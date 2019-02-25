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опубликовано редакцией на Переводике 25.02.19 00:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Беспилотник-камикадзе

“Калашников”  представил ещё одно  оружие способное революционизировать военные  действия

Макет беспилотного летательного аппарата KUB-UAV, созданного компаниями Kalashnikov Group и ZALA Aero Group, демонстрируется на Международной оборонной выставке в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

By LIZ SLY | The Washington Post | Published: February 23, 2019

DHABI, United Arab Emirates — Российская компания, которая подарила миру культовую штурмовую винтовку АК-47, представила  дрон-камикадзе, который может революционизировать войну, сделав широко доступными современные технологии беспилотных военных  действий.

На этой неделе, на крупной оборонной выставке в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, где каждые два года мировые компании по производству вооружений собираются, чтобы хвастаться и продавать свои последние изделия,  концерн “Калашников” представил свою модель миниатюрного взрывающегося беспилотника.

Маленькая модель затерялась  среди демонстрировавшихся оружейниками  танков, бронетехники и истребителей. Но потенциально,  она может точно также изменить лицо войны, как и её старший  двоюродный брат, АК-47, которого называют просто Калашниковым.

Благодаря низкой цене, высокой эффективности и простоте использования  автомат Калашникова стал излюбленным оружием революционеров и повстанцев по всему миру, предоставляя возможность недовольным гражданам  бороться против своих правительств в Латинской Америке, Африке и Азии. Он и по сей день остается мощным инструментом ведения боевых действий: для своих союзников в Сирии и Афганистане   Пентагон гораздо чаще покупает подержанные автоматы Калашникова, чем передает им более дорогое оружие американского производства.

Беспилотник Калашникова, официально получивший название KUB-UAV, будет,  как утверждают его производители, также прост в эксплуатации, эффективен и дешев и столь же революционен. Он  будет знаменовать собой «шаг к совершенно новой форме боевых действий» сказал Сергей Чемезов, председатель российского государственного производителя вооружений Ростех, которому принадлежит контрольный пакет акций “Калашникова”, согласно сообщению концерна, опубликованном на  открытии выставки.

KUB имеет ширину 4 фута, может летать 30 минут со скоростью 80 миль в час и несет 6 фунтов взрывчатки, говорится в пресс-релизе. То  есть - это БПЛА, размером, примерно, с журнальный столик, которым можно управлять, чтобы взорвать цель на расстоянии 40 миль - эквивалент «маленькой, медленной и предположительно недорогой крылатой ракеты», согласно сообщению на сайте National Interest.

Тот, кто его купит, будет иметь возможность управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных бомб США, сказал Николас Гроссман, профессор международных отношений в Университете Иллинойса и автор книги  "Drones and Terrorism".

«Я думаю, что это демократизация “умных” бомб, - сказал он, - это означает более широкое распространение “умных” бомб. Это сокращает  разрыв между самыми передовыми и менее развитыми вооруженными силами».

Дроны-камикадзе не новы. Исламское государство стало пионером в искусстве подвешивания  взрывчатки к коммерчески доступным беспилотникам и подрыва их над наступающими войсками  и вражескими базами во время сражений за города Мосул и Ракка в Ираке и Сирии.

Российские войска в Сирии стали мишенью для крупнейшего в истории нападения беспилотников-камикадзе  в Сирии в прошлом году, когда российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковала группа из более чем десятка  кустарно собранных дронов с подвешенными бомбами и оснащенных системами наведения GPS.

Американские и израильские военные включили беспилотники-камикадзе  в свои арсеналы - но контроль над экспортом технологий означает, что устройства не передаются за пределы небольшого круга близких союзников.

По словам представителей “Калашникова” на выставке, беспилотник KUB будет быстрее и точнее, доставит вдвое больше  взрывчатого вещества и будет иметь больший радиус действия, чем любые грубые самодельные устройства, которые были собраны террористами.

И в отличие от американских и израильских взрывающихся беспилотников, KUB будет «очень дешевым», сказал один из представителей “Калашникова”. Он отказался назвать цену и говорил на  условиях анонимности, потому что не был уполномочен общаться со средствами массовой информации.

По его словам, целевым рынком будут «небольшие  армии» по всему миру, а это означает, что KUB обойдет систему  контроля над экспортом технологий, созданную Соединенными Штатами и их союзниками, с  целью не допустить попадания вооруженных беспилотников в руки их противников.

По мнению экспертов, возможность использования  террористами беспилотных бомб для осуществления   своих атак является одной из самых больших проблем, связанных с распространением этой технологии. Два таких беспилотника были использованы  при попытке убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе. По словам Гроссмана, недавние остановки работы аэропортов в Лондоне, Дублине, Нью-Йорке и Дубае из-за  полетов таинственных беспилотников демонстрируют недостаточную готовность западных правительств противостоять угрозам, создаваемым беспилотниками.

По словам Ника Уотерса, бывшего офицера британской армии и эксперта по дронам, террористы, скорее всего, продолжат импровизировать свои собственные способы изготовления взрывающихся  беспилотников с использованием подручных средств, используя дешевые коммерческие устройства и свой собственный опыт изготовления бомб, а не тратиться на готовую версию ,

Гроссман отметил, что распространение дронов-камикадзе также активизирует усилия по противодействию им. «Это определенно расширит возможности различных государственных и негосударственных субъектов, но это не то, с чем нельзя бороться», - сказал он.

Тем не менее, он добавил: «Я очень тревожусь  из-за открывающихся возможностей, так как неизвестно, к чему это приведет».

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теги: оружие  
   
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