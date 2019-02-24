Два лица "армии Путина": Какой увидел Росгвардию немецкий канал ZDF

21.02.2019 Автор Роман Гончаренко

Первым из западных телеканалов немецкий ZDF вблизи наблюдал за тренировками бойцов Росгвардии. О том, что из этого получилось, - в материале DW.

Учения ОМОНа, кадр из документального фильма канала ZDF

Так совпало, что в день выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, в среду, 20 февраля, немецкий телеканал ZDF в вечерний прайм-тайм показал серию 45-минутных документальных фильмов о России. Правда, вышли они не на главном канале, а на и нишевом ZDF Info, который в основном посвящен документалистике. Судя по анонсу, главной сенсацией должна была стать премьера фильма "Путин и мафия", но его трансляцию неожиданно перенесли на 26 февраля. Как сообщили DW в пресс-службе ZDF, это было сделано "по техническим причинам". Вместо него был показан повтор другого фильма о Путине.

Учения ОМОНа, кадр из фильма ZDF

Но одна премьера все же состоялась - фильм "Парни Путина для грубой работы - спецназ в России" (Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland). Картина посвящена созданной в 2016 году Росгвардии и одному из ее подразделений - ОМОНу. По данным ZDF, он стал первым западным телеканалом, которому удалось снять, как тренируется и как работает российский ОМОН.

"Преторианцы Путина"

Авторы называют Росгвардию организацией с "двумя лицами", которая не только борется с организованной преступностью, но и "избивает дубинками оппозиционеров". Фильм оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, это попытка критического взгляда на "личную армию Путина", как называет Росгвардию один из экспертов, созданную для защиты главы Кремля и его власти от уличных протестов и напрямую подчиняющуюся президенту. В качестве примере показаны кадры разгона оппозиционной демонстрации 6 мая 2012 года в Москве накануне инаугурации Путина.

Москва, протесты 6 мая 2012

С другой стороны, обилие съемок, показывающих тренировки бойцов в спортзале, в тире, на полигоне или во время операций на Северном Кавказе, местами напоминает рекламный ролик. Росгвардию в фильме почти поэтически называют "преторианцами Путина", сравнивая бывших солдат внутренних войск МВД, а именно это костяк новой 300-тысячной организации, с личными телохранителями римских императоров.

"Свирепый имидж" ОМОНа

Фильм открывается сценой, в которой сотрудники ОМОНа посреди ночи через окно врываются в виллу в Москве. Как зрители узнают позже, там якобы скрываются пять контрабандистов, зарабатывающих на поставках нелегального алкоголя в магазины дьюти-фри в аэропортах. В доме оказываются двое сонных мужчин, которых омоновцы кладут лицом на пол и в таком положении допрашивают. За кадром текст: "Российские преступники боятся того, с какой жесткостью проводятся задержания". В другом пассаже утверждается, что благодаря "свирепому имиджу" ОМОНа стало меньше беспорядков, устраиваемых футбольными хулиганами на российских стадионах, и чемпионат мира по футболу 2018 года "прошел в основном без проблем".

Кадр из фильма ZDF

В целом сотрудники ОМОНа показаны, как крепкие парни в черных масках-балаклавах, гордящиеся своей работой, готовые выполнить любой приказ и не задумывающиеся о политике. "Упреки, что ОМОН - это прежде всего инструмент удержания власти по ту сторону принципов правового государства, эти мужчины отвергают, - говорится за кадром. – Они не считают себя путинскими громилами". На камеру один из них говорит, что главная задача - защищать порядок и бороться с преступностью. Такие высказывания в фильме оттеняют ссылки на оценки правозащитников, которые обвиняют ОМОН в чрезмерном использовании силы, в том числе во время операций против тех, кого в России называют "террористами на Северном Кавказе".

Почему Росгвардия была бы невозможна в Германии

Единственный немецкий эксперт, которого цитирует фильм, - Харальд Куят (Harald Kujat), отставной генерал и бывший генеральный инспектор бундесвера. Он говорит, что в Германии такая подчиненная одному центру структура, как Росгвардия, была бы невозможна из-за "другого понимания демократии" и сильной роли парламента. Упоминается в фильме и расследование "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального о закупках продуктов для Росгвардии по якобы завышенным ценам и угрозы главы Росгвардии Виктора Золотова, который вызвал оппозиционера на дуэль и обещал сделать из него "сочную отбивную".

Больше ядерных бомб в Европе?

Бывшая советская ракета в ГДР, кадр из фильма ZDF

Третий фильм, связанный с Россией, который показал ZDF Info, называется "Новая холодная война - больше ядерного оружия для Европы?" (Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa?). В нем речь идет о возможных последствиях охлаждения отношений между Россией и Западом, выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), политики США по модернизации ядерного оружия, в том числе размещенного в Германии. О том, что поводом охлаждения стали действия России в Украине, упоминается вскользь. Считается, что на авиабазе Бюхель в западной части ФРГ хранятся американские ядерные авиабомбы, которые в случае конфликта могут быть использованы немецкими истребителями "Торнадо".

По данным американского эксперта Ханса Кристенсена, которого цитирует фильм, через 5-8 лет США могут разместить в Германии свои самые современные тактические ядерные бомбы, которые сейчас проходят испытания. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что их использование в случае конфликта с Россией не имеет смысла, поскольку самолеты - легкая мишень во время дозаправки в воздухе.

В фильме слово предоставляют и сторонникам создания в Германии своей ядерной бомбы. Один из них, например профессор Кристиан Хаке (Christian Hacke), полагает, что Германия с ядерным оружием усилила бы НАТО, но при этом нужно было бы убедить Россию, что это - чисто оборонительное оружие, которое не направлено против РФ. Критики такой идеи отвечают, что появление в Германии своего ядерного оружия сразу сделало бы из нее цель для российских ракет. В фильме отмечается, что такая идея неприемлема для Берлина и была бы, помимо прочего, нарушением договора о воссоединении ФРГ и ГДР. Но совсем исключать ее нельзя, полагают авторы. Атомное вооружение в Германии гипотетически возможно в случае создания совместной европейской оборонной политики, и если на это согласится Франция, которая будет единственной атомной державой в ЕС после выхода из Евросоюза Великобритании.

Одна из главных мыслей фильма - ситуация может вернуться к временам, когда на территории Германии было размещено ядерное оружие.

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