообщениях цитировалось мнение экспертов о том, что  стоимость российских сокровищ, проданных в Японию, включая слитки золота, составляет  около 80 миллиардов долларов.

Захарова получила вопросы о проблеме сокровищ на пресс-конференции в начале этого месяца, но отложила ответы на  эти вопросы до пятницы.



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теги: Япония  
   
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