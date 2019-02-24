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Премьер Гаити осудил сожжение американского флага на акции протеста

RFI Опубликовано 17-02-2019

mediaДемонстрант сжигает флаг США на акции протеста в Гаити, Порт-о-Пренс, 15 февраля 2019 г.HECTOR RETAMAL / AFP

Премьер-министр Гаити Жан-Анри Сеан в субботу, 16 февраля, осудил сожжение американского флага в столице страны Порт-о-Пренсе. Жан-Анри Сеан подчеркнул, что США — дружественная Гаити страна, сообщает AFP.

«Мы осуждаем этот бесчестный поступок гражданина, осквернившего флаг дружественной нам страны — Соединенных Штатов», — заявил премьер Гаити.

В пятницу группа демонстрантов в центре Порт-о-Пренса сожгла американский флаг и призвала Россию помочь Гаити выйти из кризиса. Как сообщает журналист AFP, молодые люди скандировали «Долой американцев, да здравствует Путин». В акции приняли участие около 200 человек. Они обвинили США во вмешательстве во внутренние дела страны и призвали Россию, Венесуэлу и Китай «обратить внимание на нищету», в которой живет местное население. После этого начались столкновения демонстрантов с полицией, журналисты сообщили о нескольких взрывах.

Масштабные акции протеста начались в Гаити 7 февраля. Протестующие требуют отставки президента Жовенеля Моиза и улучшения качества жизни. Премьер-министр Жан-Анри Сеан в субботу объявил о срочных экономических мерах — сокращении привилегий для чиновников, борьбе с коррупцией и контрабандой.



статью прочитали: 49 человек

   
теги: Гаити  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 24.02.2019 06:20:02
Господь сказал - "Их не исправить. Жгите, ребята."
Ну ребята и сожгли. Пока флаг.

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