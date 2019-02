Распространенье наше по планете особенно заметно по АК...

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия будет производить у себя автоматы Калашникова

on: February 22, 2019 In: Saudi Arabia

(Memo) - Уже к концу текущего месяца, Саудовская Аравия будет [иметь право] производить внутри страны автомат Калашникова АК-103, сообщила вчера российская государственная оборонная компания "Ростех".

«Соглашение будет подписано к концу этого месяца», - заявил российскому агентству Sputnik генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Слова Чемезова прозвучали на военной выставке IDEX 2019, которая в настоящее время проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

«Саудовцы надеются производить большую часть винтовки - около 90 процентов - внутри страны, в то время как мы [Россия] хотели бы чтобы это [доля собственного производства] было меньше», - сказал Чемезов, добавив, что переговоры между двумя правительствами все еще «продолжаются».

На IDEX 2019 демонстрируются новейшие мировые военные технологии. Участники представляют различные интерактивные платформы, которые позволяют посетителям протестировать много 3D-оборудования.

Индия

BENGALURU , FEBRUARY 22, 2019

Assault rifle AK-103. Photo: kalashnikov.com

Они должны будут массово производиться в Индии с передачей технологии

Индия и Россия близки к заключению межправительственного соглашения (Inter-Govremental Agreement - IGA) о многомиллиардной сделке по локализации, в течении нескольких месяцев, массового производства автоматов АК-103 - рассказал The Hindu, присутствующий на выставке Aero India, Виктор Николаевич Кладов, директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех.

Он отмёл в сторону опасения относительно санкций США в отношении оборонных сделок, отметив как проблему только вопрос денежных трансфертов.

За последние пару лет Индия подписала с Россией оборонные соглашения на несколько миллиардов долларов, а сделки на еще большие суммы находятся на стадии разработки.

«Мы ожидаем, что оно (IGA) будет подписано в ближайшее время. Оно - на завершающей стадии переговоров. Готовится межправительственное соглашение, которое будет подписано в ближайшее время. После его подписания будут проведены прямые деловые переговоры между “Калашниковым” с нашей стороны и индийским Управлением заводов по производству боеприпасов (OFB), сказал г-н Кладов в беседе с The Hindu.

Армия недавно подписала контракт на 72 400 штурмовых винтовок от Sig Sauer (США), и еще один тендер на поставку 93 895 карабинов Close Quarter Battle (CQB) находится на продвинутой стадии завершения. Эти винтовки предназначены для войск передового базирования.

В то же время, армия стремится заменить местные винтовки INSAS (Indian National Small Arms System) на современную винтовку. АК-103 будет серийно производиться OFB с передачей технологии.

Г-н Кладов заявил, что изначально, индийской стороной, для объединения были предложены несколько различных компаний. Однако индийское правительство осознало, что для организации производства такого сложного оборудования было бы "неправильно брать начинающую компанию", заявил он.

По словам г-на Кладова, правительство создало OFB для производства стрелкового оружия и боеприпасов,и им легче освоить технологии, поскольку они уже производят многое из вооружений. «Это соглашение уже находится в очень высокой степени готовности».

Оптимизация платежей

Индия недавно подписала контракты на системы ПВО С-400 и стелс-фрегаты, а контракт на вертолеты «Камов-226Т» находится на продвинутой стадии переговоров. Сделки продвигаются на фоне надвигающейся угрозы санкций США.

Г-н Кладов сказал, что санкции в определенной степени могут повлиять на их (России) сотрудничество с некоторыми странами, поскольку эти страны сталкиваются с «огромным внешним давлением и даже угрозами, и это влияет на принятие ими решений». «Но такая страна, как Индия, не подвержена внешнему давлению … Как только мы видим препятствие нашему сотрудничеству, мы преодолеваем его или обходим его», - заявил он.

Здесь он отметил проблему платежей и денежных переводов как вызывающую озабоченность. «Существует только проблема рационализации банковской структуры и сбалансирования взаимной торговли». Для решения этой проблемы лидеры двух стран уже договорились использовать для расчетов национальные валюты (обмен рупии-рубли).

В попытке улучшить послепродажную обслуживание и обеспечение запасными частями - одной основных проблем индийских вооруженных сил с российским оборудованием, 14 российским холдинговым компаниям, по словам мистера Кладова, в настоящее время предоставлено право заключать прямые договора на поставки запчастей и послепродажное обслуживание. «Они могут создавать совместные предприятия для поддержки в течение всего срока эксплуатации. Мы переходим к новой модели обслуживания », - добавил он.

Швейцария

ЭТОТ КОНТЕНТ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН 18 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.

Абу-Даби. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить в 2019 году, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"У нас ещё не завершено строительство завода по производству "Калашникова". Но, я думаю, что до конца года мы его должны завершить", - сказал С.Чемезов журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос о ВТС с Венесуэлой, С.Чемезов сказал: "Поставки были как в счёт кредита, так и за деньги. Мы со стороны "Рособоронэкспорта" все обязательства выполнили. И партнёр тоже".

Ранее посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил, что проект строительства завода концерна "Калашников" в Венесуэле реализован на 90%. "Не введено, но построено (предприятие), на 90 с чем-то процентов уже закончен проект", - сказал посол 30 января в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее российский источник сообщил "Интерфаксу", что Россия выполнила все контракты на поставку Венесуэле вооружения и военной техники. "Нереализованных оружейных контрактов не осталось", - сказал он.

В августе прошлого года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял о планах ввести в эксплуатацию в Венесуэле вертолетный сервисный центр и центр для подготовки пилотов, а также достроить завод по производству автоматов "Калашникова".

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе, сообщил "Интерфаксу" в декабре 2017 года заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук. А.Пунчук отмечал, что Венесуэле ранее предоставлялся государственный кредит на приобретение военной техники.

Ранее сообщалось, что сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд. Венесуэла приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

