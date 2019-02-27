Эти две индустрии буквально убивают людей больше, чем нанимают

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История – кладбище забытых индустрий. Многие исчезли из-за отсутствия клиентов.

Товары и услуги некоторых видов промышленности представляют собой неприемлемый риск для общества. Иногда, однако, они просто продолжают убивать - как в случае табачной и угольной промышленности.

Компьютерный инженер Michigan Tech Джошуа Пирс утверждает, что экономическая выгода какой-либо отрасли никогда не должна перевешивать риски для нашей жизни. Но если такое происходит, мы должны серьезно подумать об экономической «смерти» такой индустрии.

Недавно Пирс провел исследование, которое позволило сравнить уровень занятости угольной и табачной промышленности с риском смертности.

Данные исследования показывают, что политическая поддержка количества рабочих мест не будет оправдана из-за вреда здоровью человека.

Как красоту, выгоду продукта или услуги может каждый оценить по-своему. То, что некоторые считают полезным, другие считают излишне опасным как для окружающей среды, так и для нашей жизни.

Например, считалось, что детские наборы по химии полезны в образовательных целях, пока большие риски для потребителя не убрали их с рынка. Точно так же мы больше не используем радий, с помощью которого можно сделать светящуюся краску, или хлорфторуглероды (ХФУ) для холодильников.

Мало кто задумывается о рабочих местах на фабриках по производству игрушек или в цехах с радием. В таких случаях здоровье и безопасность намного важнее занятости.

Вопрос в том, где правительство должно провести черту и сказать «достаточно»? Пирс предполагает, что нужно искать ответ в простом балансе работы и жизни.

«Подавляющее большинство рабочих мест и отраслей не требуют человеческих жертв», - говорит Пирс.

«Если мы знаем, что жизнь важнее занятости, потому что вы должны жить, чтобы работать, то для существования компании или отрасли необходимо нанять больше людей за год, чем убить».

Согласны ли вы с этим или нет, логике Пирса легко следовать.

Если мы признаем, что каждый имеет право на долгую и здоровую жизнь, и предположим, что у нас есть право зарабатывать деньги, если это приносит обществу пользу, будут ситуации, когда нам нужно будет сделать выбор - показатель занятости или смертности.

Пирс обрисовывает в общих чертах свои действия, а затем подсчитывает цифры двух отраслей с плохой репутацией.

По данным Energy Information Administration США, добыча угля дает работу примерно 51 800 человек по стране, и эта цифра снижается по мере того, как падает прибыльность из-за конкуренции и экологических норм.

Сама по себе добыча угля сегодня намного безопаснее, чем в прошлом, когда число погибших указывалось в тысячах. В 2017 году на работе погибли только 15 человек, а годом ранее – всего 8.

Темная сторона угля. Оценки, основанные на данных Министерства здравоохранения и социальных служб США, говорят о том, что число преждевременных смертей из-за низкого качества воздуха от сжигания угля в близлежащем районе составляет чуть более 52 000 в год.

Это означает, что каждое рабочее место, которое предоставляет угольная промышленность, забирает одну жизнь. Более или менее.

В табачной промышленности все еще хуже.

North American Industry Classification System дает нам 124 342 рабочих места, начиная от табачного хозяйства до места продажи сигарет, жевательного табака и сигар.

Количество смертей в год от прямого и пассивного курения – шокирующая цифра более полумиллиона. Это четыре смерти на каждое рабочее место.

Для Пирса статистика просто не имеет смысла.

«То, что дает этот документ – это просто минимальная планка существования отрасли», - говорит Пирс.

Сокращение десятков тысяч рабочих мест не стоит на первом месте в списке любого политика, независимо от того, сколько потенциальных жизней он спасет.

Но финансирование программ, которые помогут людям в подобных отраслях перейти на новую работу, станет огромным первым шагом к более здоровому и справедливому обществу.

«Если проблема заключается в том, чтобы устроить определенных работников угольной промышленности, то мы можем легко переучить их и заставить работать с технологиями солнечной энергетики. В среднем они даже заработают побольше денег», - говорит Пирс.

Мрачные цифры по-прежнему напоминают нам о том, что некоторые зарплаты обходятся обществу дороже, чем оно может себе позволить.

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