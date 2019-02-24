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Россия вновь выступила в поддержку ядерных амбиций врагов Израиля

23.02.2019,

Рухани и Путин, 14 февраля 2019 года

Фото: пресс-служба Кремля

Москва считает необходимым «привлечь внимание к вопиющим случаям давления на российские компании со стороны американской НПО «Объединение против ядерного Ирана» (UANI — United Against Nuclear Iran)».

«Действия этой откровенно ангажированной и маргинальной структуры, которую, тем не менее, возглавляет некий посол М.Уоллас, выходят далеко за рамки общепринятого представления о том, чем занимаются НПО и как они должны вести себя за рубежом,

С некоторых пор упомянутый М.Уоллас угрожает российским компаниям и фирмам, осуществляющим абсолютно законное сотрудничество с Ираном в различных областях…

Люди, бизнес так не работает. Есть понятия среднесрочного, долгосрочного планирования, инвестиции, проектов. Более того, он позволяет себе требовать письменного отчёта в двухнедельный срок о характере их отношений с иранскими партнёрами и запугивать санкционными последствиями за несоблюдение американского законодательства.

Считаем подобные действия со стороны американской НПО недопустимым, неприемлемым и вызывающим глубокую озабоченность», — гласит фрагмент брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой (Москва, 22 февраля 2019 год).

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в субботу (23.02) выразил удивление такой позицией и призвал Россию поддержать организацию «Объединение против ядерного Ирана».

«Попытки российского руководства угрожать послу Марку Уолласу и организации UANI недопустимы. Если президент Путин серьезно настроен на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке, противодействие терроризму и предотвращение гонки ядерных вооружений в регионе, он должен поддержать «Объединение против ядерного Ирана», — написал написал Болтон в сети Twitter.

John Bolton

✔@AmbJohnBolton

Attempts by Russian gov. to intimidate Amb. Wallace & @UANI are unacceptable. If President Putin is serious about stabilizing the Middle East, confronting terrorism & preventing a nuclear arms race in the region, he should stand with UANI & against Iran. https://bit.ly/2GGxPnK

889

9:50 - 23 февр. 2019 г.


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теги: Ближний Восток  
   
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